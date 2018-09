Trẻ đẹp tức thì bằng biệt dược tự thân

Các tế bào huyết tương tự thân của cơ thể mang đến giải pháp Vampire Facelift giúp trẻ hóa, căng đầy làn da và khuôn mặt.

Nhiều loại mỹ phẩm chống lão hóa có nguồn gốc từ hóa chất không an toàn. Việc lạm dụng các chất này có thể để lại nhiều di chứng nặng nề cho làn da. Do đó, để đáp ứng nhu cầu làm đẹp cao, nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ đã phát triển Vampire Facelift, liệu trình thẩm mỹ trẻ hóa da không phẫu thuật.

Tiểu cầu (Platelet) và Hyaluronic acid (H.A) là cặp đôi trong lĩnh vực trẻ hóa da hiện đại.

Giải pháp thay thế hóa phẩm không an toàn

Vampire Facelift đặt yếu tố an toàn lên cao, sử dụng các yếu tố dưỡng chất xuất phát từ chính cơ thể người được điều trị. Phương pháp dùng các tế bào huyết tương tự thân chiết xuất từ chính những giọt máu của cơ thể bệnh nhân để tái điều trị da. Việc lấy tế bào huyết tương từ cơ thể nhẹ nhàng như một xét nghiệm máu bình thường, lượng máu được dùng rất nhỏ nên không gây cảm giác khó chịu, đau đớn.

Các tế bào huyết tương sau khi lấy ra sẽ được chiết lọc thông qua một máy quay ly tâm để phân tách các yếu tố hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Thành phẩm cuối cùng của quy trình này là một loại huyết tương mới chứa lượng tiểu cầu cao, hơn gấp nhiều lần so với tiểu cầu trong máu bình thường. Đây được coi là một loại huyết thanh tự nhiên, biệt dược tự thân lý tưởng để trẻ hóa và cải thiện chất lượng làn da với khả năng tăng sinh sản xuất collagen, tái tạo tế bào máu, kích thích hình thành mô mỡ mới giúp làn da trẻ trung, khỏe mạnh.

Ngoài ra, để tăng cường khả năng phục hồi, tái tạo, làm đầy thể tích mô trong các trường hợp da bị chảy xệ, nếp nhăn, hằn rãnh do lão hóa, huyết tương giàu tiểu cầu sẽ được hòa trộn thêm một loại chất làm đầy tự nhiên mang tên hyaluronic acid (H.A). Đây là một hoạt chất thẩm mỹ có nguồn gốc từ một loại hạt ngậm nước trong cơ thể, tương tự như nước muối sinh lý, có tác dụng làm căng đầy mô, an toàn, lành tính và không làm sưng phồng, cứng đơ khuôn mặt như botox.

Các bước liệu trình của công nghệ Vampire Facelift tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury.

Ưu điểm của biệt dược tự thân Vampire Facelift

Khi được đưa vào dưới da, huyết tương giàu tiểu cầu kết hợp cùng H.A sẽ nhanh chóng hòa hợp và hình thành nên một ma trận dưỡng chất đặc biệt, chứa đến 8 yếu tố tăng trưởng cần thiết giúp tái sinh và trẻ hóa da toàn diện. Cụ thể:

Tăng cường tái tạo mạch máu mới, tăng lưu lượng máu đến da giúp da hồng hào tự nhiên.

Kích thích sự hình thành các tế bào da mới thay thế cho những tế bào già cỗi để cải thiện chất lượng làn da.

Thúc đẩy sự hình thành collagen và các mô mỡ mới, thành tố chính duy trì độ săn chắc, mịn màng và căng đầy cho làn da.

Làm đầy các rãnh nhăn quanh mũi, miệng, trán, xóa mờ các nếp nhăn mảnh, nhẹ.

Làm tròn đầy lại các cơ mặt, khắc phục tình trạng hóp má, hốc mắt, lõm thái dương do mất thể tích mô, giúp khuôn mặt đầy đặn hơn.

Nâng cơ chảy xệ, cải thiện tình trạng chùng nhão da, tái tạo đường nét khuôn mặt gọn gàng tự nhiên.

Làm mờ các vết sạm nám, tàn nhang nhẹ, làn da lấy lại vẻ căng sáng, hồng hào tươi trẻ.

Kim Kardashian, Bar Refaeli, Anna Friel là những sao đã trải nghiệm thành công công nghệ Vampire Facelift.

Chỉ với một lần điều trị, khuôn mặt của bạn sẽ được trẻ lại từ 2 đến 5 tuổi, săn chắc, căng đầy, hồng hào từ làn da đến đường nét. Vampire Facelift là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều ngôi sao tin tưởng, ưa chuộng như Kim Kardashian, Bar Refaeli, Anna Friel… Xem thêm tại đây.

