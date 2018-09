Trẻ hóa da với Vitamin C Ester

Các loại tinh chất tự nhiên được chiết xuất theo công nghệ hiện đại giúp phục hồi, nuôi dưỡng làn da, trả lại vẻ mịn màng, đầy sức sống.

Lão hóa da là một quá trình bắt nguồn từ những biến đổi sâu bên trong lớp hạ bì, khi da tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Tia cực tím trong ánh nắng sẽ làm phát sinh các gốc tự do gây tổn hại màng tế bào da và kích hoạt các enzym phân hủy collagen và elastin. Da xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ. Không chỉ có thế, ánh nắng mặt trời còn kích thích sự phát sinh quá mức melanin nguyên nhân gây nên sự tối màu, sạm nám, tàn nhang.

Bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường là cách đơn giản ngăn ngừa quá trình lão hoá. Tuy nhiên, bảo vệ da từ bên ngoài thôi chưa đủ, cần phải tái tạo các tế bào tươi trẻ và cung cấp dưỡng chất chống oxy hoá cho da, phục hồi làn da từ lớp hạ bì bên trong (hạ bì chính là nơi cấu trúc tế bào da). Xem thêm tại đây.

Vitamin C từ lâu đã được chứng minh là một trong những chất chống oxy hóa tốt. Chức năng của chất này là kích thích sự sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi săn chắc cho da, làm giảm sưng tấy do tổn thương ngoài da và tăng tốc độ lành da sau mụn. Với khả năng phân huỷ và ức chế sự hình thành melamin, sắc tố làm da tối màu, vitamin C giúp làm tăng độ tươi sáng cho da.

Cơ thể con người không thể tự tổng hợp Vitamin C mà phải bổ sung từ bên ngoài và khi thoa trực tiếp lên da, hiệu quả kích thích sản sinh collagen của sẽ tăng gấp 20 lần so với việc hấp thụ tự nhiên qua thức ăn.

Bộ sản phẩm dưỡng da tinh chất Vitamin C Ester.

Tuy nhiên, phần lớn các dạng dẫn xuất của Vitamin C tan trong nước, khó khăn để thẩm thấu vào được lớp hạ bì, làm giảm hiệu quả tinh chất này. Với công nghệ ngày càng tiên tiến, các nhà khoa học đã tìm ra Vitamin C Ester, dẫn xuất này có giá rất đắt nhưng hiệu quả thẩm thấu cao gấp 8 lần so với bình thường. Vitamin C Ester là một dạng tan trong dầu ổn định, có nhiều lipid hòa tan tương tự như cấu tạo lipid của da. Sự thay đổi này giúp thẩm thấu tốt hơn vào lớp hạ bì, tăng nồng độ collagen, giảm sản xuất melanin, làm sáng da và phục hồi làn da.

Huyết thanh tế bào gốc thực vật có khả năng tạo ra hơn 200 loại tế bào khác nhau của cơ thể. Do đó, tế bào gốc thực vật có khả năng không giới hạn trong việc tái tạo ra các tế bào, loại bỏ các tế bào sừng hóa, các mảng sắc tố da sậm màu, đồng thời ức chế hoạt động của melanin, nhằm ngăn chặn sự tái sinh của hiện tượng tăng sắc tố. Khi thoa lên da, tinh chất còn hoạt động theo nguyên lý tác động kép đào thải độc tố, tái tạo sinh lực cho tế bào già bị lão hóa, giúp cho làn da tươi trẻ và sáng mịn hơn.

Tinh chất và kem dưỡng làm tươi trẻ làn da Irenew với Vitamin C Ester nguyên chất kết hợp tế bào gốc thực vật giúp bảo vệ làn da trước tác hại môi trường, tăng cường độ đàn hồi săn chắc, làm mờ các nếp nhăn, giảm các đốm tối màu, sạm nám và phục hồi sự tươi trẻ trắng sáng của làn da.



