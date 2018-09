Top 15 thí sinh sáng giá cuộc thi Queen of the Spa

Queen of the Spa do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Đào tạo Làm đẹp Quốc tế (AIBETRA) và DIVA Beauty tổ chức. Báo Ngoisao.net là đơn vị hỗ trợ truyền thông. Chương trình được Kelvin Nguyen tài trợ hình ảnh và áo cưới Việt Phượng tài trợ trang phục. Vòng sơ loại diễn ra từ 25/1 đến 1/3. Vòng bán kết và chung kết gồm 70 thí sinh sẽ diễn ra từ 10/4 đến 13/4 tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Partyum ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Cuộc thi nhằm tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo. Không chỉ đề cao ngoại hình, cuộc thi còn tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách, lối sống cũng như việc rèn luyện trí tuệ, tài năng, bản lĩnh và tấm lòng nhân ái của nữ doanh nhân ngành làm đẹp. Tính từ thời điểm công bố (ngày 5/1) tới nay, vòng sơ khảo nhận được sự quan tâm của hàng trăm cô gái đến từ nhiều quốc gia châu Á. Sau khi loại những hồ sơ chưa đạt yêu cầu, ban tổ chức triển khai một số các hoạt động như chụp hình studio, hướng dẫn cách tạo dáng, kỹ năng trả lời phỏng vấn, cách thể hiện bản thân… cho những thí sinh đại diện cho Việt Nam. 15 cô gái trên được ban tổ chức nhận định là ứng cử viên sáng giá trên hành trình chạy đua tới vòng bán kết, được tổ chức tại Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 9/4 đến 13/4.