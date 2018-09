Trị dứt điểm sẹo mụn lâu năm

Với nhiều người, mụn trứng cá và sẹo mụn là nỗi ám ảnh thường trực. Trong khi mụn là 'kẻ thù' của làn da thì sẹo chính là bạn đồng hành của cái xấu.

Đặc biệt, đối với các vết sẹo lâu năm, làn da càng lồi lõm, sần sùi trông đáng sợ và rất khó hồi phục. Để loại bỏ các vết sẹo này, bạn có thể tham khảo sử dụng công nghệ kỹ thuật cao tân tiến. Trong đó, công nghệ của ABC 3D Plus RF 2014 giúp điều trị sẹo hiệu quả.

Sẹo mụn khiến làn da hư tổn, tạo nên các vết lồi lõm, sần sùi và rất khó hồi phục. Sẹo càng lâu năm, các sợi collagen vùng da hư tổn bị đứt gãy không hồi phục kịp thời, tạo nên các vùng mô chai sần, càng khó điều trị.

3D Plus RF mang lại làn da mịn màng.

Những công nghệ trị sẹo trước đây như lăn kim, cà da, chiếu sáng RF thế hệ cũ... thường chỉ điều trị được một số loại sẹo và không thể phục hồi các vết sẹo cũ đã tồn tại lâu ngày. Trong khi đó, 3D Plus RF 2014 được cải tiến toàn diện, tăng khả năng hoạt động sâu trong các tầng bì và nâng cao hiệu quả. Với kỹ thuật 3D hiện đại, hệ thống ánh sáng vi điểm URF chứa hàng nghìn tia sáng cực nhỏ (70 - 80 micromet) tụ hợp tại vùng da hư tổn, tác động 3 chiều, giúp loại bỏ các tế bào chết, đồng thời kích thích collagen tăng sinh và phát triển, nhanh chóng cân bằng các vùng da lồi lõm.

Quan trọng, với 3D Plus RF 2014, bạn không phải lo lắng cường độ chiếu sáng và tác động nhiệt có phù hợp làn da của mình hay không, bởi hệ thống phân tích da thông minh AI5 sẽ thực hiện điều đó nhờ cơ chế tự động phân tích và cài đặt dựa trên tình trạng da của mỗi khách hàng.

Ngay sau khi điều trị lần đầu với 3D Plus RF 2011, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi trên gương mặt . Các vết sẹo sẽ mờ dần trong quá trình trị liệu và sau khoảng 6 - 8 tuần điều trị, có thể cho kết quả cao nhất. Hiệu quả được kiểm định cho thấy làn da của bạn có thể cải thiện từ 80% đến 95% so với ban đầu.

Đặc biệt, công nghệ này phù hợp cho người bận rộn bởi thời gian cho một lần điều trị chỉ mất khoảng 30 phút, thời gian phục hồi nhanh, nên bạn có thể trở lại công việc ngay sau đó. Ngoài ra, quá trình tái tạo và phai mờ các vết sẹo sâu vẫn sẽ được tiếp tục trong khoảng 3 tháng sau khi điều trị.

Hiệu quả điều trị sẹo từ 3D Plus RF.

Nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học và chuyên gia da liễu ABC, công nghệ 3D Plus RF 2014 được chứng nhận an toàn bởi các tổ chức uy tín quốc tế cũng như nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia trên thế giới. Tại Việt Nam, 3D Plus RF được điều trị tại trung tâm điều trị và chăm sóc da Avida - 106 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. Bạn có thể tìm hiểu thêm về công nghệ bằng cách liên hệ trực tiếp đến trung tâm theo số Hotline: 0168 688 1868 để được các chuyên gia tư vấn.

