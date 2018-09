Trị hôi nách sau một lần điều trị

Khi bạn nhận ra mùi hôi vùng dưới cánh tay thì cũng là lúc bạn sống thu mình hơn và luôn lo sợ khi phải ra ngoài vì cơ thể… có mùi.

Hôi nách không phải là bệnh lý ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng nó có thể hủy hoại các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. Hiện, thị trường xuất hiện rất nhiều phương pháp trị hôi nách bằng laser, thuốc uống… tuy nhiên, những cách này chỉ có thể can thiệp vào bề mặt tuyến mồ hôi chứ không giải quyết tận gốc vấn đề.

Chỉ với một tiểu phẫu gây tê, không đau, bác sĩ sẽ loại bỏ mô tuyến và da vùng nách giúp giải quyết trên 90% mùi hôi. Phương pháp này được thông qua bởi Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Bộ Y tế nhiều nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam…

Tại Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW - nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, có nhiều năm tu nghiệp chuyên sâu tại Hàn Quốc bạn sẽ được điều trị hôi nách lâu dài để cảm giác “bị cô lập” không còn đeo bám bạn. Phương pháp này phù hợp với nam và nữ từ 16 tuổi trở lên bị ra nhiều mồ hôi vùng dưới cánh tay, nách áo thường ố vàng và muốn giải quyết tình trạng hôi nách.

Quy trình trị hôi nách tại Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW

Bước 1: bác sĩ thăm khám và tư vấn trực tiếp. Lắng nghe mong muốn và giải đáp các câu hỏi từ bạn, sau đó sẽ đưa ra chỉ định phù hợp và giới thiệu về quy trình thực hiện cụ thể miễn phí.

Bước 2: làm sạch vùng da dưới cánh tay để loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn tránh viêm nhiễm.

Bước 3: khoanh vùng khu vực nách, xác định mô tuyến mồ hôi cần xử lý.

Bước 4: bác sĩ sẽ tạo một đường rạch da siêu nhỏ trong hố nách để tuyến mồ hôi đã xác định trước được xuất hiện. Tiếp theo bác sĩ sẽ cắt bỏ tuyến mồ hôi này tận gốc rễ loại bỏ những ám ảnh về mùi hôi.

Bước 5: băng ép bằng dụng cụ chuyên dụng để vùng nách không bị nhiễm khuẩn. Bạn có thể về nhà ngay sau bước này

Ưu điểm của phương pháp

Vùng nách sạch sẽ, khô thoáng và không còn bốc mùi.

Sau khi thực hiện có thể quay lại với lịch làm việc bình thường mà không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Không gây đau đớn hay cảm giác bất tiện cho bạn.

Hiệu quả cao, không phải phẫu thuật nên không để lại sẹo xấu.

Có thể loại bỏ được mỡ thừa vùng nách nếu cần thiết.

Nghiên cứu sinh, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung chia sẻ: “Trị hôi nách là một trong những dịch vụ phổ biến được công nhận về tính an toàn. Rất nhiều người đã lấy lại sự tự tin khi lựa chọn trang phục và không còn phải e ngại mỗi khi vận động mạnh. Kết quả sẽ khiến bạn hài lòng”.

Sau điều trị, bạn nên dùng băng ép theo yêu cầu của bác sĩ; vệ sinh vùng nách, trong những ngày đầu có thể lau sơ bằng khăn ướt; uống thuốc đúng chỉ định bác sĩ; tránh vận động mạnh trong thời gian đầu; không ăn đồ gây sẹo lồi như rau muống, hải sản, trứng, thịt đỏ…; tái khám đúng lịch. Đây là tiểu phẫu đơn giản, nhanh chóng, không phải phẫu thuật nên không cần lo lắng về vấn đề đau sau khi thực hiện. Thuốc gây tê và giảm đau sẽ được cung cấp thường xuyên liên tục thời gian đầu cho bệnh nhân. Phương pháp không gây biến chứng hay nguy hiểm. Thời gian thực hiện ngắn, can thiệp vùng nách với kích thước nhỏ nên không xâm lấn, không mất máu và an toàn. Phương pháp cắt tuyến mồ hôi được ghi nhận là cho kết quả cao so với các kỹ thuật khác và cho tới nay vẫn được các bác sĩ tại Hàn Quốc, châu Âu tin dùng, ứng dụng rộng rãi cho khách hàng. Phương pháp đảm bảo tiêu chí thẩm mỹ và duy trì kết quả lâu dài. Xem thêm thông tin tại thammyhanquoc.vn hoặc tại đây.

Liên hệ: Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW

Cơ sở TP.HCM: 141 - 143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

ĐT: (08) 6683 2222 - (08) 2237 4567.

Hotline: 09.6868.1111; 09.6868.222; 09.6869.2222.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW)