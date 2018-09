Trẻ hóa da cổ bằng công nghệ Hàn Quốc

Vùng da rất cổ dễ bị lão hóa do tác động môi trường, tuổi tác, nhưng ít được phái đẹp quan tâm, chăm sóc đúng cách.

Nhiều người có thói quen chăm sóc da mặt kỹ bằng mỹ phẩm nhưng thường bỏ quên vùng cổ. Khi còn trẻ, da cổ thường phẳng, săn chắc, gọn gàng. Tuy nhiên, da cổ vốn mỏng, ít mô mỡ và có kết cấu chất nền nâng đỡ kém vững chắc. Do đó, khi có tuổi, bạn dễ dàng nhìn thấy những dấu hiệu lão hóa xuất hiện rõ rệt ở vùng cổ, thậm chí sớm hơn và nặng nề hơn cả vùng mặt.

Cổ là một trong những vùng da dễ bị lão hóa nặng trên cơ thể.

Một số dấu hiệu cho thấy da cổ bị lão hóa:

Nếp nhăn da cổ: Da cổ khi bị lão hóa thường xuất hiện nhiều nếp nhăn giống như da mặt. Đây là hậu quả do sự đứt gãy collagen, thói quen biểu cảm, hoạt động thường xuyên của vùng cổ. Nếp nhăn da cổ không phân bố cục bộ mà thường trải rộng toàn bộ, nằm xen lẫn các nếp da chảy xệ. Nếp nhăn cổ thường là nếp nhăn mảnh nhưng kéo dài, nằm xếp lớp song song nhau.

Chảy xệ vùng cổ: Phần da cổ mỏng, yếu và ít mô mỡ nâng đỡ. Vì vậy, khi có tuổi, các mô mỡ này sẽ bị chuyển hóa, tiêu hao nhanh chóng khiến cấu trúc nâng mô bị sụt lún. Bên cạnh đó, collagen bị đứt gãy liên tục, giảm độ đàn hồi khiến phần mềm vùng bề mặt da cổ bị giãn mạnh, chùng nhão. Tình trạng chảy xệ, chùng nhão da cổ nặng nề hơn khi tuổi tác ngày càng cao.

Dải cơ cổ lộ rõ: đây là một trong những biểu hiện rõ rệt của sự lão hóa vùng cổ. Những dải cơ cổ này thường xuất hiện kèm với tình trạng chảy xệ, nổi lên rõ, chạy dài dọc hai bên. Dấu hiệu này bộc lộ rõ khi làn da bị mất mô, kết cấu da bị teo mỏng. Điều này thấy rõ hơn ở những người bị bệnh, ốm.

Công nghệ trẻ hóa da Collagen 4D tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury có xuất xứ từ Hàn Quốc, đảm bảo an toàn và hiệu quả đặc biệt.

Trên thực tế, những dấu hiệu lão hóa da vùng cổ không chỉ xuất hiện ở người có tuổi. Khá nhiều trường hợp da cổ bị nhăn nheo, chùng nhão và cơ cổ lộ rõ ở người còn trẻ tuổi, những người có tạng gầy, mỏng hoặc do bệnh lý di truyền.

Lão hóa da vùng cổ là một trong những vấn đề nghiêm trọng, khó xử lý bằng các phương pháp thẩm mỹ tự nhiên. Do đó, việc can thiệp bằng công nghệ cao giúp cải thiện tình trạng lão hóa da cổ. Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury đã trực tiếp chuyển giao, ứng dụng thành công kỹ thuật trẻ hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc - Collagen 4D. Công nghệ được nhập trực tiếp, theo quy trình y tế an toàn, chuyên nghiệp, đảm bảo tính thẩm mỹ và mức độ tương thích cao với cơ địa người Á Đông.

Vùng da cổ được tái tạo và trẻ hóa rõ rệt nhờ công nghệ Collagen 4D.

Kỹ thuật trẻ hóa Collagen 4D với tác động ít xâm lấn, không đau đớn, không có can thiệp phẫu thuật sẽ tạo ra các mạng lưới sinh học nâng đỡ thông minh. Mạng lưới sinh học này kích thích sự tăng trưởng collagen, trực tiếp nâng cơ, tái tạo sự đàn hồi, co giãn của làn da, giúp làm căng phẳng gọn gàng vùng da cổ bị nhăn nheo, chảy xệ. Hiệu quả căng, trẻ hóa vùng da cổ của công nghệ Collagen 4D sẽ xuất hiện chỉ trong một lần điều trị, duy trì từ 5 đến 10 năm tùy cơ địa. Sau khoảng 2-3 tháng, hiệu quả trẻ hóa da cổ sẽ thể hiện rõ, giúp bạn duy trì được sự tươi trẻ, rạng ngời với chiếc cổ cao thon, căng phẳng xinh đẹp. Xem thêm tại đây.

