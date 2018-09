Trắc nghiệm chăm sóc hợp lý cho từng loại da

Xác định đúng loại da sẽ giúp bạn lựa chọn được phương pháp chăm sóc phù hợp. Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn xác định da mình thuộc nhóm nào.

1. Mỗi sáng thức dậy bạn cảm thấy làn da của mình như thế nào?

a. Bề mặt da mịn màng như trước lúc đi ngủ.

b. Bề mặt da bóng dầu, tối xỉn.

c. Bề mặt da khô ráp, sần sùi.

d. Da đổ dầu nhiều ở vùng mũi, trán và cằm.

2. Tình trạng lỗ chân lông trên da mặt của bạn:

a. Lỗ chân lông nhỏ.

b. Lỗ chân lông rộng.

c. Lỗ chân lông rất nhỏ, khó quan sát.

d. Lỗ chân lông to, nở rộ.

Có 4 loại da: da thường, da khô, da dầu và da hỗn hợp.

3. Khi trang điểm, bạn cảm thấy làn da của mình như thế nào?

a. Trang điểm rất ăn phấn, mịn màng.

b. Trang điểm không ăn phấn, nhanh trôi và xỉn màu.

c. Trang điểm không ăn phấn.

d. Trang điểm không ăn phấn, nhanh trôi và xỉn màu đặc biệt vùng chữ T.

4. Rửa mặt thật sạch với nước ấm, đợi khoảng 10-20 phút và không dùng thêm loại mỹ phẩm nào. Da của bạn lúc này thế nào?

a. Mềm mại, không cảm thấy khó chịu.

b. Da bắt đầu tiết nhiều dầu.

c. Khô ráp, bong tróc, khó chịu.

d. Da tiết dầu và có hiện tượng bong tróc.

5. Hãy miêu tả về làn da của bạn?

a. Mềm mịn, ít mồ hôi và bã nhờn

b. Lượng bã nhờn tiết ra nhiều, lỗ chân lông to

c. Thường xuyên khô căng, sần sùi, khó chịu

d. Thường xuyên đổ dầu vùng chữ T, khô vùng chữ U, nhiều mụn đầu đen, mụn cám.

Nếu hầu hết là đáp án A : da bạn là da thường

Đây là loại da lý tưởng cấu trúc da căng mịn, mềm mại, ít gặp các vấn đề về da và rất dễ lựa chọn các dòng mỹ phẩm. Để duy trì làn da sáng và khỏe mạnh, bạn chỉ cần thực hiện đầy đủ các bước chăm sóc da, kết hợp chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ.

Sản phẩm tham khảo: bộ sản phẩm I’m Real gồm có I’m Real Rice Smooth Toner: 385.000 đồng, I`m Real aloe Soothing Lotion 385.000 đồng, I’m Real Avocado Rich Cream 405.000 đồng.

Bộ sản phẩm cho da dầu Tony Lab AC Control.

Nếu hầu hết đáp án là B : da bạn là da dầu

Da dầu là loại da có lỗ chân lông nở rộ, lượng dầu, bã nhờn tiết ra nhiều, da dễ bị nhiễm khuẩn và gây ra mụn. Với loại da này, bạn nên sử dụng các dòng sản phẩm đặc trị cho da dầu, có tác dụng làm sạch thanh khiết, vô hiệu hóa vi khuẩn trên da, giúp cân bằng tuyến nhờn, làm dịu và mềm da.

Tham khảo bộ sản phẩm Tony lab AC Control gồm có Tony lab AC Control Toner: 555.000 đồng, Tony lab AC Control Emulsion: 555.000 đồng, Tony Lab AC Control Serum: 566.000 đồng.

Nếu hầu hết đáp án C : da bạn là da khô

Làn da khô thường có lỗ chân lông rất nhỏ, nếu không chăm sóc đúng cách bề mặt sẽ khô ráp, sần sùi. Đây cũng là làn da dễ xuất hiện nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa. Các sản phẩm có tác dụng bổ sung ẩm là lựa chọn tốt cho bạn. Bạn có thể kết hợp sử dụng mặt nạ ngủ hoặc mặt nạ giấy 2 lần mỗi tuần để bổ sung độ ẩm.

Bộ sản phẩm The Oriental Gyeol cho da khô gồm có The Oriental Gyeol Skin: 859.000 đồng, The Oriental Gyeol Emulsion: 859.000 đồng, The Oriental Gyeol Serum: 960.000 đồng, The Oriental Gyeol Cream: 893.000 đồng.

Bộ sản phẩm cho da hỗ hợp.

Nếu đáp án hầu hết là D: da bạn là da hỗn hợp

Da đổ dầu nhiều ở trán, mũi, cằm, thiếu ẩm ở 2 bên má và quai hàm, dễ xuất hiện các nếp nhăn mờ, dễ bị mụn trứng cá, mụn đầu trắng, đầu đen và mụn cám. Với loại da này bạn cần dùng nước cân bằng dành cho da dầu để cải thiện vùng chữ T kết hợp với các sản phẩm dưỡng ẩm để bổ sung ẩm và dinh dưỡng cho làn da. Loại bỏ sạch mụn cám, mụn đầu trắng và đầu đen để có làn da đẹp hơn.

Bộ sản phẩm Floria Whitening cho da hỗn hợp gồm có Floria Whitening Toner: 840.000 đồng, Floria Whitening Emulsion: 840.000 đồng, Floria Whitening Essence: 1,05 triệu đồng, Floria Whitening Cream: 945.000 đồng.

Liên hệ các chuyên gia Tony Moly để được tư vấn về làn da: Mỹ phẩm Hàn Quốc Tony Moly Địa chỉ: 205 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0986.100.578

Website: tonymolyvn.com.vn/

Facebook: facebook.com/tonymolyvn

(Nguồn: Tony Moly)