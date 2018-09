Trải nghiệm chăm sóc tóc tại Salon Terre

Khách hàng sẽ được thực hiện dịch vụ chăm sóc tóc với kỹ thuật hiện đại cùng các sản phẩm cao cấp.

Tại Salon Terre (25 Hạ Hồi, Hà Nội) bạn sẽ cảm nhận được sự thư giãn, thoải mái từ trước khi bắt đầu các liệu trình chăm sóc. Thiết kế theo phong cách sang trọng, trang nhã, ấm cúng, Terre mang đến không gian đẳng cấp, tinh tế nhưng không mất đi tính thân thiện trong từng đường nét và vật dụng trưng bày.

Phong cách sang trọng tại Terre Salon.

Khách hàng tìm đến Terre không chỉ bởi nhu cầu làm đẹp với tay nghề kỹ thuật cao, mà còn vì muốn tìm về một chốn thư giãn cho liệu trình chăm sóc tóc. Đặc biệt, Thermae Spa sẽ cho khách những trải nghiệm khác biệt về dịch vụ chăm sóc tóc cao cấp. Các sản phẩm của Thermae Spa chú trọng đến cảm giác thư giãn và sức khỏe người dùng. Nguồn suối khoáng tự nhiên của vùng Chianciano Terme Acqua Santa cùng những hương thơm chạm đến cảm xúc chứa trong thành phần sản phẩm mang đến không gian spa Italy cho khách hàng; loại bỏ cảm giác căng thẳng mệt mỏi của quá trình làm tóc, vốn được coi như tác nhân gây hại tới da đầu và sức khỏe của mái tóc.

Khách hàng được sử dụng các sản phẩm cao cấp, thư giãn khi chăm sóc tóc.

Đa phần khách hàng sử dụng dịch vụ Thermae ở Terre là các nữ doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng… Mái tóc họ thường được sấy, tạo kiểu hàng ngày hoặc tiếp xúc với hóa chất nhiều lần để tự tin xuất hiện trước công chúng và tự tin hơn khi giao tiếp. Điều này khiến tóc bị hư tổn rất nhanh. Khách hàng tìm đến liệu trình Thermae spa để lấy lại sức sống cho mái tóc thêm bóng mượt, khỏe mạnh từ gốc. Các chuyên viên sẽ tư vấn và thực hiện liệu trình chính xác, giúp mỗi sợi tóc của khách hàng được tận hưởng những chất dinh dưỡng tốt.

Người mẫu Huyền My với mái tóc đẹp bồng bềnh.

Một trong số khách hàng phải kể đến người mẫu xinh đẹp Huyền My - khách hàng quen thuộc của Terre. Công việc người mẫu khiến mái tóc của cô càng ngày càng khô xơ, thậm chí có khi một buổi biểu diễn phải tạo kiểu vài lần thay đổi theo trang phục, bằng các loại keo bọt, gel cứng, gôm màu… Để cân bằng lại cho mái tóc của mình, cô đã tìm đến salon tóc chuyên nghiệp Terre với tay nghề lâu năm cùng sự am hiểu sản phẩm. Bí quyết sở hữu mái tóc đẹp, khỏe, sáng bóng mang lại sự tự tin cho Huyền My nằm ở liệu trình Thermae Spa mà cô đã và đang sử dụng tại Salon Terre.

Liên hệ: Salon Terre

25 Hạ Hồi, Hà Nội

Điện thoại: 091 565 55 55

Facebook: https://www.facebook.com/terre.vn/

