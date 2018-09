Thanh Thúy tươi trẻ ở tuổi 33

Nhờ công nghệ trẻ hóa da không phẫu thuật Collagen 4D, nữ diễn viên 'Làn môi trong mưa' vẫn giữ được làn da sáng mịn, trẻ trung ở tuổi 33.

So với thời điểm của những vai diễn đình đám trong: Mùa sen, Blouse trắng, Lẵng hoa tình yêu, Lưới trời, Vũ điệu tử thần, Làn môi trong mưa…Thanh Thúy ngày hôm nay đẹp viên mãn, mặn mà, rạng ngời trong hạnh phúc gia đình và sự nghiệp. Dù đã bước sang độ tuổi băm nhưng đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng, đôi môi xinh, chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng và đặc biệt là làn da mịn màng, trong trẻo luôn khiến bà mẹ một con trẻ hơn nhiều so với tuổi 33 của mình.

Cận cảnh nhan sắc và làn da tươi trẻ của Thanh Thúy ở tuổi 33.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn làn da sáng mịn, tươi trẻ, không nếp nhăn, Thanh Thúy cho biết dù công việc mỗi ngày bận rộn đến đâu, cô vẫn cố gắng dành một chút thời gian cho việc chăm sóc làn da. “Sau một ngày dài làm việc bận rộn, chỉ cần về đến nhà, tẩy sạch lớp trang điểm và dùng các loại thảo dược thiên nhiên đắp lên mặt thư giãn là tôi lại thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến”, Thanh Thúy tâm sự.

Tuy nhiên, tính chất công việc thất thường, lịch sinh hoạt, nghỉ ngơi không điều độ, thường xuyên trang điểm, làm việc ngoài trời khiến cho làn da của nhiều nữ nghệ sĩ xuất hiện những dấu hiệu lão hóa dù tuổi vẫn còn trẻ. Bà xã của nghệ sĩ Đức Thịnh chia sẻ: “Việc chăm sóc da bằng thảo dược, mỹ phẩm chỉ có tác dụng giúp da sáng khỏe hơn thôi chứ không thể nào ngăn được sự xuất hiện của những nếp nhăn, da chảy xệ khi có tuổi. Chính vì thế, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, tôi đã áp dụng công nghệ trẻ hóa da không phẫu thuật Collagen 4D tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury để giữ làn da luôn tươi trẻ, săn chắc, mịn màng”.

Công nghệ Collagen 4D là giải pháp trẻ hóa và bảo dưỡng cao cấp cho làn da của Thanh Thúy.

Công nghệ trẻ hóa da không phẫu thuật Collagen 4D chính là một trong những giải pháp trẻ hóa, chăm sóc da cao cấp phù hợp cho độ tuổi ngoài 30. Với nguyên tắc điều trị nhẹ nhàng, an toàn, không xâm lấn, không phẫu thuật, chỉ sử dụng những sợi collagen siêu nhỏ để kích hoạt, tái tạo bộ khung nâng đỡ, bổ sung dưỡng chất cho làn da, Collagen 4D hiệu quả trong việc xóa mờ những dấu hiệu lão hóa và khôi phục làn da trẻ trung, mịn màng, săn chắc với đường nét V line thon gọn cho khuôn mặt.

“Nhiều người cho rằng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến việc chăm sóc làn da kỹ như thế này, nhưng trên thực tế, chính công nghệ Collagen 4D đã giúp tôi giữ được nước da sáng hồng, mịn màng, chưa bị lão hóa dù phải trang điểm mỗi ngày, nghỉ ngơi không điều độ và công việc rất nhiều áp lực”, nữ diễn viên Mùa sen cho biết thêm.

Với những ưu điểm như không cần phẫu thuật, không gây đau đớn, không để lại sẹo, không có biến chứng và đặc biệt không tốn thời gian nghỉ ngơi công nghệ trẻ hóa da Collagen 4D được rất nhiều nghệ sĩ và doanh nhân lựa chọn sử dụng. Chi tiết về công nghệ xem thêm tại đây.

Làn da và nhan sắc của Thanh Thúy ngày càng nổi bật, tươi trẻ theo thời gian.

