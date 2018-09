Trị sẹo thâm với công nghệ DTS Roller

Phương pháp này ít xâm hại trên da, giúp giảm được từ 70% đến 90% các loại sẹo.

Có nhiều người vì những lý do như: bị phỏng rạ, ban, sởi hồi nhỏ, sẹo do chấn thương, bị mụn và chăm sóc không đúng cách… nên làn da bị sần sùi, sẹo rỗ, thô xấu. Để điều trị tận gốc các vấn đề trên với hiệu quả cao, an toàn mà không phải tốn quá nhiều tiền bạc, Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Mxinh đã áp dụng một phương pháp điều trị mới là DTS Roller (Phương pháp lăn kim cải tiến).

Công nghệ DTS Roller mang lại một làn da mịn màng và săn chắc.

DTS Roller là sự thay thế cho công nghệ tiêm dẫn (mesotherapy) lâu đời trong việc điều trị vết sẹo, da lão hóa, vết rạn da và màu da không đồng đều, giúp tái tạo và kích thích sản sinh ra sợi collagen. Chúng tạo ra hàng nghìn lỗ cực nhỏ làm sản phẩm thẩm thấu nhanh và sâu hơn trong da, tác động tích cực tới lớp tế bào cơ sở nơi sản sinh tế bào mới, sâu đến tận trung bì mang lại một làn da mịn màng và săn chắc.

Phương pháp này đã được FDA (Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ) công nhận và chứng minh, đây là công nghệ trị liệu sẹo mang lại kết quả cao. Phương pháp này ít xâm hại trên da và chỉ tốn một chi phí nhỏ.

Tại Mxinh, DTS Roller được áp dụng trong việc điều trị và loại bỏ: da sẹo thâm, mụn sẹo, sẹo lõm và sẹo phẫu thuật; vết nhăn sâu có rãnh, vết nhăn cạn, vết nám và chống lão hóa; da sần sùi vỏ cam, chảy sệ và làm săn chắc da.

Ưu điểm khi điều trị bằng DTS Roller.

Phương pháp này áp dụng liệu pháp đa trị liệu trên vết sẹo dựa trên nguyên tắc kích thích để tạo ra sự tái sinh của các mô tế bào đã mất đi và cơ chế tự lành vết thương của chính cơ thể bạn. DTS Roller sẽ đưa các serum đặc trị làm đầy vết sẹo lõm, thẩm thấu 100% trong quá trình hoạt động của máy. Loại serum đặc biệt này có tên gọi Platicell - tế bào gốc - sản phẩm có được bằng công nghệ sinh học nhờ các nghiên cứu đặc biệt của hãng mỹ phẩm Tegoder. Sản phẩm này khi kết hợp với DTS giúp tăng thêm 40 lần tác dụng xóa sẹo.

Bên cạnh đó, quá trình lão hóa gây ra nhiều tổn thương cho da. Trong đó, tiến trình hư hại sợi collagen làm cho da mất đi sự đầy đặn và dẻo dai, các đường nhăn sâu hiện rõ, bề dày da mỏng như giấy, da lỏng lẻo chảy sệ. DTS Roller sẽ tạo ra những đường thông nhỏ, để dưỡng chất serum Platicell - tế bào gốc - và chất chống lão hóa thấm sâu, giúp cho quá trình chuyển hóa và tái tạo tế bào tăng, sản sinh sợi collagen. Nhờ đó, các vết nhăn mờ nhạt dần, lỗ nang lông thu nhỏ lại, các đường nhăn gãy li ti biến mất, làn da sẽ dần đầy lên, căng trẻ rõ rệt.

Hiệu quả điều trị bằng phương pháp DTS Roller.

Khi điều trị, bạn chỉ có cảm giác châm chích nhẹ và không gây đau nên bạn vẫn sinh hoạt đi làm việc bình thường. Phương pháp này cũng không gây chảy máu, có thể đỏ tạm thời vùng da điều trị khoảng một giờ sau khi điều trị (giống như sau khi bạn đi tắm biển và phơi nắng).

Với tay nghề chuyên môn cao của các kỹ thuật viên chuyên nghiệp tại Trung tâm Thẩm mỹ & Spa Mxinh, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay sau trị liệu đầu tiên. Da nhiều sẹo rỗ thì bạn cần thực hiện 5-8 lần điều trị. Bên cạnh đó, hiệu quả mang lại từ việc điều trị bằng DTS Roller cũng góp phần giảm được các loại sẹo từ 70% đến 90%.

Để việc điều trị mang lại hiệu quả cao bạn nên phối hợp chặt chẽ với nơi bạn đang điều trị. Tuân thủ mọi chế độ ăn uống ngủ nghỉ thích hợp, sinh hoạt một cách khoa học. Tránh thức đêm, stress vì điều này cực kỳ có hại cho da. Duy trì thường xuyên việc dùng mỹ phẩm đặc trị tại nhà (nếu có) khiến cho quá trình điều trị càng mang lại hiệu quả cao hơn mong đợi.

Từ nay đến 31/8, phương pháp DTS Roller được ưu đãi lên đến 40% tại Trung tâm Điều trị và Chăm sóc da Mxinh.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Mxinh(Giờ làm vệc từ 9h đến 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 5). - 769 Lê Hồng Phong (Nối dài - Gần khu công viên Hồ Kỳ Hòa), phường 12, quận 10, TP HCM.

Điện thoại : (84-8) 3865 7981 - 3862 3888.

Đường dây nóng: 0932 222 268 - 0933 544 468. - 169 Tôn Dật Tiên (Parama), Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM.

Điện thoại: (84-8) 5411 88 66.

Đường dây nóng: 0932 222 286 - 093 999 8668. Email: mxinh06@yahoo.com.

Website: www.beauty-mxinh.com.vn.

Minh Thảo