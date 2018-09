Thay đổi diện mạo, 9X kiếm 100 triệu đồng mỗi tháng

Hoàng Yến (24 tuổi - Quảng Ninh) không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc mà còn được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ nhờ khả năng kinh doanh với mức thu nhập cao.

Sở hữu khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng gu ăn mặc thời thượng, ít ai biết may mắn mới chỉ mỉm cười với cô gái gốc Quảng Ninh này một năm trở lại đây. Trước đó, với chiếc mũi thấp tẹt, bè to, cộng với đôi mắt một mí, Hoàng Yến từng bị xếp vào hạng nhan sắc tầm trung, thậm chí còn có phần kém duyên, thiếu thiện cảm.

Dù đã kỳ công trang điểm nhưng các khuyết điểm cũng không được cải thiện là mấy khiến Yến ngày càng khép kín, ngại giao tiếp với mọi người.

Thiếu tự tin vì ngoại hình khiến Hoàng Yến bỏ lỡ nhiều cơ hội, ngay cả chuyện tình cảm cũng không được như ý. Sau nhiều trăn trở, cô nàng quyết định tìm tới bác sĩ phẫu thuật, Hoàng Yến chia sẻ: “Mẹ chính là người đã tìm hiểu khắp nơi để lựa chọn được một địa chỉ thẩm mỹ uy tín, cũng chính mẹ đã đưa Yến đến gặp thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Vi Hồng Ân, người trực tiếp phân tích và đưa ra lời khuyên giúp Yến có thêm can đảm thực hiện phẫu thuật.”

Theo bác sĩ Ân, gương mặt Yến vốn dĩ cân đối, hài hòa, do chiếc mũi to thô cộng thêm đôi mắt một mí phá tướng mới ảnh hưởng đến đường nét khuôn mặt và khiến cô gái trẻ gặp nhiều điều không may.

Bác sĩ cũng tư vấn cô nàng lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc 2 lớp - công nghệ dùng sụn sinh học Bistool nhập khẩu từ Mỹ để định hình, nâng cao phần sống mũi và sử dụng một lớp mô đệm sinh học nâng đỡ vùng tiếp giáp giúp dáng mũi của Yến cao hơn, đầu mũi cân đối, nhỏ gọn, hài hòa.

Còn với đôi mắt một mí, Yến được can thiệp bằng phương pháp nhấn mí 6p. Bác sĩ sẽ đo đạc, phác thảo và đánh dấu 6 điểm vàng trên đường vòng cung mí sau đó sử dụng chỉ sinh học xoắn đôi siêu mảnh luồn qua các điểm, tạo nên nếp gấp mí mới có độ rộng tùy ý phù hợp với gương mặt cô nàng.

Yến đã quyết định thực hiện phẫu thuật nâng mũi cấu trúc 2 lớp và cắt mí mắt do bác sĩ Ân trực tiếp thực hiện.

Một tháng sau khi phẫu thuật, khi các vết khâu lành và hết sưng, cô gái gốc Quảng Ninh vẫn chưa tin vào diện mạo mới, cô càng không thể ngờ may mắn cũng cứ thế tự tìm đến với mình. Chỉ sau 2 tháng, lượng follow facebook của Hoàng Yến tăng nhanh, từ thuận lợi trong việc bán hàng online, cô nàng vươn ra mở shop thời trang riêng và khiến cả gia đình phải bất ngờ về khoản thu nhập hàng tháng của mình.

Hoàng Yến tự tin chụp hình khoe diện mạo mới, bức ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng facebook.

“Là phụ nữ nhất định phải đẹp. Nếu bạn tự tin, thành công sẽ mỉm cười với bạn", chia sẻ Hoàng Yến muốn dành tặng cho những ai không may là “cô bé lọ lem” như cô nàng. Để được tư vấn bởi thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Vi Hồng Ân, liên hệ hotline 096.711.9999

