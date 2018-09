Trẻ đẹp hơn sau thời kỳ mãn kinh không khó

Phương pháp duy trì vẻ trẻ trung và làn da căng mịn ngay cả khi bước qua giai đoạn mãn kinh là điều không phải người phụ nữ nào cũng biết.

Một trong những giai đoạn tất yếu của cuộc đời mà người phụ nữ nào cũng phải trải qua chính là mãn kinh. Đây được xem là một trong những thời điểm khó khăn, mệt mỏi và áp lực nhất đối với phái đẹp bởi một loạt những thay đổi, khủng hoảng nặng nề cả về sức khỏe, sắc vóc lẫn tâm lý. Thông thường, phái đẹp thường bước vào giai đoạn mãn kinh và tiền mãn kinh ở độ tuổi từ 45 trở đi. Một số người có thể phải đón nhận quá trình này sớm hơn từ trước năm 40 tuổi. Một số triệu chứng thường thấy của mãn kinh là rối loạn kinh nguyệt, tâm trọng nóng nảy dễ bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, khó ngủ, tăng cân, rụng tóc, ngực chảy xệ, xương cốt yếu dần… Sức khỏe kém đi, tâm lý thất thường, đặc biệt là sắc vóc và làn da bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến rất nhiều phái đẹp lo lắng, khổ sở khi phải đối mặt với quá trình tồi tệ này.

Mãn kinh là một trong những giai đoạn khắc nghiệt và khó chịu nhất mà người phụ nữ nào cũng phải trải qua.

Mãn kinh làm tăng tốc độ lão hóa da

Một trong những nguyên nhân chính gây mãn kinh đó chính là sự suy giảm hormone estrogen. Điều này kéo theo một loạt những biến chứng tai hại cho sắc đẹp phụ nữ, đặc biệt là làn da. Estrogen vốn có chức năng điều hòa sinh lý da, điều chỉnh các tế bào sừng biểu bì, nguyên bào sợi, tế bào melanocytes nằm dưới đáy thượng bì, nang lông và tuyến bã nhờn. Do đó, khi suy giảm estrogen, hoạt động bình thường của làn da ngay lập tức bị đảo lộn: collagen thoái hóa, biến mất, lỗ chân lông nở to, da khô sần, nhăn nheo, chùng nhão, kém đàn hồi, sạm màu... Bước qua giai đoạn mãn kinh, độ dày của da giảm 1,13% và collagen hao hụt dần mỗi năm. Trong 5 năm đầu tiên, làn da sẽ mất liên tục đến 30% collagen, chỉ còn hơn một nửa so với làn da ở tuổi 18.

Mãn kinh đẩy nhanh tốc độ lão hóa và gây hư tổn da nghiêm trọng.

Chính sự thiếu hụt estrogen và collagen đã đẩy nhanh quá trình lão hóa da theo chiều hướng bất lợi. Tiền mãn kinh, phái đẹp có thể nhận thấy những dấu hiệu già nua manh nha thì sau mãn kinh, quá trình lão hóa chính thức tăng tốc không thể kìm hãm. Làn da nhanh chóng rơi vào tình trạng nhăn nheo, chảy xệ, các đốm đồi mồi, tàn nhang xuất hiện ngày càng nhiều hơn, lỗ chân lông to hơn, nước da không còn giữ được độ mềm mịn, săn chắc. Chưa kể, những vấn đề đáng ngại khác do mãn kinh như mất ngủ, tính khí thất thường, stress kéo dài... sẽ càng khiến làn da bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Lúc này, mọi biện pháp cấp cứu để giải thoát cho làn da khỏi sự già nua héo úa gần như đã không còn tác dụng. Đặc biệt, nếu không chăm sóc da thật kỹ khi còn trẻ, phái đẹp chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình trạng lão hóa nhanh hơn và nặng nề hơn nhiều so với tuổi thật.

Bí quyết nuôi dưỡng làn da trẻ trung sau mãn kinh

Không thể trông chờ vào mỹ phẩm, thuốc men, thực phẩm chức năng bởi tác động của chúng là rất lâu, rất khó và gần như chỉ là “nước đổ lá khoai” một khi làn da đã bước qua tuổi tứ tuần. Phái đẹp có thể tìm cách khác để trẻ hóa da và chăm sóc sắc vóc mặn mà trở lại bằng nhiều phương thức khác nhau, trong đó có dịch vụ căng da trẻ hóa bằng chỉ vàng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury.

Nguyên tắc của công nghệ căng da bằng chỉ vàng là việc sử dụng những sợi chỉ sinh học mạ vàng nguyên chất siêu nhỏ cấy vào dưới những vùng da chùng nhão, chảy xệ để tạo bộ khung nâng đỡ mới, kích hoạt tăng sinh hệ thống chất nền, collagen. Sự tái tạo của cấu trúc chất nền nâng đỡ giúp da nhanh chóng căng phẳng, mịn màng, mờ nếp nhăn. Tác động co kéo mạnh mẽ của sợi chỉ còn giúp kéo căng những vùng da chảy xệ góc viền hàm, giúp định hình khuôn mặt V-line thanh tú, sắc nét, trẻ trung. Tinh chất ion vàng trong sợi chỉ còn góp phần nuôi dưỡng làn da, loại bỏ các hắc sắc tố khiến da không đều màu, tái tạo làn da mềm mịn, trắng hồng, tươi trẻ tự nhiên.

Căng da bằng chỉ vàng là phương pháp tái tạo, trẻ hóa da toàn diện, giúp phái đẹp luôn trẻ trung, rạng ngời kể cả sau quá trình mãn kinh.

Điểm nổi bật của chỉ vàng đó là chỉ một lần điều trị nhưng hiệu quả có thể kéo dài rất lâu, từ 5 đến 10 năm, thậm chí cao hơn nếu duy trì chế độ chăm sóc, bảo vệ da chu đáo, cẩn trọng. Nữ diễn viên Việt Trinh chia sẻ: “Tôi từng quan niệm chỉ cần ăn uống đúng cách, nhẹ nhàng, ăn chay trường kì là có thể giúp da dẻ mịn màng và ít bị lão hóa. Song, khi bước qua tuổi 40, làn da của tôi vẫn bị nhăn và chùng nhão như thường. Do đó, tôi quyết định lựa chọn công nghệ căng da bằng chỉ vàng tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury để tái tạo, trẻ hóa làn da. Chỉ một lần thực hiện, không đau đớn, nhẹ nhàng, thoải mái, làn da của tôi đã nhanh chóng trẻ lại bất ngờ. Nước da mịn hơn, da săn chắc hơn, nếp nhăn biến mất, bạn bè khen tôi như trẻ ra đến 10 tuổi vậy". Xem thêm tại đây.

Nhân dịp sinh nhật vàng lần thứ 7 sắp đến, Dencos Luxury tri ân khách hàng bằng chương trình ưu đãi làm đẹp lớn nhất trong năm. Theo đó, dịch vụ căng da trẻ hóa bằng chỉ vàng sẽ được ưu đãi với nhiều quà tặng trong suốt tháng 8. Ngoài ra, tất cả các dịch vụ và liệu trình làm đẹp khác đều được Dencos Luxury giảm đến 50% chi phí kèm nhiều ưu đãi. Chương trình diễn ra từ 1/8 đến 31/8, áp dụng tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Xem thêm tại đây.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)