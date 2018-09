Theo chân nữ diễn viên LiLy Luta đi làm đẹp

Làn da trắng của của LiLy Luta bị ảnh hưởng nhiều do thời gian làm việc căng thẳng cùng với sự tác động của khói bụi, ánh nắng mặt trời. Để khắc phục vấn đề này, nữ diễn viên chọn các giải pháp dưỡng da hiện đại, an toàn tại Charm Spa-Beauty and Clinic, Hà Nội.