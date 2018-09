Thêm tự tin với mắt hai mí

Đôi mắt một mí của bạn có thể trở thành hai mí chỉ sau 20 phút với công nghệ bấm mí Hàn Quốc không phẫu thuật.

Đôi mắt được ví như "cửa sổ tâm hồn", vì thế, các bạn gái đều mong muốn có một đôi mắt đẹp, trong sáng và cuốn hút nhưng không phải ai cũng được như ý muốn. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học công nghệ thì giờ đây, việc "biến" mắt một mí thành hai mí khá đơn giản. Các kỹ thuật thẩm mỹ mắt Hàn Quốc đã được ứng dụng rộng rãi và nhận được sự yêu thích từ các tín đồ thẩm mỹ trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, hiểu được mong muốn sở hữu đôi mắt đẹp của các Eva, Thẩm mỹ viện Kangnam đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ và liên tục cập nhật các kỹ thuật thẩm mỹ mắt tiên tiến để làm hài lòng tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Đôi mắt đẹp giúp bạn thêm trẻ trung và tự tin.

Đôi mắt một mí của bạn có thể trở thành hai mí chỉ sau 20 phút với công nghệ bấm mí Hàn Quốc không phẫu thuật. Với các dụng cụ bấm mí chuyên dụng và chỉ thẩm mỹ, bác sĩ sẽ giúp bạn tạo đôi mắt hai mí to tròn nhanh chóng, không đau, không cắt rạch và an toàn. Đối với mắt sụp mí, mí ẩn hay mí mắt không đều, có nhiều mỡ thừa, phương pháp cắt mí là một trong những lựa chọn. Cắt mí mắt có thể loại bỏ phần mỡ thừa, tạo mắt hai mí, giúp làm rõ mí ẩn, hai mí đều đẹp. Phương pháp này cũng an toàn, không ảnh hưởng đến thị lực.

Thẩm mỹ mắt hai mí là tiểu phẫu đơn giản, nhanh chóng.

Trường hợp mắt quá bé, góc mắt hẹp và bị nếp dẻ quạt che khuất, các bác sĩ sẽ sử dụng kỹ thuật thẩm mỹ mắt to để tạo cho bạn đôi mắt đẹp hơn. Kỹ thuật này đòi hỏi điều chỉnh nhiều hơn, từ việc bấm mí hoặc cắt mí để tạo mắt hai mí đến việc mở rộng góc mắt trong, góc mắt ngoài để giúp mắt to tròn hơn. Kỹ thuật này cũng giúp điều chỉnh các trường hợp mí mắt không đều, mắt xếch, mắt lươn vốn không được ưa thích. Tìm hiểu chi tiết các công nghệ thẩm mỹ mắt tại đây.

Mắt đẹp rạng ngời nhờ công nghệ thẩm mỹ mắt hai mí tại Thẩm mỹ viện Kangnam.

