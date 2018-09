Thanh Mai khuyên bạn gái dùng cà chua cho lành

MC Thanh Mai khuyên bạn gái nếu có điều kiện thì dùng mỹ phẩm uy tín, còn nếu không thì cứ cà chua, dưa leo... cho lành.

- Chào chị Thanh Mai, bí quyết gì giúp chị trẻ trung như vậy ạ? Chị có ăn kiêng không ạ? (Như Ngọc, 26 tuổi, TP.HCM)

- MC Thanh Mai:

Cám ơn lời khen của Ngọc dành cho chị. Bí quyết của chị cũng khá đơn giản thôi em, cụ thể như:

- Chế độ dinh dưỡng (ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế tinh bột, chất béo, đường).

- Chế độ sinh hoạt điều độ, ngủ đủ 8 tiếng một ngày.

- Chế độ luyện tập (tập gym, yoga hàng ngày).

- Chế độ chăm sóc công nghệ cao (chẳng hạn công nghệ Ultherapy, laser, kem dưỡng...).

Chị luôn ăn trưa thoải mái nhưng ăn tối nhẹ hơn và ăn trước 19 giờ.

- Chị cho em hỏi là chị bắt đầu dùng mỹ phẩm chăm sóc da từ năm bao nhiêu tuổi? Chị có lời khuyên nào cho những bạn gái về cách sử dụng mỹ phẩm đúng cách? (Ba Lan, 25 tuổi, Hà Nội)

- MC Thanh Mai:

Chào em,

Từ lúc tí tẹo chị đã dùng mỹ phẩm rồi, vì chị tham dự nghệ thuật từ rất sớm. 10 tuổi, chị đã sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi quận 5, TP HCM và cũng hay lên truyền hình biểu diễn nên đã được các cô chú trong đài trang điểm, làm đẹp cho rồi. Còn thật sự chị bắt đầu ý thức việc sử dụng mỹ phẩm là từ năm 20 tuổi.

Chị thấy hiện tại trên thị trường đang tràn lan rất nhiều loại mỹ phẩm được quảng cáo làm đẹp cấp tốc như kem pha, kem trộn. Thực tế, ngay cả những nhãn hiệu hàng đầu thế giới cũng không thể có hiệu quả nhanh như thế. Những loại kem này đa số chứa các thành phần độc hại corticoid, có thể có hiệu quả tức thời nhưng gây tác hại về lâu dài.

Do đó, nếu có điều kiện các bạn nên sử dụng những sản phẩm uy tín, còn nếu không cứ cà chua, dưa leo... cho nó lành em nhé.

- Chào chị Mai, em thích chị từ lâu lắm rồi, từ khi chị đóng phim "Cô thủ môn tội nghiệp". Em cũng đang lăn tăn về làm đẹp bằng công nghệ hiện đại. Em nghe nói có công nghệ gì mà trẻ hóa cả bên trong nữa. Có người đã mãn kinh rồi lại có lại khi dùng công nghệ này. Đó là công nghệ gì? Lứa tuổi của em nên dùng công nghệ gì tốt nhất? Chi phi như thế nào và liệu trình bao lâu? (le thi my le, 36 tuổi)

- MC Thanh Mai:

Chào bạn,

Cám ơn bạn đã thương mến Mai. Hiện nay, có rất nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới được phát triển bởi các bác sĩ, giáo sư. Những công nghệ tại thẩm mỹ viện BB Thanh Mai đều được FDA công nhận về an toàn và hiệu quả. Thường chúng ta chỉ chăm sóc được trên bề mặt da bằng kem dưỡng, mặt nạ trái cây, những sự chăm sóc này chỉ tác động được lớp nông của da được gọi là lớp thượng bì với độ sâu không quá 1,5mm. Nhưng lão hóa da do mất collagen, elastin hay cơ bị chảy xệ nằm sâu dưới lớp trung bì và hạ bì (sâu tới 4,5mm). Vì vậy, cần có những công nghệ cao như Ultherapy có thể tác động sâu đến lớp hạ bì này để kích thích sản sinh collagen, elastin.

