Thời điểm vàng để trị nám sau sinh

Tình trạng sạm nám sau sinh nếu để kéo dài, trầm trọng khó có thể khắc phục được bằng mỹ phẩm đắt tiền hoặc kỹ thuật trang điểm.

Điều trị nám đúng cách và đúng thời điểm thích hợp có thể giúp xóa bỏ tận gốc chân nám.

Thời điểm và hiệu quả xóa nám

Theo các chuyên gia tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury, nám da sau sinh (hay còn được gọi là mặt nạ thai kỳ) là một dạng tổn thương da nghiêm trọng và khó điều trị. Nám da xuất hiện ở phụ nữ sau sinh không chỉ do sự thay đổi của nội tiết tố mà còn do hàng loạt ảnh hưởng từ chế độ chăm sóc, dưỡng da, môi trường và bệnh lý. Làn da sau sinh bị yếu đi, tổn thương nhiều nên có thể xảy ra phản ứng phụ khi điều trị. Do đó, không thể khẳng định có thể xóa sạch nám 100%. Mọi nỗ lực của ngành thẩm mỹ chỉ có thể tạo ra những kết quả tương đối, duy trì khả năng cải thiện, kìm hãm sự tái phát tùy cơ địa và điều kiện chăm sóc.

Tuy nhiên, chị em vẫn có thể cải thiện tình trạng sạm nám bằng cách điều trị đúng thời điểm. Việc trị nám sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn lúc nám mới hình thành. Lúc này chân nám còn nông, mảng nám còn nhẹ và nhạt màu nên dễ dàng tác động để xóa bỏ tận gốc. Ngược lại, nếu chị em chần chừ điều trị để nám kéo dài dai dẳng, chân nám sẽ ăn sâu, lan rộng và ngày càng sậm màu hơn. Lúc này, việc loại bỏ nám vô cùng khó khăn. Một khi đã hình thành, nám sẽ không bao giờ mất đi và dễ dàng tái phát.

Công nghệ PRP được ứng dụng điều trị tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury là bí quyết trị nám an toàn cho phụ nữ sau sinh.

Cách điều trị nám an toàn

Nhiều sản phẩm kem trộn chữa nám dùng ngoài da hoặc thuốc uống không rõ nguồn gốc với quảng cáo nhanh chóng, cấp tốc. Đa số sản phẩm này có tác dụng lột tẩy nguy hiểm, làn da trắng nhanh, hết nám nhưng bị mài mòn, yếu đi và tổn thương nặng hơn, dễ dàng tái phát sạm nám, thậm chí ung thư da. Do đó, để đáp ứng trị liệu an toàn, đúng cách, chị em nên tìm đến các trung tâm thẩm mỹ uy tín để điều trị ngay từ khi nám mới hình thành.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury sử dụng công nghệ trích ly huyết tương giàu tiểu cầu - PRP giúp chị em khắc phục tình trạng này. Công nghệ này còn được biết đến với nhiều cái tên khác như Dracula Therapy, Vampire Facelift, Vampire Skin Therapy… Đây là một công nghệ làm đẹp phổ biến tại phương Tây, được nhiều sao nữ ưa chuộng như Victoria Beckham, Kim Kardashian, Bar Rafaeli...

Những vết nám da da được cải thiện rõ rệt sau vài lần điều trị bằng PRP.

Liệu trình điều trị nám da bằng PRP thích hợp cho phụ nữ sau sinh bởi tính chất an toàn, lành tính nhờ sử dụng những tế bào huyết tương tự thân từ chính cơ thể người được điều trị, đảm bảo không gây phản ứng phụ, không kích ứng da. Những tế bào huyết tương sau khi được trích lọc, phân ly công nghệ cao sẽ tạo thành dưỡng chất giàu tiểu cầu, được đưa trực tiếp vào dưới vùng da bị nám, giúp bổ sung chất nền, tăng collagen, hoạt hóa tế bào, ngăn chặn sự phát triển hắc tố melanin, làm đồng đều và sáng hồng màu da… Quá trình điều trị này thường kéo dài trong một vài liệu trình để đảm bảo kết quả cải thiện và nuôi dưỡng, phục hồi da từ sâu bên trong. Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836.



559 - 561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 38388836 - 08 66527999.

135 - 137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0902 8888 36.

227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 3554855 - 0982159258.

Facebook: facebook.com/thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)