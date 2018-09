Thí sinh Hoa hậu bật mí cách giữ vòng eo 'con kiến' trước đêm chung kết

Di chuyển liên tục, lịch diễn dày đặc khiến các thí sinh không có thời gian cho bài tập giữ dáng. Họ tìm đến Cleanse Wonder như cứu cánh cho liệu trình giảm cân, thanh lọc cơ thể an toàn.

Qua nhiều vòng thi, các thí sinh hoa hậu đẹp lên từng ngày. Không chỉ học cách đi đứng, nói cười, giữ làn da rạng ngời, tươi sáng... những nhan sắc Việt còn lo chuyện giảm cân để có vòng eo "con kiến" tự tin trong các bài trình diễn bikini.

Cleanse Wonder tự tin là người bạn đồng hành trong suốt cuộc thi cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

Theo cố vấn sắc đẹp Đặng Thị Thanh Hằng, nước giảm cân và thanh lọc cơ thể Cleanse Wonder là sản phẩm an toàn, đồng hành cùng các thí sinh trong suốt thời gian chương trình diễn ra. Cleanse Wonder được nhập khẩu từ Mỹ, chứa hàm lượng khoáng chất thiết yếu và chất xơ hòa tan giúp 30 người đẹp đảm bảo năng lượng cơ bản cho một ngày hoạt động bận rộn, đồng thời hỗ trợ giảm tới 2kg trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam nhận được sự tư vấn về cách giữ vóc dáng thon gọn trước đêm chung kết.

Trên thực tế, đối với các ngôi sao, người đẹp trong làng giải trí, việc giữ được vóc dáng thanh mảnh, số đo đạt chuẩn rất quan trọng nhằm giúp họ tự tin, nổi bật hơn khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, thay vì giảm cân đơn thuần, nhiều ngôi sao chú trọng đến việc vừa giảm mỡ, vừa thải độc cho cơ thể, không những vậy tác dụng của việc thanh lọc cơ thể còn mang lại một làn da sáng mịn sạch từ bên trong.

Nhiều người đẹp tại kinh đô điện ảnh Hollywood đặc biệt ưa chuộng phương pháp làm đẹp này, trong đó có thể kể đến những tên tuổi lớn như: Beyonce giảm được 4,5 kg trong 10 ngày; Anne Hathaway giảm 7,5 kg trong 20 ngày; Salma Hayek cũng nhờ detox mà giữ được thân hình bốc lửa ở tuổi 48…

Cleanse Wonder là trợ thủ đắc lực trong việc thanh lọc và giảm cân của các thí sinh.

Á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh cũng là một trong những người đẹp tin dùng Cleanse Wonder trong liệu trình giảm cân, giữ vòng eo mơ ước. Cô chia sẻ, với những người bận rộn, đặc biệt là các thí sinh hoa hậu phải hoạt động nặng chỉ nên detox trong thời gian ngắn, khoảng từ 2 đến 3 ngày, để tránh tình trạng mất sức. Do vậy, việc lựa chọn sản phẩm phụ trợ cho quá trình detox là rất quan trọng.

“Cleanse Wonder thực sự là trợ thủ đắc lực cho tôi khi chuẩn bị tham gia các sự kiện quan trọng. Còn trong cuộc sống hằng ngày, tôi vẫn dùng sản phẩm này theo liệu trình 2 ngày để detox một cách nhẹ nhàng, hiệu quả mà không mất sức hay xuống sắc", Á hậu Tú Anh chia sẻ.

Thi Quân