Ngoài ra, để trẻ hóa cả bên trong cơ thể còn có các phương pháp như cân bằng nội tiết tố, đưa nhau thai cừu vào cơ thể để trẻ hóa tế bào... Công nghệ trẻ hóa ngày nay không chỉ cho gương mặt, toàn cơ thể mà còn có thể tác động các vùng nhạy cảm để tạo lại cảm xúc như thời con gái.

Các công nghệ như Ultherapy vùng nọng cằm với giá khởi điểm từ 6 triệu cho một lần điều trị duy nhất với thời gian 30 phút.

MC Thanh Mai rạng rỡ trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Ngoisao.net. Ảnh: Hà Mai.

- Hiện nay tôi đang bị nám, xin bác sĩ cho hỏi cách chữa trị nám da như thế nào?. Tôi xin cảm ơn. (Lê Thị phương, 40 tuổi, 3/413 Nhị Tân, Tân Thới Nhì, Hóc Môn)

- Bùi Thế Minh Lợi - Bác sĩ da liễu tại Thẩm Mỹ Viện BB Beuté BB Thanh Mai:

Chào Phương,

Nám da có nguyên nhân từ bên trong và bên ngoài cơ thể. Nguyên nhân bên trong gồm stress, hoóc môn, các loại thuốc nội tiết tố như thuốc tránh thai... còn các nguyên nhân từ bên ngoài bao gồm tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với ánh nắng mặt trời. Do đó, việc điều trị nám cần phải kết hợp nhiều phương pháp như laser, thuốc thoa, thuốc uống, kèm theo việc tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp chống và tránh nắng, đồng thời, duy trì một lối sống nghỉ ngơi và sinh hoạt thích hợp.

- Da tôi bị lão hóa (hơi chảy xệ), mắt có những nếp nhăn sâu. Xin bác sĩ cho hỏi, phương pháp Ultherapy có khắc phục được không, thời gian duy trì là bao lâu? Liệu trình mất bao nhiêu ngày? Chi phí là bao nhiêu? Làm xong có dùng sản phẩm dưỡng da nào nữa không? (HA QUYNH DONG NGUYEN, 41 tuổi, 86 DUONG SO2 Q6)

- Nguyễn Phương Thảo - Bác sĩ da liễu tại Thẩm Mỹ Viện BB Beuté BB Thanh Mai:

Chào bạn,

Lão hóa da là một tiến trình tự nhiên của cơ thể, thường bắt đầu xảy ra từ sau tuổi 25. Nguyên nhân là do sự sụt giảm mật độ collagen và elastin dưới da và các yếu tố tác động từ bên ngoài như ô nhiễm môi trường, stress, căng thẳng quá mức hay sử dụng nhiều chất kích thích. Biểu hiện của tình trạng lão hóa da là da khô, mỏng, mất đi mức độ đàn hồi và độ trơn láng, mềm mượt của bề mặt da. Ngoài ra, lão hóa da còn thể hiện ở việc xuất hiện những nếp nhăn và rãnh nhăn nhỏ, gây mất tự tin khi tiếp xúc với người đối diện. Trong đó nếp nhăn ở mắt là một trong những vấn đề thẩm mỹ mà rất nhiều phụ nữ quan tâm. Tùy theo mức độ lão da, độ tuổi, và tình trạng da cụ thể mà các bác sĩ sẽ chỉ định cho bạn các phương pháp điều trị thích hợp như dùng sóng tần số vô tuyến (Thermage), sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (Utherapy), các chất thư giãn cơ hoặc các chất làm đầy.

Thời gian cho một lần điều trị mất khoảng 30 phút đến 2 tiếng tùy vào phương pháp điều trị cụ thể. Sau điều trị, việc phối hợp duy trì với kem dưỡng da và cung cấp độ ẩm cho vùng mắt sẽ giúp gia tăng và kéo dài hiệu quả.

MC Thanh Mai và đội ngũ bác sĩ tại tại tòa soạn Ngoisao.net. Ảnh: Hà Mai.

- Chị Thanh Mai ơi, chị có thường xuyên massage mặt không ạ? Chị có thể chỉ cho em cách massage mặt để hạn chế nếp nhăn không? Em mới 26 tuổi nhưng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn ở quanh mắt rồi ạ. (Mai Hoa, 26 tuổi, TP.HCM)

- MC Thanh Mai:

Chào Hoa.

