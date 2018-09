Tiết kiệm chi phí đẩy lùi mụn và sẹo rỗ

Với 299.000 đồng cho lần trải nghiệm đầu tiên, làn da mụn và sẹo rỗ khiến bạn tự ti, ám ảnh có thể được khắc phục đáng kể.

Mụn và sẹo rỗ - chuyện không của riêng ai

Dù đang ở lứa tuổi dậy thì hay bước vào tuổi trưởng thành thì mụn vẫn luôn là “kẻ đeo bám” khó chịu và dai dẳng. Nhiều người cho rằng hết tuổi dậy thì da không còn mụn nữa, tuy nhiên, thực tế những bạn có làn da không khỏe, cơ địa xấu, rối loạn nội tiết vẫn gặp mụn thường xuyên, bất kể tuổi tác.

Với không ít chị em, bị mụn chưa phải là khó chịu nhất mà đáng sợ hơn là mụn đi kèm với sẹo thâm, lỗ chân lông lớn, đặc biệt là sẹo lõm, sẹo rỗ. Mụn còn có thể che giấu dưới lớp make-up nhưng sẹo rỗ thì không thể, có trang điểm dày bao nhiêu thì làn da vẫn sần sùi, không mịn màng. Chưa kể trang điểm nhiều càng khiến da bí bách, ngột ngạt, dễ tắc lỗ chân lông, gây mụn nhiều hơn, sẹo nặng hơn.

Mụn và những hậu quả sau mụn như sẹo thâm, sẹo rỗ khiến làn da sần sùi, lồi lõm và kém mịn màng.

Đẩy lùi mụn và sẹo rỗ với chi phí tiết kiệm

Loại bỏ mụn và sẹo rỗ là một cuộc chiến cam go và khó khăn bởi chúng đều là những dạng tổn thương làn da nặng nề do sự viêm nhiễm lẫn biến dạng cấu trúc bề mặt biểu bì. Do đó, việc điều trị này không đơn thuần chỉ áp dụng những phương pháp tự nhiên vì mụn dễ tái phát và sẹo không dễ san bằng. Vì vậy, bạn cần tìm đến một số giải pháp điều trị hiện đại bằng công nghệ cao. Tại Viện thẩm mỹ công nghệ cao Cosmo hiện có 3 liệu trình chuyên trị mụn và sẹo rỗ.

Laser Elos Acnes: là phương pháp điều trị mụn bọc, viêm sưng toàn mặt tiên tiến dựa trên nguyên lý phổ rộng ánh sáng xanh và năng lượng sóng ánh sáng laser nhằm tiêu diệt ổ mụn, giảm viêm nhiễm đồng thời kích thích khô, làm tiêu các nhân mụn mủ hoặc viêm mà không tạo ra vết thương.

Điều trị mụn và sẹo lõm, sẹo rỗ công nghệ cao bằng laser giúp loại trừ nguyên nhân gây mụn và tái tạo da mịn màng. Hiện dịch vụ này đang được Cosmo ưu đãi đến 90% chi phí, chỉ còn 299.000 đồng cho lần trải nghiệm đầu tiên.

Tinh chất tảo biển: là công nghệ điều trị mụn ẩn dưới da và mụn đầu đen bằng dưỡng chất sinh học chiết xuất từ tảo biển như Salic Acid, Glycolic Acid, Latic Acid, Azelaic Acid, Vitamin B6… giúp kiểm soát nhờn, làm mềm nhân mụn, bong tróc lớp sừng và giảm sưng đỏ, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Bên cạnh đó, hoạt chất Centella Asiatica có trong tinh chất giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào biểu bì mới, làm trắng sáng da và mờ vết thâm.

Fractional Lotus: là công nghệ điều trị sẹo rỗ hiện đại dựa trên nguyên lý hoạt động sử dụng nguồn năng lượng nhiệt từ laser, kết hợp các chế độ xung ngắn dài tác động trên bề mặt da nhằm tạo những tổn thương giả, kích thích cơ thể tăng sinh collagen cũng như tạo độ săn chắc cho làn da, từ đó lấp đầy sẹo rỗ và se khít lỗ chân lông. Điều này có thể khắc phục bề mặt sần sùi, gồ ghề trở nên mịn màng hơn.

Cận cảnh làn da sạch mụn và giảm thâm, giảm sẹo của khách hàng sau khi điều trị tại Cosmo.

