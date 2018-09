Trả lại vẻ trẻ trung cho thiếu nữ 17 tuổi

Từng già nua, kém sắc vì hô hai hàm suốt nhiều năm qua, Trà My (Đà Nẵng) dường như không có tuổi thơ và thiếu vắng nụ cười.

Nỗi lòng cha mẹ

Chị Nguyễn Thị Kim Loan, mẹ bé My kể lại: “Từ khi bé mới 5 tuổi, tôi thấy phần nướu trên của con nhô ra hơn bình thường. Lúc ấy tôi nghĩ là do cháu còn nhỏ, lớn lên sẽ hết. Nhưng càng lớn, khi răng mọc đầy đặn thì phát hiện cháu bị hô hàm nặng”.

Là cha mẹ, sinh con ra ai cũng mong muốn chăm chút cho con mình khỏe mạnh, học tập tốt. Tuy nhiên, khi lớn lên, Trà My luôn tự ti vì khiếm khuyết khuôn mặt. Cô thường bị bạn bè trêu chọc “con nhỏ ăn cà rốt”. Nghe những lời đàm tiếu về mình, My thường khóc nhiều và nhịn ăn uống.

“Thấy con bé vậy, tôi đau lòng lắm. Nó cứ hỏi tôi có cách nào để răng với hàm lùi vào trong không mẹ? Nếu có mẹ đưa con đi chữa đi, nói rồi nó lại khóc”, chị Loan tâm sự.

Chị Loan sinh được hai người con, bé My là con thứ hai. Anh và chị có một cửa hiệu tạp hóa nhỏ, buổi sáng chị Loan tranh thủ nấu nồi sữa đậu nành bán thêm để có thu nhập thu vén cho gia đình nhỏ. Chưa bao giờ chị nghĩ tới việc đưa con đến bệnh viện làm đại phẫu, chỉnh sửa khiếm khuyết hàm. Chị quan niệm, “ông trời cho sao chịu vậy” phần vì hoàn cảnh gia đình, phần vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Một vài lần ba bé My nói với chị: “Tôi thấy con bé nhà mình xấu thật. Nghĩ mà thương, con gái mà vậy sợ nay mai nó khổ”. Mỗi lần nghĩ đến tương lai của con, hai anh chị lại thở dài, một phần vì thương, một phần vì bất lực.

Cô bé 17 tuổi với khuôn mặt như phụ nữ trên 25 tuổi lần đầu tiên cười tươi, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thay đổi cuộc đời.

Cho con nụ cười

Sau nhiều đêm trằn trọc, lo lắng những tháng ngày dài rộng về sau của con, chị Loan quyết định đưa con đi phẫu thuật hàm tại TP HCM. Chị chia sẻ: “Tôi nhớ mãi ngày 6/8, con bé nó viết một lá thư và đặt trên bếp nơi tôi thường hay nấu sữa. Còn bé viết: “Mẹ ơi, con không có tuổi thơ, người ta bảo tuổi thơ phải có nụ cười. Nhưng con không dám cười như các bạn, vậy là con không có tuổi thơ đúng không mẹ?”.

Lá thư tâm sự nỗi lòng của con gái thôi thúc người mẹ không thể tiếp tục để con sống buồn bã vậy bởi nó có cả tương lai phía trước. Ngay chiều hôm đó, chị bàn bạc với chồng xoay tiền, đặt vé để hai mẹ con vào TP HCM.

Anh trai bé My đang học xa nhà, gọi điện về dặn dò mẹ và em tìm đến Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW vì nơi đây từng phẫu thuật hàm thành công cho nhiều người. Đúng ngày 8/3, hai mẹ con có mặt tại Bệnh viện JW, gặp trực tiếp Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc bệnh viện.

Theo bác sĩ, Trà My bị hàm hô nặng khiến cười hở lợi. Để khắc phục tình trạng này cần phẫu thuật cắt xương hàm, trượt hàm về phía sau. Vì cô bé mới 17 tuổi, gia đình phải làm giấy đại diện pháp lý thì bệnh viện mới thực hiện ca phẫu thuật này, bác sĩ Tú Dung cũng cam kết tỷ lệ thành công đến 98%.

Hình ảnh trước và sau khi Trà My phẫu thuật hàm tại JW.

Một lần nữa, người mẹ đặt mình lên bàn cân. Trước khi đi, vì sợ họ hàng gọi điện thoại nhiều gây áp lực tâm lý, chị đã khóa sim. Nay nếu con có mệnh hệ gì chị cũng không sống nổi. Chưa kể lúc đó trong túi chỉ đủ 2/3 số tiền phẫu thuật. Chị đành mở điện thoại gọi về cho bà nội bé và được khuyên đã cất công vào tới nơi rồi thì nên tin tưởng bác sĩ, chuyện tiền bạc ở nhà sẽ lo thêm.

Chị Loan được tiếp thêm động lực, quyết định phẫu thuật cho bé vào ngày 9/8. Chị chia sẻ: “Tuổi thơ con không có nụ cười, nhưng tương lai con phải rạng rỡ, tôi chấp nhận hy sinh mọi điều cho bé”.

Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi

Sau phẫu thuật một ngày, bé My và mẹ trở về Đà Nẵng, lúc này mặt em còn sưng. Sau 7 ngày, tình trạng này thuyên giảm. 10 ngày sau, Trà My ra đường, gặp bạn bè người thân, ai cũng bất ngờ trước sự thay đổi của cô bé. Hàm đã hết hô, khi cười Trà My không còn phải che miệng vì sợ hở lợi như trước đây.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung chia sẻ về ca phẫu thuật hàm của Trà My trong ngày hội nha khoa tổ chức 10/6 tại JW.

Sau 3 tháng phẫu thuật, ngày 10/6, Trà My quay lại Bệnh viện JW Hàn Quốc tái khám. Chị Loan hạnh phúc cho biết: “Cả gia đình tôi ai cũng bất ngờ trước sự thay đổi của con. Trước đó mọi người còn e dè vì khi phẫu thuật về, mặt bé còn sưng to, chưa thấy kết quả. Bây giờ đã đẹp thấy rõ, đi đâu ai cũng khen".

Bé Trà My chia sẻ: "Con sẽ cố gắng học tốt để trở thành cô giáo như mong muốn của mẹ. Mai mốt có điều kiện, con muốn anh hai cũng đẹp như con bây giờ".

Trà My tự tin với nụ cười rạng rỡ như mong ước.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)