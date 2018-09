Tonymoly khai trương showroom mới

Từ 4/7 đến 6/7, Tonymoly thực hiện chương trình giảm giá 20% nhân dịp khai trương showroom mới tại tầng 1, Trung tâm thương mại SC VivoCity, TP HCM.

Tonymoly là hãng mỹ phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc với các dòng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trên thế giới. Hãng hiện có hơn 20 showroom tại cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Hệ thống showroom của Tonymoly mang đậm phong cách Hàn Quốc, tạo cảm giác thân thiện, thoải mái khi mua hàng. Ngoài ra, hãng cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm dưỡng da, make up, dưỡng thể, cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp cho khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn.

Nhân dịp khai trương cửa hàng mới tại tầng 1, Trung tâm thương mại SC Vivo City, Tonymoly thực hiện chương trình khuyến mại: mua một sản phẩm giảm 10%; 2 sản phẩm giảm 15%; 3 sản phẩm giảm tới 20%.

Ngoài ra, trong khung giờ 10h30-12h00 và 17h00-19h00 hai ngày 4-5/7, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình Make up Show dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên tư vấn, cùng make up artist nổi tiếng San Ong. Bạn sẽ nắm được từng thao tác make up phù hợp với gương mặt, cập nhật những xu hướng make up mới và nhận các phần quà giá trị.

Nhân sự kiện này, Tonymoly cũng ra mắt bộ sản phẩm dưỡng da Tony Lab với chiết xuất từ lá thông vàng giúp điều tiết nhờn, se khít lỗ chân lông, điều trị và xóa mờ các vết thâm do mụn để lại. Bộ sản phẩm có tác dụng hiệu quả trong việc phục hồi, tái tạo làn da dầu mụn thêm mịn màng, săn chắc.

Bộ sản phẩm gồm đầy đủ các sản phẩm cho một liệu trình chăm sóc da:

Tony Lab AC Control Toner: nước cân bằng da hiệu quả điều tiết tuyến dầu, se nhỏ lỗ chân lông, sát trùng vết thương. Giá 555.000 đồng.

Tony Lab AC Control Serum: huyết thanh tái tạo da, xóa mờ các vết thâm do mụn để lại. Giá 566.000 đồng.

Tony Lab AC Control Emulsion: sữa dưỡng cung cấp dưỡng chất và độ ẩm, duy trì làn da sạch và tươi sáng. Giá 555.000 đồng.

Tony Lab AC Control Pink Deep Spot: huyết thanh trị mụn bọc. Giá 393.000 đồng

Liên hệ: Showroom Tonymoly – SC VivoCity Tầng 1 – TTTM SC VivoCity - 1058 đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM Hotline: 0919 900 544

Website: tonymolyvn.com.vn

Facebook: facebook.com/tonymolyvn

(Nguồn: Tonymoly)