Mai thường xuyên massage mặt vào buổi tối sau khi đã rửa mặt sạch. Việc massage mặt đúng cách sẽ giúp gia tăng tuần hoàn, tăng cường hấp thu các dưỡng chất cho làn da, hạn chế tình trạng chảy xệ, chùng nhão của da và cơ.

Cách massage đúng cách:

- Sử dụng lực nhẹ nhàng, vừa đủ.

- Massage theo chiều xoắn ốc, hướng lên.

- Kết hợp massage với việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da.

- Bạn cần chú ý chăm sóc da ở vùng mắt, vì đây là vùng da mỏng, nhạy cảm, dễ bị tổn thương.

Chúc bạn sẽ có làn da đẹp như mong muốn bạn nhé.

- Em mới sinh con được 10 tháng. Từ lúc có bầu em bị nám da đến giờ sinh con xong vẫn không hết nám. Chị có thể tư vấn giúp em cách nào trị mảng nám được không ạ? (Nguyên Thị Hồng Phượng, 29 tuổi)

- Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo:

Chào bạn,

Nám da là một vấn đề rối loạn sắc tố, nằm sâu ở lớp bì của da. Nguyên nhân gây nám da rất đa dạng, bao gồm yếu tố ngoại sinh và nội sinh. Trong đó, sự mất cân bằng nội tiết tố là một nguyên nhân quan trọng. Do đó, việc xuất hiện nám trong thai kỳ rất thường gặp. Một số trường hợp nám sẽ tự khỏi hoặc mảng nám nhạt dần sau khi người phụ nữ sinh em bé. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp nám sẽ tồn tại kéo dài. Khi đó cần phải có sự can thiệp của các phương pháp điều trị như laser, thuốc thoa, thuốc uống.

Để được khám, tư vấn và điều trị một cách hiệu quả nhất, bạn nên sắp xếp thời gian đến các bệnh viện hoặc cơ sở da liễu uy tín để được bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng da và đưa ra một liệu trình điều trị thích hợp nhất.



MC Thanh Mai tập trung giải đáp thắc mắc của độc giả. Ảnh: Hà Mai.

- Cổ em giờ có nhiều ngấn, dù em không béo nhưng các vết ngấn vẫn rất rõ. Có cách nào để làm hết chúng không ạ? (Đặng Thị Yến, 33 tuổi, Hòa Bình)

- Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo:

Chào Yến,

Vùng cổ là nơi thể hiện dấu hiệu lão hóa rõ rệt nhất của tuổi tác. Một số phụ nữ khi bước vào độ tuổi trung niên thì vùng da và cơ ở cổ trở nên chùng nhão và chảy xệ, gây mất thẩm mỹ và tự ti trong giao tiếp. Hiện nay, với sự phát triển của y khoa nói chung và các phương tiện thẩm mỹ hiện đại như sóng tần số vô tuyến RF hoặc sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, việc làm thon gọn vùng cổ không còn là vấn đề khó khăn. Tùy vào tình trạng và mức độ lão hóa da và cơ cụ thể của mỗi người mà bác sĩ sẽ chọn lựa phương pháp điều trị tốt nhất.

Chúc bạn sẽ tìm được cơ sở điều trị uy tín và an toàn để sớm khắc phục được tình trạng trên!

- Xin bác sĩ tư vấn cho em cách trẻ hóa da ít đau đớn mà sớm có hiệu quả? (Thu Liên, 31 tuổi, Cần Thơ)

- Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo:

Chào bạn,

Việc giữ gìn nét thanh xuân là niềm mơ ước của nhiều chị em. Từ ngàn xưa, người ta thường sử dụng các phương pháp thiên nhiên để duy trì sự trẻ trung của làn da như sử sụng các mặt nạ trái cây, nước vo gạo... nhưng hiệu quả lại không cao. Ngày nay, sự xuất hiện của các công nghệ thẩm mỹ hiện đại đã giúp cho ước mơ làm đẹp không còn quá xa vời.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị tùy thuộc vào mức độ và tình trạng lão hóa cụ thể, từ mức độ nhẹ như sử dụng các loại kem dưỡng ẩm và chống lão hóa thông thường, cho đến các phương pháp điều trị thẩm mỹ da chuyên sâu. Hầu hết các phương pháp điều trị đều không đau, chỉ gây cảm giác hơi châm chích nhẹ và khó chịu trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, đa phần các khách hàng đều chịu đựng được.

