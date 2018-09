Thu nhỏ lỗ chân lông với nọc rắn Viper

Đây được xem như một phương pháp làm đẹp đặc biệt, nối liền khoảng cách giữa làm đẹp tự nhiên và phẫu thuật thẩm mỹ.

Để thu nhỏ lỗ chân lông có nhiều cách khác nhau, nhưng một nghiên cứu từ tập đoàn dược tại Australia - Pharmacare đã nghiên cứu về cách trẻ hóa da từ nọc rắn độc Viper và nhựa cây keo mang lại hiệu quả cho làn da bị lỗ chân lông to bởi quá trình lão hóa.

Rắn độc Viper có nguồn gốc từ Brazil.

Đối với những người có độ tuổi trên 25, làn da bị lỗ chân lông to thường do quá trình lão hóa tự nhiên của da. Quá trình đó có thể nhanh hoặc chậm là do cách bảo vệ da của mỗi người từ: chế độ ăn uống, nghĩ ngơi, môi trường sống... đến cách chăm sóc da phù hợp với mình. Tuy nhiên, bạn có thể kìm hãm quá trình đó bằng Syn - ake, phiên bản nọc rắn Viper (một loại rắn độc Brazil) có tác dụng làm ngăn chặn các cơn co thắt cơ thần kinh gây tình trạng căng thẳng trên khuôn mặt và dẫn tới sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Vipertox - Dòng đặc trị lão hóa da của dược mỹ phẩm Skin Doctors.

Đồng thời, việc kết hợp với hợp chất chiết xuất từ nhựa cây keo giúp làm săn chắc và căng mịn da. Các thành phần này hỗ trợ đặc biệt hiệu quả trong việc làm chậm tiến trình lão hóa 2 giờ sau mỗi lần sử dụng. Chúng kích thích sản sinh collagen và elastin làm đầy vùng da lõm xuống do mất sợi liên kết gây lỗ chân lông to. Từ đó, lỗ chân lông cũng sẽ được thu nhỏ, mang lại sự mịn màng và sức sống cho làn da.

Những dược chất này được tổng hợp trong một dược mỹ phẩm đột phá của Skin Doctors (Thương hiệu của Pharmacare) làm chậm quá trình lão hóa 100 giờ trong một tháng và giảm hơn 50% sự xuất hiện của nếp nhăn sau 28 ngày. Đây được xem như một phương pháp làm đẹp đặc biệt, nối liền khoảng cách giữa làm đẹp tự nhiên và phẫu thuật thẩm mỹ.

Dược mỹ phẩm Skin Doctors với các thành phần từ thiên nhiên và qua quy trình bào chế nghiêm ngặt như dược phẩm đã mang lại sự yên tâm về hiệu quả cho các tín đồ làm đẹp. Dòng dược mỹ phẩm này đã được ứng dụng thành công trong quy trình điều trị lỗ chân lông to, lão hóa da tại Viện chăm sóc & điều trị da Angel Beauty. Quy trình kết hợp giữa công nghệ tái tạo da bằng nhiều máy khác nhau như: Dermatrix, Duet RF, Micro Needle Therapy hoặc PRP ứng với từng tình trạng cụ thể.

Kết hợp điều trị với công nghệ cao mang lại hiệu quả nhanh chóng.

Tùy vào mức độ lão hóa, lỗ chân lông to nhiều hay ít mà sử dụng máy móc điều trị sao cho phù hợp. Bạn có thể yên tâm với phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả cao và nuôi dưỡng làn da khỏe dài lâu từ những tiến bộ thẩm mỹ này.

(Nguồn: Viện chăm sóc & điều trị da Angel Beauty)