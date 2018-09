Thay đổi phong cách cùng Vũ Hoàng Việt

Người mẫu Hoàng Việt xuất hiện tại tiệc sinh nhật Angel Beauty với hình ảnh mới mẻ, khác biệt.

Làn da của Vũ Hoàng Việt vốn thuộc loại da dầu nên anh thường xuyên gặp phải tình trạng mụn xuất hiện nhiều, lỗ chân lông to và da mặt bóng nhẫy. Điều này gây ra khá nhiều phiền phức và bất tiện cho nghề người mẫu cũng như làm giảm đi sự tự tin của anh mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện. Trước đây, Hoàng Việt thường bị so sánh bởi phong thái “xuống sắc” hơn so với thời điểm anh tham gia cuộc thi siêu mẫu. Vì vậy, anh đã tìm cách cải thiện làn da và sắc diện của mình. Đằng sau phong cách lịch lãm và làn da căng mịn, sạch mụn hiện nay của Hoàng Việt là cả một câu chuyện về sự thay đổi.

Vũ Hoàng Việt xuất hiện tại tiệc sinh nhật Angel Beauty với phong cách lịch lãm, sang trọng.

Để cải thiện làn da của mình, trước đây Hoàng Việt đã đi nhiều nơi chữa trị nhưng tình trạng da nhiều dầu, mụn vẫn không mấy được cải thiện. Vì vậy, mỗi lần đi giao thiệp bên ngoài, anh đều phải nhờ đến kỹ thuật make up. Sau một thời gian tìm hiểu và qua bạn bè giới thiệu, anh đã quyết định đến trải nghiệm phương pháp điều trị da với công nghệ cao tại Angel Beauty. Sau khi kiểm tra tình trạng da của Hoàng Việt, các chuyên gia thẩm mỹ tại đây đã áp dụng công nghệ Art RF giảm dầu, trị mụn, thu nhỏ lỗ chân lông và săn chắc da cho mẫu nam này.

Hoàng Việt điều trị với công nghệ Art RF giảm dầu, trị mụn, thu nhỏ lỗ chân lông và săn chắc da.

Sau quá trình trị liệu, làn da của Việt đã được cải thiện rõ rệt và giờ đây anh luôn tự tin khi xuất hiện tại bất cứ sự kiện nào. Đây chính là cách Hoàng Việt trải nghiệm thay đổi cho chính mình và làm nên hình ảnh mới. Tin tưởng vào các dịch vụ tại Angel Beauty, anh đã giới thiệu cho bạn gái của mình đến trung tâm này để chăm sóc sắc đẹp, trẻ hóa da.

Hoàng Việt và bạn gái Yvonne Thúy Hoàng trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tại Angel Beauty.

Minh Thảo