Thông thường sự cải thiện sẽ bắt đầu được nhận thấy rõ rệt sau 2-3 tháng và tối đa vào thời điểm 6-9 tháng

Mong bạn chọn lựa được phương pháp điều trị phù hợp nhất.

- Da tôi bị mụn lâu năm. Có cách nào để trị dứt điểm không? (Truong Thi To Trinh, 39 tuổi, KP3, phuong Thanh Son, thanh pho Phan Rang-Thap Cham, tinh Ninh Thuan)

- Bác sĩ Bùi Thế Minh Lợi:

Chào Trinh,

Cơ chế dẫn đến bị mụn là do sự bít tắc của tuyến bã nhờn và sự kết hợp của vi khuẩn sẽ hình thành nên mụn cám, mụn mủ xuất hiện trên da.

Để trị dứt điểm mụn, chúng ta phải làm thông thoáng các tuyến bã nhờn và diệt vi khuẩn bằng thuốc có các thành phần như glycolic, axit sacylic, benzoic peroxide, retinoid... tùy thuộc vào mức độ nặng hay nhẹ mà bác sĩ sẽ có liệu trình điều trị thích hợp.

Việc kết hợp với laser, ánh sáng sinh học sẽ tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị. Nếu bệnh nhân tuân thủ theo liệu trình điều trị của bác sĩ thì BB Thanh Mai cam kết sẽ điều trị dứt điểm.

- Da mặt tôi bị rất nhiều tàn nhang tấn công. Chúng chủ yếu tập trung ở hai bên gò má. Hiện nay, tôi có nghe đến cách trị tàn nhang bằng laser nhưng không biết hiệu quả của nó như thế nào và liệu có an toàn không? Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi về phương pháp này. Cảm ơn bác sĩ! (Hải Châu, 33 tuổi, Hòa Bình)

- Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo:

Chào Hải Châu,

Tàn nhang là một trong những vấn đề thẩm mỹ da thường gặp. Trái ngược với nám, tàn nhang xuất hiện do sự tăng sắc tố ở lớp thượng bì của da, thể hiện bằng những dát, đốm (bề mặt bằng phẳng), màu nâu nhạt hoặc đen, giới hạn rõ, kích thước 1-5mm rải rác khắp các vùng da trên cơ thể. Việc điều trị tàn nhang có thể sử dụng thuốc uống, thuốc thoa, laser... trong đó phương pháp laser được đánh giá rất hiệu quả, có thể đạt được hiệu quả đến 90-100%. Đặc biệt, với các loại laser không xâm lấn tiên tiến hiện nay, việc điều trị tàn nhang không mất thời gian, không phải nghỉ dưỡng và không gây tổn thương cho các mô lành xung quanh. Nếu phối hợp chống nắng tốt có thể duy trì hiệu quả lâu dài.

- Ultherapy là gì chị Mai ? Nó có đặc điểm gì hay so với nhiều công nghệ làm đẹp da hiện tại trên thị trường ? (Nguyễn Trúc Mai)

- MC Thanh Mai:

Chào bạn,

Như Mai đã trình bày ở trên, da chúng ta có nhiều lớp. Công nghệ Ultherapy tác động đến độ sâu 4,5mm dưới da. Mai xin phép diễn tả nôm na một chút như xây nhà chúng ta cần xây móng, cột thật chắc để nâng đỡ sàn nhà. Collagen, elastin đóng vai trò như những móng, cột để nâng đỡ da. Nếu như cột và móng bị yếu và sập thì sàn nhà sẽ bị trũng hoặc sụp xuống. Da cũng vậy, nếu mất dần collagen và elastin thì trên da sẽ bị sụp và tạo rãnh nhăn, ví dụ rãnh mũi, rãnh chân chim xung quanh mắt.

Khi sử dụng Ultherapy tần sóng sẽ tác động sâu đến 4,5mm dưới da để kích thích sản sinh collagen và elastin để nâng đầy các rãnh nhăn.

Hiện nay, công nghệ Ultherapy là công nghệ tác động sâu dưới da được FDA công nhận.

