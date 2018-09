Trẻ hóa khuôn mặt không qua phẫu thuật

Công nghệ cao cấp Thermage và Utherapy sẽ giúp da mặt bạn săn chắc và tạo đường nét cho khuôn mặt.

Phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu đã trở thành sự lựa chọn của nhiều phụ nữ trên thế giới nhằm níu giữ tuổi xuân. Tuy nhiên, không phải khuôn mặt ai cũng được như ý muốn sau khi "đụng tới dao kéo". Vì vậy, phương pháp Thermage làm săn da không cần phẫu thuật ra đời đã trở thành "cứu cánh" cho phái đẹp.

Thermage đã được F.D.A. chứng nhận là liệu pháp sử dụng an toàn, đặc biệt là cho nếp nhăn và nếp gấp vùng mắt vào năm 2002. Từ lần đầu tiên được giới thiệu trên chương trình The Oprah Winfrey Show năm 2003, hãng Thermage đã bán được khoảng 1.000 máy cho các bác sĩ (theo số liệu năm 2006 của Thermage Inc).

BB Beauté cung cấp đồng thời cả hai công nghệ Thermage và Utherapy với thiết bị hiện đại, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giữa năm nay, thế hệ thứ ba là Thermage Total Tip "có mặt" trên thị trường, đầu tip 3.0, hiệu quả gấp đôi so với đầu tip trước đây, xung động từ 600 đến 900 cho toàn bộ phần mặt. Đồng thời, yếu tố làm lạnh của đầu tip giúp giảm đau và bảo vệ bề mặt da. Sức nóng của Thermage 3.0 cũng gấp đôi, làm tăng hiệu quả tức thì.

Ở đột tuổi từ 30 đến 50, bạn chỉ cần trị liệu một lần đã có kết quả tốt. Dựa vào từng trường hợp, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên về số lần điều trị cần thiết. Sau khi điều trị, bạn có thể trang điểm và đi làm lại bình thường. Bạn chỉ cần lưu ý không xông nóng, không massage trong hai tuần đầu và phải dùng bộ sản phẩm chăm sóc do bác sĩ chỉ định để đảm bảo chắc chắn về kết quả.

Trước và sau khi sử dụng công nghệ Thermage.

"Ra đời" muộn hơn so với Thermage và chỉ mới tung ra thị trường gần đây nhưng Ultherapy cũng là một công nghệ làm đẹp không cần phẫu thuật được nhiều người ưa chuộng. Utherapy 2013 được cải tiến vượt bậc nhờ khả năng tác động nhiệt đến 5 tầng của da, tạo nên sự săn chắc chỉ sau 2 - 3 tháng, giúp bạn lấy lại sự trẻ trung và đường nét của gương mặt. Sự cải thiện này sẽ tiếp tục đến 6 tháng và được duy trì đến 2 năm hoặc hơn sau điều trị.

Để tuổi xuân quay lại, bạn cần tận dụng ưu thế của cả hai công nghệ trẻ hóa da cao cấp là Thermage và Utherapy. Bạn có thể tham khảo biểu đồ so sánh sau để kết hợp tối đa ưu thế của hai công nghệ:

Các yếu tố so sánh Thermage Ultherapy Thời điểm ra đời Năm 2002 đã được FDA chứng nhận về chất lượng. Năm 2009 được FDA chứng nhận về chất lượng. Kinh nghiệm Hơn mười năm với hàng triệu người sử dụng. Khoảng 4 năm với số lượng người sử dụng ít hơn. Nguyên lý hoạt động Tác động nhiệt bằng cách sử dụng năng lượng sóng cao tần số vô tuyến điện dung đơn cực RF đi sâu tác động trực tiếp vào cả ba lớp biểu bì, hạ bì và mô. Sử dụng năng lượng sóng siêu âm hội tụ vi điểm đi đến tận lớp hạ bì. Nhiệt độ tác động vào da 42 độ C. 55 độ C. Cơ chế tác động nhiệt Nhiệt lượng tác động nhẹ nhàng. Nhiệt lượng tác động mạnh mẽ Tác dụng chủ yếu Trị liệu về da. Trị liệu cơ thể. Ưu điểm lớn nhất Thu nhỏ lỗ chân lông, săn chắc da, điều trị da tăng sinh collagen, điều trị da sần vỏ cam, cho làn da như tuổi đôi mươi. Nâng cơ, chống chảy xệ Độ lớn của đầu típ Nhỏ (dễ đi sâu vào những vùng da ngóc ngách,khó tác động). Lớn (phù hợp với những vùng da lớn). Vùng da phù hợp để cho kết quả tốt nhất Cạnh mũi, khóe miệng, khóe mắt và toàn vùng mặt. Hàm, má, nọng cằm, trán. Mức độ đau Đầu tip được làm lạnh giúp bạn ít cảm thấy đau khi trải nghiệm dịch vụ. Nhiệt lượng tỏa ra lớn hơn nên bạn sẽ đau hơn một chút. Thời gian trị liệu 60 phút 60 phút. Số lần điều trị để mang lại hiệu quả trông thấy Một lần, sau 6 tháng có thể thêm một trị liệu. Một lần, sau 6 tháng có thể thêm một trị liệu.

BB Beauté có các tiến sĩ - bác sĩ Pháp, Italy thường trực 6 ngày một tuần, trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị.

Ở Việt Nam, bạn có thể đến BB Beauté để chăm sóc sắc đẹp, nơi đây cung cấp đồng thời cả hai công nghệ Thermage và Utherapy với thiết bị hiện đại, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. BB Beauté có các tiến sĩ - bác sĩ Pháp, Italy thường trực 6 ngày một tuần, trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt, bạn sẽ được tặng ngay công nghệ PRP trị giá 20 triệu đồng khi sử dụng Thermage hoặc Utherapy.

