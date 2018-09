Tia Hải Châu eo thon, mông đẹp nhờ tập squat mỗi ngày

Giọng ca Out of control giảm được 2 cm mỡ thừa vòng eo, vòng 3 săn chắc hơn hẳn chỉ sau hơn một tháng chăm chỉ tập squat mỗi ngày 30 phút.

Sau một năm đăng quang, quán quân The winner is 2013 vừa giới thiệu MV đầu tay Out of control do hãng đĩa thế giới Universal Groups sản xuất. Trong buổi ra mắt, Tia Hải Châu thu hút ống kính với vẻ ngoài quyến rũ hơn hẳn so với thời là thí sinh The winner is.

Tia Hải Châu khoe vòng eo thon gọn nhờ tập squat.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Tia Hải Châu cho biết cô đã luyện tập squat đều đặn trong hơn một tháng để có đường cong chữ S. Trước đó, Tia có thân hình khá cân đối nhưng chưa săn chắc, còn mỡ thừa. Sau khi được bạn bè giới thiệu và tham khảo, Tia lựa chọn bài tập squat giúp giảm mỡ thừa, làm săn chắc vùng mông, bụng, đùi.

Mỗi sáng, Tia dành 30 phút tập squat ở nhà, với dụng cụ tập đơn giản gồm thảm tập, bóng cao su to và một vài bản nhạc yêu thích. Squat là một phần thiết yếu trong chế độ tập luyện của những người muốn có thân hình chuẩn. Các động tác này xây dựng một nền tảng sức mạnh rất tốt cho vùng cơ mông và toàn bộ vùng chân. Squat kích hoạt hông, đùi, mông, gân kheo, bắp chân, và các cơ bắp khác.

Hai động tác squat mà Tia Hải Châu thường tập nhất là squat cơ bản và squat với bóng.

Với mỗi bài tập, Tia thực hiện từ 10 – 15 nhịp mỗi hiệp, 2 hiệp trong một buổi tập sau đó tăng dần lên.

Bài tập thứ nhất: động tác squat cơ bản. Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, đưa cánh tay thẳng phía trước mặt. Từ từ hạ gối xuống để mông và đùi tạo thành phương song song với mặt đất, giữ chắc cơ bụng, mắt nhìn thẳng, rồi từ từ đứng lên, hết một lần squat.

Bài tập thứ hai: squat với bóng cao su. Nằm thẳng duỗi hai chân gác lên bóng, lưng chạm mặt sàn. Từ từ gập bụng, co gối 90 độ, kéo bóng về phía mình đồng thời nâng lưng lên cao rồi trở về tư thế ban đầu, hết một lần squat.

Đều đặn tập squat 30 phút mỗi ngày và ăn kiêng theo thực đơn ít tinh bột giúp Tia giảm 2 cm mỡ thừa vùng eo, bụng và mông săn chắc hơn.

Ngoài việc tập squat đều đặn, Tia Hải Châu còn kết hợp ăn kiêng theo thực đơn rất ít tinh bột, nhiều dinh dưỡng gồm: thịt, trứng, đồ biển, rau củ quả hạt. Kết quả sau hơn một tháng tập luyện, Tia giảm được 2 cm mỡ thừa vùng eo, vùng da chảy biến thành cơ bụng gợi cảm, mông săn chắc lên thấy rõ, vùng mỡ thừa đùi sau và đùi trong được cải thiện, không còn tình trạng da sần vỏ cam.

Chia sẻ thêm về bài tập squat, Tia lưu ý nên chọn cường độ luyện tập phù hợp với thể chất mỗi người, nên dừng tập ngay khi thấy đau cơ. Có thể đến phòng tập để được hướng dẫn cụ thể trước, sau đó tự tâp ở nhà. Vì bài tập squat chú trọng vào giảm mỡ, tạo cơ nên Tia thực hiện bài tập nhẹ nhàng, duy trì 30 phút mỗi ngày tránh tình trạng chân to ra, hình thành cơ bắp.

Kinh nghiệm của Tia Hải Châu là đề ra mục tiêu cụ thể hàng tuần và nuôi dưỡng động lực tập luyện mỗi ngày.

Kinh nghiệm để tập luyện hiệu quả của Tia Hải Châu là đề ra mục tiêu cụ thể hàng tuần và sắm một chiếc cân cùng cây thước dây để theo dõi cân nặng, số đo cơ thể mỗi ngày. Cô tâm niệm, để có được thân hình chuẩn, săn chắc điều quan trọng nhất là kiên trì thực hiện. Mỗi người nên có cách riêng để nuôi dưỡng động lực tập luyện hàng ngày.

Tú Khuê