- Chào bác sĩ, năm nay tôi 35 tuổi, da mặt bắt đầu xuất hiện nhiều nếp nhăn và vết chân chim. Bác sĩ cho biết căng da mặt bằng Ultherapy có giúp xóa các vết chân chim được hay không? (Huyền Thương, 35 tuổi, Địa chỉ *)

- Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo:

Chào bạn,

Với độ sâu lên đến 4,5 mm, công nghệ sóng siêu âm hội tụ cường độ cao tác động đến lớp SMAS (lớp mạc cân cơ nông), giúp kích thích tăng sinh collagen và elastin, làm mờ và mềm mại những nếp nhăn và rãnh nhăn, mang lại sự trẻ trung và khỏe khoắn cho đôi mắt.

MC Thanh Mai. Ảnh: Hà Mai.

- Căng da bằng Ultherapy có an toàn không ạ? Có bị sưng tấy sau khi làm không ạ? (Quỳnh Anh, 33 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Bùi Thế Minh Lợi:

Quỳnh Anh thân mến,

Hiện nay, công nghệ Ultherapy được FDA công nhận về sự an toàn và hiệu quả. Đây là công nghệ không xâm lấn, không gây bất kỳ tổn thương nào. Sau khi điều trị trong vòng 30 phút, bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường, không kiêng cữ.

- Để có làn da trắng đẹp được như chị thì phải qua quá trình như thế nào ạ. Nhìn mà em ngưỡng mộ quá (Lê tiểu sử muội, 26 tuổi)

- MC Thanh Mai:

Chào bạn,

Mai chăm sóc làn da cũng khá đơn giản, luôn sử dụng kem dưỡng hàng ngày, luôn chống nắng mỗi khi đi quay hay đi biển. Nói không phải PR, thực tế thì thỉnh thoảng Mai cũng sử dụng dịch vụ tắm trắng của BB Thanh Mai với những thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên như dâu, cây ngón biển, dầu tùng lam, hoa cẩm quỳ...giúp cho da sáng và mịn.

- Năm nay tôi bước sang tuổi 30, do da tôi khô, lỗ chân lông to, có rãnh sâu ở khóe miệng, mí mắt bị sụp và quanh mắt có nhiều nếp nhăn nên nhìn già dặn hơn tuổi khá nhiều. Mong bác sĩ tư vấn cho tôi cách trẻ hóa làn da tuổi 30 mà không cần phẫu thuật, không mất nhiều thời gian vì công việc của tôi rất bận rộn. Tôi xin cảm ơn! (Thu Trang, 30 tuổi, Yên Bái)

- Bác sĩ Bùi Thế Minh Lợi:

Chào Trang,

Thông thường, lỗ chân lông thô là do 2 nguyên nhân chủ yếu, bao gồm sự sụt giảm collagen hoặc do sự gia tăng hoạt động của tuyến bã nhờn. Tùy vào từng nguyên nhân cụ thể mà có các cách điều trị riêng biệt. Nếu nguyên nhân xuất phát từ sự tăng tiết bã nhờn thì điều trị với laser sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Bước sóng laser sẽ đi sâu và tác động vào các đốm sắc tố dưới da, đồng thời giúp kiềm dầu. Do đó, sau điều trị, làn da bạn sẽ sáng mịn, se khít lỗ chân lông.

Còn với tình trạng chảy xệ và chùng nhão của da và cơ, ngoài phương pháp phẫu thuật, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn và không xâm lấn như sóng tần số vô tuyến RF hoặc sóng siêu âm hội tụ cường độ cao. Một số phương pháp chỉ cần điều trị một lần, với thời gian điều trị ngắn và hiệu quả lại kéo dài.

Thân chúc bạn sẽ sớm tìm được địa chỉ làm đẹp uy tín và nhanh chóng sở hữu làn da mong muốn.

