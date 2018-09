Trị sẹo, thâm bằng Acnes C10

Acnes C10 chứa hàm lượng cao 10% vitamin C nguyên chất - thành quả sau nhiều năm nghiên cứu của Công ty dược mỹ phẩm Rohto Nhật Bản. Công thức đặc biệt với thành phần vận chuyển Ethoxydiglycol giúp vitamin C thẩm thấu sâu qua lớp thượng bì, tiếp xúc vào lớp trung bì. Khi ở lớp trung bì, vitamin C sẽ có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ các sắc tố melanin, nhờ đó làm mờ các vết thâm. Vitamin C cũng thúc đẩy sự hình thành sợi elastin, collagen mới, từ đó liên kết collagen trở nên vững chắc tạo điều kiện cho các khối cơ phát triển, sẹo lõm trên da dần đầy lại. Kết hợp với thành phần K giúp Vitamin C ổn định, khó bị phân hủy. Lọ đựng làm bằng nguyên liệu đặc biệt, giảm thiểu tác hại của ánh nắng giúp sản phẩm được bảo quản tốt hơn. Ngoài ra, Acnes C10 còn hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang.