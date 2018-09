Trang Trần chuộng mốt làm đẹp từ nhớt ốc sên

Người mẫu Trang Trần mê mẩn sản phẩm làm đẹp chiết xuất từ nhớt ốc sên vì giúp cải thiện làn da rất hiệu quả.

Được xếp vào hàng ngũ những chất làm đẹp kỳ quặc và kinh dị nhưng nhớt ốc sên đã được khoa học kiểm chứng là có công dụng làm đẹp vô cùng tuyệt vời. Các sản phẩm làm đẹp chiết xuất từ nhớt ốc sên được phái đẹp trên thế giới, trong đó có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, săn lùng.

Trang Trần lấy lại được làn da trắng mịn sau

Người mẫu Trang Trần chia sẻ, sau khi được một người bạn giới thiệu về sản phẩm này, cô đã dùng thử và cảm thấy rất hài lòng. Nhớt ốc sên rất giàu protein, có thể làm da trắng hơn và căng mịn. Tham gia "Cuộc đua kỳ thú" khiến làn da của Trang Trần sạm màu nghiêm trọng nhưng chỉ nhờ sử dụng sản phẩm này mà cô đã nhanh chóng lấy lại được làn da trắng trẻo, mịn màng.

Trang Trần cho biết, cô tìm hiểu rất kỹ về thành phần nhớt ốc sên và yên tâm sử dụng vì các nghiên cứu khoa học đã kiểm chứng độ an toàn của sản phẩm này. Trong nhớt ốc sên có chứa thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp làm chậm tiến trình lão hóa da. Tuy nhiên, khi tìm hiểu cô cũng biết có rất nhiều diễn đàn chia sẻ phương pháp làm đẹp “sống” như cho ốc sên bò lên mặt hay bôi trực tiếp nhớt ốc sên lên da. Cách thức này rất nguy hiểm bởi ốc sên có đến hàng trăm loại, mỗi loại lại có đặc tính khác nhau, không phải nhớt ốc sên của loại nào cũng có thể dùng để làm đẹp. Nhớt ốc sên chưa qua xử lý không thể đảm bảo vệ sinh vì nó sống trong môi trường bẩn, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau nên cơ thể ốc sên chứa nhiều loại giun sán. Nếu chẳng may dùng ốc sên bị nhiễm giun ký sinh thì chúng có thể xâm hại não gây viêm màng não và nhiều biến chứng nguy hiểm khác nữa. Trang Trần chỉ lựa chọn các sản phẩm làm đẹp có uy tín, đã qua kiểm chứng đầy đủ và cô mong rằng chị em phụ nữ cũng cẩn trọng chọn lựa phương pháp an toàn nhất.

Trang Trần tập gym 5 buổi/tuần để giữ sức khỏe và hình thể.

Chia sẻ thêm về bí quyết chăm sóc cơ thể, Trang Trần cho biết dù đã rời xa sàn catwalk nhưng cô vẫn duy trì việc tập luyện thể thao đều đặn. Mỗi tuần cô dành 5 buổi tập gym, mỗi buổi 2 giờ. Trang Trần chú trọng các bài tập cơ bụng vì vùng bụng rất dễ tích tụ mỡ thừa. Ngoài ra, cô còn chạy và bơi để vận động toàn thân.

Rời xa sàn catwalk, Trang Trần dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện.

Không theo đuổi chế độ ăn kiêng nào nhưng Trang Trần vẫn giữ thói quen không ăn tinh bột vào bữa tối. Khi tập cho mình thói quen này, Trang Trần đã phát hiện ra rằng cô không hề bị đói vào buổi đêm dù tối không ăn tinh bột. Ngược lại, những bữa ăn nhiều bánh mì buổi tối thì đêm lại dễ bị đói hơn. Thói quen này không chỉ có lợi cho việc giảm cân mà còn rất tốt cho sức khỏe, nhất là với những người lớn tuổi có chỉ số đường huyết không ổn định.

Thái Anh