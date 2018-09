Trẻ ra 5 tuổi sau trị chảy xệ mặt

Chân mày sụp, da chảy xệ, hốc mắt sâu, lõm thái dương đều được làm đầy đặn, căng chắc trở lại chỉ trong một liệu trình trẻ hóa khuôn mặt.

Một khuôn mặt già nua là do tổng hợp các dấu hiệu lão hóa khó có thể che dấu bằng mỹ phẩm, trang điểm tạo thành. Tỷ lệ người bị lão hóa gương mặt sớm và nhanh hơn so với tuổi thật ngày càng tăng, do sự tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố, tác nhân từ môi trường, mỹ phẩm, chế độ ăn uống, làm việc... Hậu quả của tình trạng này là các vết dấu của thời gian in hằn trên khuôn mặt nhanh chóng, có chiều hướng ngày càng rõ rệt, kém sắc, đặc biệt là sự chảy xệ, sụp lõm của nhiều cấu trúc vùng trên mặt như chân mày, thái dương, rãnh mũi má, cơ hàm.

Hàng loạt các cấu trúc trên gương mặt bị chảy xệ, sụp lõm do tuổi tác, lão hóa làm bạn trông già nua, kém sắc, thậm chí già hơn tuổi.

Các cấu trúc này có thể được nâng đỡ, định vị trở lại khi bị chảy xệ là việc mà nhiều giải pháp thẩm mỹ đã làm được từ trước đến nay. Chỉ cần chân mày được nâng cao hơn, da chảy xệ được căng chắc hơn, gương mặt đã có thể trẻ hóa nhiều tuổi. Theo xu thế hạn chế tác động xâm lấn lên da thịt và đổi hướng thẩm mỹ sang các công nghệ không phẫu thuật, Dencos Luxury đã học tập và chuyển giao công nghệ tân tiến về điều trị tại Việt Nam để mang đến hiệu quả và độ an toàn cao cho khách hàng.

Vampire Facelift: Công nghệ thẩm mỹ được biết đến là “ma cà rồng căng da, trẻ hóa khuôn mặt”, lựa chọn của nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng, có thể mang lại hiệu quả trẻ hóa khuôn mặt từ 5 đến 10 tuổi bằng cách cải thiện triệt để các cấu trúc chảy xệ trên gương mặt và thay đổi sắc tố da. Nguyên tắc hoạt động của Vampire Facelift là sử dụng tiểu cầu có nguồn gốc chiết xuất từ máu của khách hàng điều trị, kết hợp với những chất đệm làm đầy tự thân để khắc phục lão hóa từ làn da đến đường nét khuôn mặt.

Sự phối hợp của tiểu cầu và HA trong Vampire Facelift tạo nên một liệu pháp có hiệu quả tức khắc, được điều trị rộng rãi trên thế giới.

Để nâng đỡ và làm săn chắc trở lại các vùng bị sụp, chảy xệ như chân mày, rãnh má hoặc lõm hóp như thái dương, hốc mắt, bác sĩ sẽ sử dụng chất gel được tạo thành bởi huyết tương giàu tiểu cầu chiết xuất hoạt hóa với chất nền Canxi Clorua và HA (Hyaluronic Acid) để lấp đầy mô rỗng, tạo nền vững chắc cho cấu trúc da được nâng cao. Lượng huyết tương giàu tiểu cầu được chiết xuất từ chính máu chủ nhân, còn HA là chất đệm tự thân có trong mọi tế bào ở cơ thể người, lành tính, thích ứng nhanh, sau khi được đưa trực tiếp vào vùng bị sụp, xệ sẽ lập tức đổ đầy thể tích, làm căng đầy hốc mắt sâu, lõm thái dương, nếp rãnh, nâng kéo chân mày lên chắc chắn hơn.

Bên cạnh đó, HA, tính ưa nước: có tác dụng dưỡng ẩm tự nhiên, duy trì cấu trúc và các lớp da, góp phần làm da không bị chùng nhão do lão hóa. Để tăng cường hiệu quả trẻ hóa da, khuôn mặt sẽ được hấp thụ thêm lượng huyết tương giàu tiểu cầu. Tiểu cầu có vai trò to lớn trong việc khôi phục các tế bào hoặc chữa lành các mô thương tổn, tăng sinh nhiều dưỡng chất quan trọng trong cấu trúc sinh học của da. Từ đó da được cải thiện sắc tố hồng hào, sáng mịn hơn, triệt tiêu hắc sắc tố melasmin, làm da thêm căng chắc, giảm chảy xệ.

Khuôn mặt trẻ ngay 5-10 tuổi nhờ khắc phục các vùng sụp, xệ chỉ với một lần thực hiện công nghệ Vampire Facelift tại Dencos Luxury.

Ưu điểm của Vampire Facelift

Được kiểm chứng an toàn, sử dụng nguyên liệu làm đẹp từ cơ thể người nên Vampire Facelift không gây tác dụng phụ hoặc biến chứng, đồng thời trẻ hóa gương mặt 5-10 tuổi, ngay sau khi thực hiện liệu pháp. Gương mặt được xóa mờ các nếp nhăn, hắc sắc tố gây sạm màu, giúp da hồng hào, tươi sáng và mượt mà hơn, cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng da, lâu dài; tăng sinh collagen, các yếu tố tăng trưởng và các mô máu mới, chữa lành các mô bị hư hại, tăng sức đề kháng cho da.

Quy trình thẩm mỹ khoảng 60-90 phút, không xâm lấn, không tổn hại da, không cần nghỉ dưỡng hoặc chờ đợi phục hồi. Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 3838 8836 - 08 6652 7999

135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04 730 888 36 - 0902 8888 36

227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 355 4855

Facebook: facebook.com/thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)