Trị mụn trứng cá không khó

Mụn trứng cá là bệnh về da khá phổ biến. Theo một thống kê, 80% số người ở độ tuổi 11-30 từng bị mụn cho thấy mụn là “kẻ thù chung” của nhiều người. Những nốt mụn tuy nhỏ bé về kích thước nhưng lại ảnh hưởng lớn đến diện mạo và sự tự tin của người bệnh. Chỉ cần một trong các nguyên nhân như: yếu tố di truyền, thay đổi nội tiết, vệ sinh kém hay thức khuya, stress thường xuyên, chế độ dinh dưỡng thiếu hụt kẽm… đều có thể khiến mụn xuất hiện và “phủ sóng” rộng khắp trên gương mặt bạn. Khi mụn xuất hiện rồi biến mất thì sẽ không là vấn đề, nhưng tình trạng này với mật độ thường xuyên và liên tục thì đó sẽ là một câu chuyện về da mà bạn cần lưu tâm.

Các chuyên gia cho rằng, khi trị mụn bạn cần ức chế sự phát triển của chúng ngay từ bên trong bằng cách duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, sử dụng nhiều rau quả tươi chứa vitamin E, C, uống 2-2,5 lít nước mỗi ngày để đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Một chế độ ăn uống giàu vitamin, dưỡng chất sẽ hỗ trợ tốt trong việc trị mụn trứng cá.

Việc bổ sung kẽm đầy đủ vào các bữa ăn, sẽ là một hướng đi đúng cho những người bị mụn. Kẽm làm ức chế quá trình chuyển testosterone thành dihydrotestosterone, giúp tuyến bã nhờn hoạt động bình ổn. Nhờ đó, nang lông luôn trong trạng thái thông thoáng và sạch sẽ. Lúc này, không vi khuẩn nào có cơ hội tấn công vào da để hình thành mụn nữa.

Những loại thức ăn có chứa nhiều kẽm như ngũ cốc, trứng, cá, cua, sò, hến, hàu… có thể đáp ứng nhu cầu về kẽm cho cơ thể mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cần hạn chế ăn đồ cay nóng, các chất kích thích như: rượu, bia… Kèm theo đó là một tinh thần thoải mái, tránh xa strees, ngủ đúng và đủ giấc, giữ vệ sinh cho da.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo trị liệu với các công nghệ cao như Green Laser. Đây cũng là công nghệ trị mụn của Mỹ được chứng nhận độ an toàn, hiệu quả bởi FDA (Food and Drug Administration - Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ), CE (Conformité Européene - Tiêu chuẩn châu Âu). Bên cạnh đó, công nghệ này cũng được giới chuyên gia đầu ngành trong giới thẩm mỹ khuyên dùng bởi các lý do như: loại bỏ 99% các loại mụn mà không lo tái phát, đồng thời cũng giúp da thêm sáng khỏe hơn sau 4-6 lần trị liệu, trị liệu nhanh, gọn, khoa học, đảm bảo an toàn cho da.

Green Laser có thể loại bỏ 99% các loại mụn và giúp da thêm sáng khỏe sau 4-6 lần trị liệu.

Sở dĩ Green Laser được đánh giá cao như vậy bởi nó mang đến những tác động cả bên trong lẫn bên ngoài nên đem tới hiệu quả trị mụn trứng cá cao. Ánh sáng sinh học và tia laser của công nghệ khi chiếu thấu vào da sẽ làm các ổ vi khuẩn cô đặc lại và bị triệt tiêu ngay lập tức. Mặt khác ánh sáng của công nghệ còn giúp điều tiết chất nhờn trên da, giảm thâm và kháng khuẩn, ngăn ngừa tối đa tình trạng mụn quay trở lại nên khi sử dụng công nghệ này bạn có thể yên tâm rằng, da của bạn sẽ được tái tạo nên sẽ hạn chế khả năng bị sẹo hay vết thâm. Sau điều trị, không chỉ mụn được loại bỏ mà làn da cũng trở nên sáng mịn, lỗ chân lông được thu nhỏ hơn.

Với Green Laser tất cả âu lo về mụn cám, mụn đầu đen, mụn bọc, mụn mủ… đều được giải quyết hết chỉ sau 4-6 lần chăm sóc, mỗi lần cách nhau một tuần.

