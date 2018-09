Trẻ hóa da sau một lần với máy Aileen

Cùng với thời gian, nếp nhăn dần hình thành và xâm lấn trên gương mặt gây mất tự tin, đôi khi trở thành nỗi ám ảnh với một số người.

Không khó để nhận ra một làn da đang ở giai đoạn lão hóa. Thông thường có 2 cách kiểm tra là bằng mắt thường và máy soi da. Bạn cần quan tâm hơn tới làn da của mình khi có những dấu hiệu sau: xuất hiện nếp nhăn nông và sâu nhiều nơi khóe mắt, khóe miệng; da khô,nhão, kém mềm mại, thiếu sức sống; giảm độ đàn hồi và săn chắc; da sạm màu, xuất hiện nhiều nám, đốm nâu, mảng đồi mồi; cơ mặt lỏng lẻo chảy xệ làm cho toàn mặt có xu hướng sa xuống.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng lão hóa da như: tuổi tác, tác động của môi trường sống; thói quen sinh hoạt không lành mạnh (thức khuya, suy nghĩ nhiều…); stress, đặc biệt là công việc luôn căng thẳng.

Ngành thẩm mỹ hiện nay rất phát triển, mang lại cho bạn một làn da tràn trề sức sống, kéo dài tuổi thanh xuân. Trong đó, phải kể đến công nghệ Aileen plus.

Hình ảnh chống lão hóa bằng phẫu thuật và công nghệ máy Aileen tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW. Bệnh nhân được điều trị phác đồ quy trình chống lão hóa nội ngoại khoa kết hợp.

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại TP HCM là trung tâm áp dụng quy trình phẫu thuật thẩm mỹ mới năm 2013 từ Hàn Quốc, trong đó chống lão hóa kết hợp nội ngoại khoa là một kỹ thuật mang hiệu quả cao.

Công nghệ Laser xung dài Aileen plus (Long pulse Nd: YAG laser) sử dụng nhiều xung liên tục MPPS (Multiple Pulse Power System) với độ rộng xung lớn từ 0,3ms đến 300ms, không gây tổn thương da (non-ablative). Phương pháp này có thể áp dụng cho vùng mặt, vùng cổ, tay và đặc biệt là vùng ngực. Sau khi chiếu, tia Laser sẽ kích thích tăng sinh collagen mạnh mẽ bên dưới lớp da, làm đầy vùng mô bên dưới và căng lớp da bên trên, tạo sự săn chắc và mượt mà hơn… Tuy nhiên, trong một số trường hợp, collagen không thể tăng sinh nhanh tức thời, nên cần tiến hành việc điều trị với Laser Aileen plus theo một liệu trình, từ một đến 3 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2 - 3 tuần.

Aileen plus có bước sóng dài đi sâu và tác động vào da an toàn với một chùm ánh sáng laser lớn đến 15mm. Máy được chứng minh lâm sàng và đã được các tổ chức y tế như: FDA (Mỹ), CE châu Âu, KFDA Hàn Quốc, được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép… và sử dụng rộng rãi tại Mỹ, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Singapo, Thái Lan…

Phương pháp trẻ hóa da này cho kết quả cao, không cần thời gian hồi phục, do nó không gây tổn thương lớp da bên trên, mà chỉ làm hơi đỏ bề mặt da, và da sẽ trở lại bình thường sau vài giờ; thời gian điều trị nhanh và hầu như không có tác dụng phụ. Sau điều trị làn da của khách sẽ ngày càng tươi trẻ và tự nhiên.

Trung tâm spa của Bệnh viện phẫu thuật Thẩm mỹ JW Hàn Quốc sử dụng trị liệu lão hóa da bằng công nghệ Aileen plus và thu được những kết quả khách quan.

Trung tâm Spa-Skincare tọa lạc tại lầu 6 Bệnh viện phẫu thuật Thẩm mỹ JW Hàn Quốc là kết quả của sự đầu tư nhằm mang đến vẻ đẹp cho người Việt Nam. Từ công nghệ, máy móc tới mỹ phẩm được sử dụng tại đây đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, mang thương hiệu lớn với xuất xứ từ Mỹ, Hàn Quốc…

Bác sĩ chuyên khoa tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW đang trị liệu trẻ hóa da bằng máy công nghệ cao Aileen.

Lão hóa là vấn đề cần được quan tâm thực hiện trị liệu càng sớm càng tốt để có thể đạt kết quả cao nhất và làm chậm hẳn tiến trình lão hóa đang tiếp diễn. Trung tâm điều trị da tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW được trang bị các công nghệ điều trị da hiện đại.

