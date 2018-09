Trị nám thất bại do sai phương pháp

Chị em bị nám luôn tìm kiếm giải pháp điều trị triệt để và phù hợp, nhưng rất nhiều người đã lựa chọn sai phương pháp.

Nguồn gốc gây nên nám da là do các hắc tố melamin sẫm màu tích tụ nhiều ở lớp biểu bì. Tuy nhiên, tình trạng nám da ở mỗi người có tỷ lệ khác nhau do mật độ melamin,do vậy không thể đoán định được bằng mắt thường. Tùy vào cơ địa mỗi người và các loại nám da mà có những phương pháp điều trị nhất định. Đây chính là những nguyên do mà nhiều người trị nám chọn sai phương pháp và không điều trị triệt để được bệnh lý này.

Không khí đông đúc trong ngày hội tư vấn trị nám, tàn nhang.

Theo các chuyên gia da liễu, cũng như việc mắc bệnh mà tự mua thuốc để uống, nếu không có lời chỉ dẫn của bác sĩ có chuyên môn, bệnh khó có thể khỏi. Nám da muốn điều trị triệt để, cần có sự thăm khám kỹ của các bác sĩ da liễu để nắm rõ hiện trạng, cấp độ nám đang mắc phải cũng như cấu tạo làn da mỗi người. Từ đó, bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp và phác đồ trị liệu cụ thể. Bởi việc nắm bắt tình trạng nám da bằng mắt thường chỉ mang tính chất sơ bộ, không thu được kết quả chính xác.

Bác sĩ tư vấn trực tiếp cho các khách hàng trị nám, tàn nhang.

Ngày hội tư vấn trị nám, tàn nhang diễn ra vào ngày 23/5 và 30/5 tại thẩm mỹ viện Đông Á giúp chị em có thêm những hiểu biết, kiến thức điều trị nám. Với những bác sĩ da liễu hàng trong và ngoài nước, khách mời tham dự ngày hội được thăm khám tư vấn, soi da miễn phí bằng thiết bị y khoa hiện đại. Qua quá trình phân tích, các chuyên gia đưa đến kết luận và phương pháp điều trị phù hợp với tính trạng nám da và cơ địa của từng người.

Thông qua chương trình, khách mời còn được trực tiếp trải nghiệm các phương pháp trị nám, tàn nhang tiên tiến, được khuyên dùng bởi các chuyên gia. Qua chia sẻ của khách mời đã đạt được hiệu quả trị nám sau khi thực hiện đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, chị em cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Xem thêm tại đây.

Khách mời trải nghiệm thực tế các công nghệ trị nám hiện đại.

Nhiều khách hàng đã trải nghiệm và hài lòng với dịch vụ trị nám công nghệ cao tại thẩm mỹ viện Đông Á. Với việc thăm khám kỹ lưỡng, lập phác đồ điều trị và tuân thủ quy trình điều trị tiêu chuẩn. Các chuyên gia tại thẩm mỹ viện Đông Á đã giúp nhiều khách hàng đánh bật tàn nhang, xua tan vết nám, tìm lại làn da sáng mịn, trẻ trung. Để chị em làm đẹp dễ dàng hơn, thẩm mỹ viện Đông Á áp dụng chương trình khuyến mại 30% cho khách hàng điều trị nám, tàn nhang. Xem chi tiết tại đây.

