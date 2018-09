Thí sinh 'Queen of the spa' tặng quà cho trẻ em khuyết tật

Cuối tuần qua, các thí sinh của cuộc thi "Queen of the spa" (Nữ hoàng ngành làm đẹp) có chuyến thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, thôn Tràng An, Ngọc Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ.