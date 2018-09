Tiết kiệm thời gian với phấn trang điểm tích hợp 4 tính năng

Chỉ cần thao tác đơn giản chưa đầy 2 phút, phái đẹp có thể thay thế toàn bộ 4 bước trang điểm phức tạp: từ dưỡng ẩm, phấn nền, kem chống nắng và phấn phủ.

Mỗi sớm thức dậy, không ít chị em mất đi sự hào hứng khi tốn nhiều thời gian để make-up, trong khi guồng quay công việc ngày càng nhiều. Với một số phụ nữ bận rộn, đôi lúc trang điểm trở thành sự thách thức. Nhằm giúp chị em tiết kiệm thời gian, showroom H&H (Healthy & Happy) nhập và phân phối dòng phấn trang điểm Thalissi Europe Make up “4in1” tích hợp nhiều tính năng về Việt Nam.

Thalissi Europe Make up “4in1” là loại phấn nền trang điểm, tích hợp dưỡng ẩm, kem lót, phấn phủ và kem chống nắng. Không chỉ xóa bỏ rào cản về thời gian, phấn trang điểm “All in one” còn là “trợ thủ” cho phái đẹp trong những chuyến công tác, du lịch…

Thalissi Europe Make up “4in1” giữ được lớp trang điểm tới 12 giờ.

Phấn Europe Make Up "4in1" luôn tạo cảm giác tự nhiên khi chỉ đánh một lớp trên da. Bên cạnh đó, sản phẩm có chứa thành phần kem chống nắng SPF 50, chỉ cần thoa một lớp phấn, bạn vẫn có thể bảo vệ da trước sự tấn công của tia tử ngoại, tránh bị đen sạm, cháy nắng.

Nhờ khả năng tích hợp một lớp kem lót, dòng phấn trang điểm này giúp bạn làm mờ những vết nám, tàn nhang, đem lại làn da mịn màng. Sản phẩm phù hợp với những làn da nhờn, chị em không cần phải sử dụng giấy thấm dầu như trước vì phấn đã tác động và hạn chế bã nhờn.

Với chiết xuất thành phần thiên nhiên lành tính, phấn trang điểm “All in one” còn chứa chất dưỡng ẩm và chăm sóc da. Những dưỡng chất này thấm sâu vào da, giúp tái tạo da và chống lão hóa. Đặc biệt, làn da sau khi trang điểm không bị bong tróc, khô mốc ngay cả trong mùa hanh khô.

Showroom H&H (số 3 Hàng Khay, Hà Nội) với thiết kế sang trọng cùng hàng trăm sản phẩm sạch.

Ngoài công dụng và tính năng, phái đẹp còn bị chinh phục bởi hương thơm của Thalissi Europe Make up “4in1”. Với hơn 45 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thalissi - thương hiệu Tây Ban Nha luôn khắt khe và yêu cầu cao trong quy trình sản xuất. Nhà sản xuất cam kết sản phẩm “không có mùi hương tổng hợp”. Vì thế, dòng phấn này đem lại cảm giác mùi hương thuần tự nhiên, dịu nhẹ.

Ở tuổi tứ tuần, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn gây ấn tượng với người hâm mộ nhờ làn da mịn màng, trẻ trung. Chia sẻ bí quyết lưu giữ nét thanh xuân của mình, chị cho biết: “Tôi luôn lựa chọn những sản phẩm, chất liệu từ thiên nhiên và được cung cấp bởi nhà phân phối uy tín. Một trong những sản phẩm hiện tại Giáng My ưu ái nhất là Thalissi Europe Make up do tập đoàn Thanh Hằng nhập khẩu và phân phối. Với 4 công dụng tích hợp trong phấn nên khi trang điểm, làn da vẫn đẹp như make-up chuyên nghiệp mà lại tự nhiên. Phấn nền có màu sáng, mỏng mịn nên dễ dàng che phủ lỗ chân lông, cho gương mặt mịn màng”.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cùng doanh nhân Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thanh Hằng trong ngày khai trương showroom H&H.

