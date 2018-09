Trị nám sau sinh nhờ tái cấu trúc da sinh học

Nhờ công nghệ tái cấu trúc da sinh học Red Peel, phái đẹp sẽ không còn nỗi lo về nám.

Nám da sau sinh là tình trạng phổ biến thường gặp ở phụ nữ do sự rối loạn nội tiết tố trong cơ thể. Nếu không tìm cách loại bỏ, nám da sẽ tồn tại vĩnh viễn trên khuôn mặt gây mất thẩm mỹ và khiến phái đẹp thiếu tự tin khi giao tiếp.

Trên thực tế, nám da không dễ bị loại trừ bằng các phương pháp cơ học như đắp mặt nạ hay thoa kem trị nám bởi chúng chỉ tác động trên bề mặt da mà không thể đi sâu vào da, tiêu diệt các tế bào melamin – nguyên nhân chính gây ra nám. Để giải quyết nám da triệt để, chị em có thể tham khảo sự hỗ trợ của công nghệ tái cấu trúc da sinh học Red Peel. Đây là công nghệ trị nám hiệu quả, an toàn, không tái phát được giới chuyên môn trong nước, ngoài nước và khách hàng đánh giá cao. Tại Việt Nam, thẩm mỹ viện Placencare đã ứng dụng công nghệ hiện đại này.

Diễn viên Kiều Thanh tìm hiểu phương pháp trị nám sau sinh hiện đại tại Thẩm mỹ viện Placencare.

Công nghệ tái cấu trúc da sinh học Red Peel hoạt động dựa trên cơ chế phát hiện và tiêu diệt nám ở bề mặt và ức chế nám ở lớp đáy da. Sau khi định vị được gốc nám dưới da, công nghệ Red Peel đưa acid hữu cơ Tricloacetic (TCA) vào lớp đáy của da để đẩy chân nám trồi lên trên bề mặt da và đào thải ra ngoài cơ thể.

Sau khi lớp nám bong đi hết, quá trình cấy da siêu vi điểm sẽ đưa các acid hữu cơ khác (acid Kojic, Retinol, arbutin, acid phytic…) thẩm thấu sâu vào lớp đáy của da để nuôi cấy tế bào mới, cắt đứt liên kết của các hắc sắc tố melamin với lớp da khỏe mạnh trên bề mặt. Đồng thời ức chế, cô lập melamin tại lớp đáy, không cho tiếp tục sản sinh khiến nám không còn khả năng tái phát. Không chỉ có vậy, trong quá trình điều trị nám, phương pháp này còn có tác dụng kích thích các tế bào da, các thành phần collagen, elastin bên dưới tăng sinh nhanh, tái tạo làn da mới sáng mịn sau 5-7 ngày.

Một điểm cộng khác của công nghệ tái cấu trúc da sinh học Red Peel là độ an toàn cao. Phương pháp này thân thiện với làn da bởi không có sự xâm lấn, bào mòn hay tác động tiêu cực đến bề mặt da, không ảnh hưởng đến các vùng da khỏe mạnh xung quanh. Hơn nữa, quá trình điều trị diễn ra khoảng 60 phút, không đau. Trong thời gian điều trị nám, chị em vẫn đảm bảo lịch sinh hoạt và làm việc bình thường, không có xáo trộn.

Kết quả trị nám sau sinh tại Thẩm mỹ viện Placencare của khách hàng Vũ Thùy Dương (Bắc Giang).

Quy trình điều trị nám bằng công nghệ Red Peel tại thẩm mỹ viện Placencare đáp ứng các quy chuẩn khắt khe, nghiêm ngặt do Hàn Quốc đưa ra gồm 5 giai đoạn. Đầu tiên, dựa vào kết quả đo bằng máy chuyên dụng, bác sĩ sẽ phân tích tình trạng nám và xây dựng phác đồ điều trị thích hợp với từng người. Bước này sẽ do các bác sỹ đầu ngành, có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp thực hiện như: bác sĩ Kim You Geun (hãng KB Cosmetics Hàn Quốc), bác sĩ Trịnh Ngọc Thịnh (Viện Da liễu Trung ương)... Bốn giai đoạn điều trị tiếp theo gồm: kích thích cho chân nám trồi lên bề mặt da; cắt đứt liên kết của melamin với lớp biểu bì; không cho nám tái phát và tái sinh tế bào da mới, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong.

Một liệu trình điều trị nám không chỉ khiến làn da sạch nám mà còn giúp làn da được nuôi dưỡng từ sâu bên trong, da sáng mịn, rạng rỡ lên trông thấy, mụn đầu đen cũng được loại bỏ. Sau 4-6 lần điều trị, 95% vết nám được xóa bỏ.

