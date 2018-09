Thu Minh sưng mặt không phải vì tiêm botox

Cô khẳng định, gương mặt sưng phù không phải do tác dụng phụ của botox mà do cô tăng lên 4kg.

Tối 15/10, Thu Minh có buổi gặp gỡ fan tại Hà Nội. Khi hình ảnh nữ ca sĩ được chia sẻ trên mạng, nhiều người nhận thấy gương mặt cô có sự khác lạ. Một số cho rằng Thu Minh bị sưng mặt vì tiêm botox - một trong những trào lưu làm đẹp của các nghệ sĩ Việt gần đây.

Gương mặt sưng, phù nề và thiếu tự nhiên của Thu Minh bị đồn là do tác dụng phụ của việc bơm botox làm căng da, khác hẳn so với trước đây.

Từ lâu, trào lưu tiêm botox đã được nhiều người đẹp nổi tiếng ở cả Hollywood lẫn Việt Nam ưa chuộng và xem đó như là cách níu kéo tuổi xuân. Chất Bolitium toxin A trong Botox tác động vào nhóm cơ có hoạt động quá mức khiến nhóm cơ đó được thả lỏng, làm mất đi các nếp nhăn động trên mặt. Đồng thời Botilium toxin A cũng hạn chế vận động cơ gây nhăn. Vì là một protein tự nhiên nên nó ít gây ngộ độc cho cơ thể nhưng vẫn tạo ra các phản ứng phụ như sưng tấy, đỏ, ngứa tại các vị trí tiêm. Nếu bác sĩ có tay nghề không cao, gương mặt sẽ bị phù nề trong một thời gian dài hoặc làm biến đổi các cơ.

Nhiều người cho rằng, gương mặt hơi sưng của Thu Minh dường như là do tác dụng phụ của việc tiêm botox. Điểm phù nề ở hai má và cằm, cộng với nụ cười thiếu tự nhiên trong lần gặp gỡ fan ở Hà Nội đã làm dấy lên nhiều lời đồn đoán.

Liên lạc với Thu Minh, ca sĩ khá bức xúc trước tin đồn này. Cô chia sẻ, thời gian qua ít đi hát, chủ yếu nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nên bị tăng lên 4 kg. Không chỉ gương mặt mà bắp đùi hay vòng eo của giọng ca Đường cong cũng bị mập lên trông thấy. "Khi tôi gầy, mọi người quen với hình ảnh gò má cao. Còn giờ mập lên thì có vẻ sưng. Tôi không dại gì đi tiêm botox", Thu Minh giải thích.

Thu Minh khẳng định, cô hoàn toàn không chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào trên khuôn mặt. Không muốn làm ầm ĩ, nhưng nữ ca sĩ 36 tuổi bực bội nói, ai tìm được điểm nào trên khuôn mặt cô có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ, cô sẵn sàng thưởng tiền tỷ. Cô cũng khẳng định, mình tăng cân là do không kiêng khem chứ không "bầu bí" như thông tin báo chí đăng tải thời gian qua. Thu Minh đang lên kế hoạch tập luyện thể dục để lấy lại vóc dáng, vì quần áo hầu như đều đã bị chật.

Thu Minh thời thiếu nữ... Và Thu Minh hiện tại. Nữ ca sĩ Minh khẳng định, cô hoàn toàn không 'dao kéo' trên khuôn mặt. Thời gian qua cô bị tăng 4 kg do có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Sáng nay, Thu Minh đang trên đường đến địa điểm chấm thi Vietnam Idol ở TP HCM với vai trò giám khảo khách mời. Cô "khoe", sắp tới sẽ ra mắt MV Where did we go wrong cùng Thanh Bùi, được quay tại Thái Lan. Từ giờ, cô chủ yếu ra single rồi sau đó mới phát hành album. Nữ ca sĩ cũng chọn lọc show diễn hơn chứ không đi hát tràn lan như trước.

Hân Quy