Trẻ hơn tuổi nhờ căng da chỉ vàng

Bằng những sợi chỉ vàng siêu nhỏ, làn da của phái đẹp sẽ trở nên mịn màng, căng đầy với kết quả được duy trì lâu bền từ 5 đến 10 năm.

Theo khoa học, làn da bị lão hóa nhanh một phần là do sư rối loạn hoạt động của các gốc tự do trong cơ thể. Ở độ tuổi cao, khi cơ thể mất dần sức đề kháng, gốc tự do lấn át gấp nhiều lần so với người trẻ. Thực tế đã chứng minh, đến năm 70 tuổi, cơ thể người có chừng 17 tấn gốc tự do được tạo ra do những tác động từ môi trường bị ô nhiễm, tia tử ngoại, rượu bia, thuốc lá, dược phẩm, mỹ phẩm…cũng như vấn đề căng thẳng thần kinh, bệnh tật thể chất…

Việt Trinh là một trong những người đầu tiên căng da chỉ vàng tại Việt Nam.

Gốc tự do đẩy nhanh quá trình oxy hóa khiến các tế bào da bị ức chế sinh sản, phát triển, gây trở ngại trong việc thải chất bã và tiếp nhận dưỡng khí, phá vỡ nguồn cung cấp năng lượng cho da… Chất lipofuscin tích tụ dưới da làm xuất hiện những vết đồi mồi trên mặt, trên mu bàn tay đồng thời gốc tự do làm cho hệ thống collagen, elastin mất tính đàn hồi, dẻo dai khiến da nhăn nheo, cơ khớp cứng nhắc… Do đó, sự ra đời của công nghệ căng da bằng chỉ vàng giúp “trấn áp” sự hoành hành của những gốc tự do này, trả lại cho phụ nữ làn da đẹp như thời thanh xuân.

Anh Thư bật mí quá trình căng da bằng chỉ kéo dài 45 phút và chỉ đau nhẹ vì không phẫu thuật.

Vàng là kim loại không bị oxy hóa, khi cấy vào dưới bề mặt da, nano vàng làm giảm tối đa tác động oxy hóa có hại cho da, làm chậm lại quá trình lão hóa da. Những sợi chỉ nano vàng 24k khi được cấy vào da sẽ tạo thành một ma trận mạng lưới sinh học nâng đỡ, giúp phục hồi cấu trúc collagen và elestin đã bị đứt gãy, chùng nhão. Khi cấy vào da, các sợi chỉ vàng tạo ra một loạt các phản ứng tại chỗ, kích thích tăng sinh mao mạch, tăng cường vi tuần hoàn, tăng sinh lớp mô hạt và nguyên bào, ức chế sự hình thành các gốc tự do giúp da tránh bị oxy hóa, hỗ trợ nuôi dưỡng da từ bên trong.

Chỉ một lần căng da bằng chỉ vàng, những nếp nhăn, chùng nhão trên da sẽ được cải thiện. Những vùng da chảy xệ được nâng lên giúp làn da trở nên căng đầy, mượt mà, đồng thời tác động nâng cơ giúp khuôn mặt được tạo dáng V-line thon gọn mà không cần phẫu thuật cắt gọt. Những dưỡng chất có trong chỉ vàng giúp làn da được nuôi dưỡng từ sâu bên trong để duy trì sự mềm mại, mịn màng, săn chắc.

Anh Thư hài lòng về tác dụng trẻ hóa da hiệu quả của chỉ vàng.

Đặc biệt, tác động của nano vàng 24k kéo dài thời gian tự tiêu của sợi chỉ để bộ khung nâng đỡ cấu trúc da được kéo dài 5 năm đến 10 năm. Căng da bằng chỉ vàng là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật, không đau, thời gian phục hồi nhanh.

