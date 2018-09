Thí sinh 'Queen of the spa' tập nhảy flashmob trên nền nhạc 'Việt Nam ơi'

Các người đẹp tích cực tập luyện, tham dự hoạt động để sẵn sàng 'tỏa sáng' trong những vòng thi cuối cùng tại Seoul, Hàn Quốc.

Sau hơn một tháng diễn ra vòng sơ khảo (từ ngày 25/1 đến 1/3), ban tổ chức cuộc thi "Queen of the spa" (Nữ hoàng ngành làm đẹp) đã chọn ra những gương mặt xuất sắc tới từ các quốc gia châu Á trong số hàng nghìn hồ sơ gửi về. Hiện tại, các thí sinh đang gấp rút chuẩn bị cho những hoạt động sẽ diễn ra tại vòng bán kết và chung kết ở Seoul, Hàn Quốc (từ ngày 8 đến 13/4). Thí sinh mỗi nước sẽ có những tiết mục trình diễn, thể hiện bản sắc riêng của mình trên sân khấu chung kết "Queen of the Spa". Thí sinh Việt Nam sẽ đồng diễn flashmob trên nền nhạc bài hát Việt Nam ơi!

Những gương mặt xuất sắc được chọn ra từ hàng nghìn hồ sơ.

Theo đó, vào ngày 20/3, các thí sinh khu vực phía Bắc sẽ tham gia hoạt động đầu tiên là tập nhảy flashmob trên nền nhạc bài hát Việt Nam ơi! - tiết mục sẽ trình diễn trên sân khấu chung kết Queen of the Spa. Thời gian tập luyện diễn ra vào 13h -16h, tại phòng nghệ thuật 2, tầng 2, tòa 17T3, khu tổ hợp Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Tất cả thí sinh khu vực Hà Nội đều phải có mặt. Các thí sinh ở xa sẽ được ban tổ chức gửi video để tự tập nếu không thể tới.

Ngày 22/3, các người đẹp sẽ tham gia workshop về thời trang và xây dựng hình ảnh nổi bật, tập huấn các kỹ năng cần thiết như trình diễn trước ống kính, make-up, chọn trang phục, catwalk, tạo dáng, trình diễn trên sân khấu, ứng xử, quay video giới thiệu bản thân.

Các thí sinh bắt đầu những buổi tập để chuẩn bị cho đêm chung kết.

Ngoài tập huấn, các thí sinh còn tham gia chương trình thiện nguyện "Cho và Nhận" vào ngày 23/3, tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (thôn Tràng An, Ngọc Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội). Ban tổ chức và các thí sinh sẽ trao quà cho 131 em nhỏ khuyết tật, kém may mắn tại trung tâm (đồ dùng học tập, đồ chơi, gạo, mỳ tôm, sữa, bánh…); giao lưu, chơi trò chơi... Đây là một trong những hoạt động góp phần kết nối những giá trị tốt đẹp trong việc truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng vượt qua những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần và tạo nên những điều tươi đẹp trong cuộc sống

Thu Ngân