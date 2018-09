Tránh cách giảm cân nguy hại sức khỏe

Phụ nữ thừa cân thường dùng thuốc nhuận tràng sau bữa ăn với mong muốn loại bỏ tất cả những gì vừa ăn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, đây lại là cách gây nguy hại cho sức khỏe.

Chị Ngọc Thảo (quận 10, TP HCM) chia sẻ: “Vì muốn giảm cân cấp tốc, tôi đã dùng thuốc xổ liều cao nhiều lần trong ngày. Tôi bị chảy máu trực tràng, mất nước, tụt huyết áp nghiêm trọng và ngất xỉu… Nếu không được phát hiện kịp thời, có lẽ đã mất mạng”. Không riêng gì chị Thảo, nhiều phụ nữ cũng đang áp dụng cách giảm cân gây hại này.

Thuốc nhuận tràng khiến cân nặng giảm do mất nước chứ không giúp giảm mỡ thừa.

Thực phẩm ăn vào sẽ đến ruột non sau đó đến ruột già. Tại ruột non, cơ thể đã hấp thụ gần hết các dưỡng chất trong thực phẩm. Các khoáng chất còn lại, nước và chất bã sau đó được tới ruột già. Thuốc nhuận tràng làm việc trên ruột già. Nó ngăn chặn ruột già hấp thụ các khoáng chất cần thiết và nước rồi đào thải ra ngoài. Đó là lý do vì sao khi dùng thuốc nhuận tràng, cơ thể thường bị mất nước và cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, khô môi…

Có thể thấy rằng ở thời điểm mà thuốc nhuận tràng phát huy tác dụng thì phần lớn dưỡng chất và calo đã được hấp thụ. Do đó, hiện tượng được cho là giảm cân do thuốc nhuận tràng mang lại thực ra chỉ giảm cân ảo - chỉ mất các loại muối khoáng và nước (sẽ được bù lại khi uống nước). Trong khi đó, mục đích của giảm cân là giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể chứ không phải nước và khoáng chất.

Mặc khác, dùng thuốc nhuận tràng để giảm cân có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như: đau bụng quặn thắt, tiêu chảy mạn tính, đầy hơi, buồn nôn, mất khả năng giữ nước, mất nước, ói mửa, làm suy yếu và làm mềm xương (loãng xương), chảy máu trực tràng. Do đó, sử dụng thuốc nhuận tràng với mục đích giảm cân là phản khoa học vì không giúp giảm cân thực sự (giảm mỡ thừa) mà còn gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Nguyên lý giảm cân BFI giúp giảm mỡ thừa an toàn và hiệu quả.

Theo nguyên lý tự nhiên, để giảm mỡ thừa an toàn cần chuyển nó thành năng lượng tiêu hao thông qua vận động. Điều khó khăn là với đa số vận động hằng ngày như đi bộ, leo cầu thang, hay tập thể dục nhẹ nhàng… thì cơ thể chủ yếu dùng năng lượng từ đường huyết, thực phẩm ăn vào. Chỉ đến khi năng lượng này cạn kiệt, nếu ráng sức tập tiếp thì mỡ thừa mới được tiêu hủy để tạo năng lượng vận động.

Năng lượng này cũng được tiêu hao khi chơi thể thao đối kháng như bóng đá, bóng chuyền, quần vợt… hay vận động để chiến đấu sinh tồn (như chạy thoát thú dữ…) thì mỡ thừa mới được tiêu hủy. Vì tính đối kháng, chiến đấu sinh tồn khiến cơ thể kích hoạt việc trục xuất mỡ thừa. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện nay, chúng ta khó có thể áp dụng được các dạng vận động này.

Để giải quyết vấn đề đó, các nhà khoa học đã tìm ra nguyên lý giảm cân BFI (Burn Fat Itself - mỡ tự tiêu hủy thông qua vận động). BFI gồm việc sử dụng nhóm hoạt chất thiên nhiên như Raspberry Ketone, L-Carnitine tartrate… kết hợp tích cực vận động. Bên cạnh đó, bạn nên thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao hiệu quả giảm cân.

Những hoạt chất này giúp mỡ thừa được trục xuất khỏi tế bào mỡ và được ưu tiên tiêu hủy khi vận động. Các nhà khoa học Pháp đã ứng dụng nhóm hoạt chất này, đưa vào viên uống giảm cân, giúp bạn áp dụng nguyên lý BFI dễ dàng, hiệu quả.

Filiform Berry có nguồn gốc thảo mộc, được sản xuất bởi Galien (Pháp), dựa trên nguyên lý BFI (Burn Fat Itself), với 2 tác động: chủ động trục xuất mỡ thừa ra khỏi mô mỡ, tạo năng lượng và tăng độ bền vận động để đốt cháy lượng mỡ thừa này.

Filiform Berry là giải pháp giảm cân tích cực, giúp bạn dễ dàng duy trì độ bền vận động đồng thời với chế độ ăn uống hợp lý, mang đến cho bạn vóc dáng cân đối và khỏe mạnh. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Jadovie)