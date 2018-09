Trả lại nét xuân cho mắt sụp mí

Sụp mí mắt là hiện tượng mí mắt trên sa xuống thấp hơn bình thường dưới nhiều cấp độ khác nhau.

Bước qua tuổi 30, đồng nghĩa với việc da của bạn cũng đang bước sang giai đoạn lão hóa. Đặc biệt là phần da ở mi mắt sẽ nhanh chóng bị chùng nhão, dẫn đến sụp mí. Đây là hiện tượng mí mắt trên sa xuống thấp hơn bình thường dưới nhiều cấp độ khác nhau và do nhiều nguyên nhân. Vùng da mi thường yếu, lớp đệm mỏng, không chắc khỏe và các tuyến bài tiết hoạt động kém. Theo thời gian, tuổi tác và những tác động từ môi trường, lớp đệm của da suy yếu hoặc đứt gãy khiến vùng da mí trên bị chùng xuống, che tầm nhìn của mắt hoặc tạo ra túi mỡ thừa (bọng mắt) ở mí dưới.

Hiện tượng sụp mí khiến đôi mắt trông già nua, kém thu hút.

Hiện tượng này làm cho đôi mắt luôn trong trạng thái mệt mỏi, kém linh hoạt khiến khuôn mặt trở nên già nua và thiếu sức sống. Người bị sụp mí lúc nào cũng giống như vừa ngủ dậy hoặc là bị sưng, gây mất thẩm mỹ cho tổng thể khuôn mặt.

Không những thế, mí mắt sụp quá nhiều còn hạn chế tầm nhìn của mắt, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Mí mắt là bộ phận quan trọng trong việc bảo vệ thị giác và tham gia tạo nên vẻ đẹp của khuôn mặt. Chính vì thế, sụp mí mắt là hiện tượng không thể xem thường. Để có thể hiểu rõ hơn về hiện tượng sụp mí và cách khắc phục các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại catmimat.com.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, để khắc phục tình trạng sụp mí, bạn nên nhờ đến sự can thiệp của công nghệ thẩm mỹ. Nếu bạn đang trong tình trạng sụp mí ở mức độ vừa phải, chỉ cần cắt bỏ phần da mi trên nhăn nheo và các bọng mỡ. Nếu mắt bị sụp mi nhiều, ngoài việc cắt bỏ phần da mi trên dư thừa, loại bỏ bọng mỡ mí mắt còn phải can thiệp vào phần cơ nâng mi, đơn giản nhất là làm ngắn cơ nâng mi và cắt bỏ một phần cơ vòng mi.

Bác sĩ thăm khám cho khách hàng cắt mí mắt.

Đối với những người bị sụp mí do tuổi tác, thường chỉ dừng ở cấp độ vừa phải, cần áp dụng phương pháp cắt mí trên. Bạn có thể tham khảo phương pháp cắt mí Hàn Quốc khá an toàn mà có hiệu quả lâu dài.

Cắt mí Hàn Quốc chỉ là thủ thuật đơn giản. Trước tiên, các bác sĩ sẽ thăm khám, đo vẽ phần da chùng và bọng mỡ thừa cần loại bỏ sao cho mí mắt trên cân đối, đẹp tự nhiên. Sau đó sẽ dùng thiết bị chuyên dụng để loại bỏ những phần da thừa, mỡ thừa này. Trước khi cắt mí, bác sĩ sẽ tiến hành gây tê vùng mí mắt trên, vì vậy khách hàng sẽ không cảm thấy đau hay khó chịu. Bác sĩ sẽ sử dụng kỹ thuật tạo nếp gấp nhãn khoa (một màng da phủ trùm lên góc mắt, nơi mí mắt tiếp giáp với sống mũi) và khéo léo khâu phần gờ của nếp rạch nên không để lại sẹo thẩm mỹ.

Cắt mí mắt Hàn Quốc, cho bạn đôi mắt trẻ trung, thu hút.

Sau khi thực hiện thủ thuật cắt mí trên, khách hàng sẽ được về nhà mà không cần nghỉ dưỡng. Chỉ trong 45 phút, bạn đã lấy lại được đôi mắt 2 mí to tròn trẻ trung. Tuy nhiên, để có được đôi mắt 2 mí to đều, cân đối với khuôn mặt, phụ thuộc rất lớn vào tay nghề của các bác sũ cũng như công nghệ thực hiện. Do đó, bạn cần chú ý lựa tham khảo để lựa chọn những cơ sở uy tín trước khi làm đẹp. Tìm hiểu thông tin hoặc gửi câu hỏi thắc mắc để được tư vấn tại catmimat.net.

