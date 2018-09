Trị nám không đúng cách hủy hoại làn da

Theo thời gian, làn da bị suy yếu, giảm độ đàn hồi, nám và tàn nhang có cơ hội phát triển, gây mất thẩm mỹ cho gương mặt.

Với phái đẹp, ngoài vóc dáng và gương mặt thanh tú, một làn da sáng mịn, sạch nám và tàn nhang được xem là yếu tố quyết định đến sự tự tin, quyến rũ và sức hút. Đó cũng chính là lý do nhiều chị em quan tâm đến việc làm thế nào để trị nám.

Trị nám da không đúng cách sẽ khiến tình trạng nám trở nên tồi tệ hơn. Ảnh minh họa

Có rất nhiều phương pháp trị nám da khác nhau, tuy nhiên việc thiếu hiểu biết để chọn giải pháp thích hợp khiến nhiều chị em trị nám thất bại. Để việc trị nám trở nên dễ dàng hơn, chị em nên lưu ý những điểm dưới đây:

Nguyên nhân gây nên nám

Có rất nhiều nguyên nhân gây nám da, thông thường do di truyền, do rối loạn nội tiết hoặc stress, trầm cảm... Mặt khác, nám da còn do những nguyên nhân khác như chế độ dinh dưỡng không hợp lý, uống thuốc gây phản ứng phụ, lạm dụng thuốc thoa hay mỹ phẩm, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời mà không dùng kem chống nắng...

Biểu hiện của làn da bị nám và cách điều trị

Biểu hiện ban đầu của nám da là các lớp biểu bì bị nhiễm sắc hoặc bị hư hủy do bức xạ mặt trời. Do đó, khi thấy da bắt đầu bị nhiễm sắc, cần tránh nắng một thời gian để da phục hồi. Đây chưa phải là lúc bạn tìm đến các giải pháp như thoa kem hoặc dùng viên uống trị nám. Giai đoạn này bạn chỉ cần chăm sóc da một cách cẩn thận như đi nắng thường xuyên đội nón, thoa kem chống nắng khi tắm biển hoặc tiếp xúc những vùng nắng gắt, đội nón, mặc áo dài tay, ăn nhiều rau quả tươi và uống nhiều nước...

Chị Hồng Vân lấy lại làn da đẹp với kem trị nám Sakura.

Đối với làn da bị nám lâu, có rất nhiều cách điều trị như dùng kem trị nám, viên uống trị nám hay bắn laser... Tuy nhiên, theo các bác sĩ về da liễu, để trị nám hiệu quả chị em nên vừa chữa trị vừa phòng ngừa. Song song với việc chữa nám bằng phương pháp tự chọn, bảo vệ da bằng cách thoa kem chống nắng, bổ sung nhiều rau quả tươi hàng ngày , uống nhiều nước... là điều rất cần thiết.

Cách trị nám, tàn nhang sau 2 tuần

Bộ sản phẩm trị nám da và tàn nhang tận gốc Sakura kết hợp việc trong uống ngoài thoa theo công thức của các chuyên gia người Nhật. Đây là giải pháp trị nám da đang được ưa chuộng bởi hiệu quả, tính an toàn. Sản phẩm được sản xuất trên nền công nghệ Nhật, được đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm người Nhật nghiên cứu chuyên sâu; được chứng nhận an toàn và nhận được đánh giá cao của khách hàng.

Bộ sản phẩm trị nám Sakura.

Cơ chế trị nám và tàn nhang của bộ sản phẩm trị nám da, tàn nhang tận gốc Sakura kết hợp cách trị nám và tàn nhang từ trong ra ngoài. Trong đó, bộ kem trị nám cao cấp Sakura giúp loại bỏ nám tận sâu trong lớp trung bì, hạ bì và lớp nông ngoài da, mang đến hiệu quả trị nám da lên tới 95%, hiệu quả thấy rõ sau 2 tuần đầu sử dụng. Viên uống Sakura CHP tác động trực tiếp từ bên trong, giúp loại bỏ các chân nám ăn sâu vào da, ngăn chặn nám xuất hiện trở lại.

Ưu điểm của bộ sản phẩm: trị nám và tàn nhang hiệu quả, an toàn nhờ chiết xuất từ tinh chất tự nhiên; trị tận gốc và ngăn ngừa nám, tàn nhang quay trở lại nhờ những dưỡng chất đặc biệt; hỗ trợ dưỡng trắng da, chống lão hóa hiệu quả, chống oxy hóa da, giúp sở hữu làn da sáng khỏe, căng mịn. Xem thêm tại đây.

