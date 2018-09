Thương hiệu mỹ phẩm đồng hành cùng Miss Ngoisao

Mỹ phẩm Sakura sẽ giúp các thí sinh hoàn thiện vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ hơn trong các shoot ảnh của từng vòng thi.

Sở hữu những đường cong quyến rũ, thân hình gợi cảm, khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười tỏa nắng và khả năng biểu cảm tốt… là những ưu điểm của các thí sinh Miss Ngôi Sao năm nay. Đặc biệt, các thí sinh năm nay phần lớn sở hữu khuôn mặt đẹp với làn da trắng hồng, mịn màng.

Theo ban tổ chức cuộc thi, ngoài việc nhận được sự tài trợ từ các thương hiệu như FPT, Microsoft, áo tắm Xuân Thu…các thí sinh Miss Ngôi sao 2014 còn được thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Sakura tài trợ các loại mỹ phẩm. Các sản phẩm của nhãn hàng sẽ giúp các thí sinh hoàn thiện vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ hơn trong các shoot ảnh của các vòng thi.

Yêu thích vẻ đẹp thuần khiết của Nhật Bản và dựa vào những công thức làm đẹp bí truyền của người Nhật mà nhà sáng lập thương hiệu đã lấy tên Sakura để đặt cho dòng mỹ phẩm này. Nhãn hàng quốc tế mang dấu ấn Nhật Bản này có trụ sở chính tại Mỹ và các nhà máy tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Hãng đã nghiên cứu và cho ra mắt hàng loạt các dòng mỹ phẩm cao cấp và viên uống bổ sung giúp hồi sinh vẻ đẹp rạng rỡ cho người phụ nữ. Nhãn hàng cung cấp từ các dòng chăm sóc cơ bản đến dòng điều trị nâng cao.

Sản phẩm tắm trắng dưỡng da Sakura được nghiên cứu riêng cho thị trường Việt Nam. Nhờ chiến lược phát triển lâu dài và những sản phẩm chất lượng nhãn hàng được lựa chọn bởi nhiều người nổi tiếng như: Khởi My, Angela Phương Trinh, Ngọc Trinh, Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng), Hương Tràm, Miu Lê, Ngọc Quyên, Hương Giang Idol, Diễm My 9x, Hariwon, hotgirl Trang Anna, LV babi, Mi Do Ri, Tokki, Pinky Vũ…

Hiện, Sakura đã mở rất nhiều đại lý, chi nhánh trên toàn quốc và các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ. Không chỉ có tác dụng làm đẹp, thương hiệu mỹ phẩm Sakura còn là sản phẩm an toàn với những làn da nhạy cảm. Sản phẩm được các bác sĩ chuyên ngành da liễu và những người có chuyên môn đánh giá cao về mức độ an toàn cũng như hiệu quả

Nhập khẩu và Phân phối độc quyền tại Việt Nam: Công ty mỹ phẩm Hoa Anh Đào

Toà nhà Jabes 2, Số 110 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, TP HCM.

Hotline: 083.930.18.38 - 0906.247.247 – 0938.118.118.

Tổng đài miễn phí: 1800 7118; www.hoaanhdao.vn hoặc ww.sakurabeautycorp.com

Hệ thống cửa hàng bán sản phẩm xem tại đây

(Nguồn: Công ty mỹ phẩm Hoa Anh Đào)