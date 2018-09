Trải nghiệm làm đẹp, nhận quà giá trị tại Lotte Mart

Tham gia mua sắm tại hệ thống siêu thị Lotte Mart, khách có cơ hội tham gia chương trình "Chuẩn đẹp may mắn - đón gió Thái Lan". Giải thưởng là 13 cặp vé du lịch Thái Lan dành cho 2 người và 26 thẻ quà tặng trị giá 3 triệu đồng mỗi thẻ. Mỗi siêu thị thuộc hệ thống Lotte Mart sẽ có một giải nhất và 2 giải nhì. Với cuộc thi "Lotte Mart Contest - khám phá tài năng 2017", khách hàng có cơ hội nhận tổng giải thưởng lên đến hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, vào ngày 8/3, 83 khách hàng đầu tiên có sinh nhật sẽ được tặng ngay hộp quà Doublerich trị giá 85.000 đồng. Từ 6/3 đến 9/3, khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên do LotteMart phát hành có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn. Các chương trình hoạt náo ngày 4/3 gồm: âm nhạc đường phố, xiếc, flashmob, tấu hài, ảo thuật, minigame…