Tiêm chất làm đầy không đảm bảo có thể gây hoại tử vĩnh viễn

Tiêm chất làm đầy botox filler là thủ thuật phổ biến hiện nay. Nhiều người có nhu cầu làm đẹp tìm đến phương pháp tiêm chất làm đầy không chỉ để kéo dài tuổi xuân mà còn mong muốn có một khuôn mặt V-line và sống mũi cao thanh tú.

Để đạt hiệu quả tốt nhất khi tiêm chất làm đầy vào cơ thể đòi hỏi tay nghề cao và sự khéo léo của bác sĩ ở những địa chỉ uy tín.

Giống như các loại mỹ phẩm, botox filler cũng có thể gây nên tác dụng phụ và rủi ro y tế nếu bạn thực hiện ở những nơi không đảm bảo. Theo các chuyên gia thẩm mỹ, về cơ bản, đây vẫn là một loại hóa chất, do đó, nó chỉ thực sự hiệu quả khi được sử dụng với liều lượng hợp lý, độ sâu và vị trí tiêm chính xác. Thêm vào đó, ở mỗi cơ địa khác nhau lại đòi hỏi việc xác định vị trí tiêm khá phức tạp và tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ phải rất cao.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều phụ nữ lạm dụng botox filler, tiềm ẩn vô số nguy cơ mà chỉ khi gặp phải, người dùng mới có thể biết được. Chính vì sự phổ biến và dễ dàng trong sử dụng chất làm đầy dẫn đến tỷ lệ biến chứng sau khi tiêm botox filler gia tăng, kèm theo đó là những câu chuyện đáng sợ về nạn nhân của chất độn.

Khuôn mặt bạn sẽ bất động do tác dụng phụ của thuốc và phản ứng này thường diễn ra. Nguyên nhân là do tiêm botox với liều lượng không chính xác. Điều này có thể gây hại cho cơ thể cũng như làm mất các biểu cảm trên gương mặt, hoặc có thể gây lở loét dẫn đến hoại tử vĩnh viễn do tiêm phải chất không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều bạn trẻ đã dần gạt bỏ nghi ngại về tác hại cũng như biến chứng của chất làm đầy khi tìm hiểu rõ quy trình và mức độ an toàn khi muốn làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật.

Thời gian gần đây, phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật bằng cách tiêm chất làm đầy botox filler được nhiều phái đẹp lựa chọn. Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Tuyết Như (Thành viên hiệp hội Da liễu Việt Nam, bác sĩ phụ trách chuyên khoa tại Thẩm mỹ viện Đông Á) cho biết, hiện nay có một số ca biến chứng gây hoại tử hay lở loét do tiêm chất làm đầy. Đa phần những trường hợp này đều do lạm dụng, tiêm sai quy cách, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc đến những địa chỉ không uy tín để thẩm mỹ. Nếu người tiêu dùng hiểu rõ được vấn đề, những nguy cơ tiềm ẩn khi tiêm chất làm đầy botox filler nằm ở đâu thì chắc chắn đã không có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Không chỉ có chị em, nam giới cũng tìm đến phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật để mình có diện mạo hoàn hảo hơn.

"Hiện nay, qua các phương tiện truyền thông, người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đi tiêm chất làm đầy, vì thế dịch vụ thẩm mỹ không phẫu thuật này quay trở lại là điều dễ hiểu”, bác sĩ Tuyết Như nói thêm.