- Bác sĩ ơi, da em bị mụn nên giờ bị rỗ (lõm), không biết có cách nào da em trở lại bình thường không? Điều trị trong bao lâu và chi phí thế nào ạ? (Misa Nguyen, 34 tuổi, Thủ Đức)

- Bác sĩ Lư Huỳnh Thanh Thảo - Bác sĩ da liễu tại Thẩm Mỹ Viện BB Beauté - BB Thanh Mai:

Chào Nguyên,

Với tình trạng của em hiện giờ là bị sẹo rỗ (lõm), chị cần biết thêm là da của em có còn bị mụn hay không để có thể tư vấn cho em được một giải pháp điều trị tốt nhất. Nếu da em hiện nay chỉ còn tình trạng bị sẹo rỗ thì em có thể sử dụng các phương pháp điều trị như thay da vi điểm bằng laser, PRP... Các phương pháp này sẽ phù hợp với tình trạng da của em, tuy nhiên, với mỗi người thì liệu trình điều trị sẽ khác nhau. Với phương pháp PRP, liệu trình điều trị trung bình 6-8 lần cách nhau 3-4 tuần một lần, hiệu quả 40-60%.

- Em bị nhăn ở đuôi mắt. Em đã đi nhiều spa để làm mà không hiệu quả. Cho em hỏi dùng liệu trình nào cho hiệu quả và có thể cho em một địa chỉ uy tín để làm được không ạ ? (Nguyễn Thị Hương, 30 tuổi)

- Bác sĩ Lư Huỳnh Thanh Thảo:

Chào Hương,

Do không biết tình trạng da cụ thể của em hiện nay như thế nào nên chị căn cứ vào độ tuổi để trả lời câu hỏi trên.

Với tình trạng nhăn ở đuôi mắt em có thể kết hợp 2 liệu pháp để đạt hiệu quả tốt nhất. Đó là tiêm Botox vùng đuôi mắt, kết hợp với công nghệ Ultherapy để làm săn chắc hơn và giúp duy trì hiệu quả được lâu hơn.

Em có thể liên hệ với BB Thanh Mai số 2 Bùi Thị Xuân, quận 1, TP HCM để được tư vấn cụ thể hơn về trường hợp của mình nhé.

- Chào chị Mai, công nghệ Ultherapy và công nghệ Thermage khác nhau thế nào ạ? E năm nay 31 tuổi, hiện tại da vùng mắt xuất hiện nếp nhăn nhẹ, công nghệ Ultherapy sẽ cải thiện tình trạng nếp nhăn trong thời gian bao lâu ạ? (Duong Ngoc My, 31 tuổi, 22 ngô quyền hà nội)

- Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo:

Chào bạn,

Bản chất của hai công nghệ này là khác nhau. Công nghệ Thermage sử dụng sóng tần số vô tuyến, với độ sâu tác động đến 3mm, kích thích sự tăng sinh collagen ở lớp trung bì, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chất lượng làn da, tăng độ đàn hồi, làm mướt mịn da và xóa mờ các nếp nhăn. Công nghệ Ultherapy sử dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm với độ sâu 4,5mm, tương tự Thermage, Ultherapy kích thích tăng sinh collagen tự nhiên, cải thiện chất lượng làn da, tăng độ đàn hồi, làm mướt mịn da và xóa mờ các nếp nhăn. Tuy nhiên, với độ sâu 4.5mm tác động trực tiếp lên lớp SMAS ( lớp mạc cơ nông), Ultherapy là công nghệ duy nhất có khả năng nâng cơ, được chỉ định trong điều trị sụp mí, nâng cung mày, thọn gọn nọng cằm, nâng cơ căng da chùng nhão chảy xệ, tạo hình gương mặt V-line không phẫu thuật…

Việc lựa chọn phương pháp điều trị nào phải dựa trên việc đánh giá chính xác tình trạng, nguyên nhân, mức độ lão hóa, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất để đạt kết quả tối ưu nhất cho bạn.

Về thời gian kéo dài hiệu quả: Điều này phụ thuộc vào từng người.

Vd: 2 người bạn cùng tuổi nhau (như chị và bạn của chị). Nếu chị thực hiện 1 lầnUltherapy hoặc Thermage thì collagen đang ở mức suy giảm chỉ còn 50% sẽ tăng sinh quay về mức 80%, 90%....Bên cạnh đó, chúng ta cần có sự chăm sóc, duy trì thường xuyên. Vì lão hóa là quy luật tất yếu của cuộc sống, tuy nhiên mình có thể kiểm soát làm chậm quá trình lão hóa để duy trì sự tươi trẻ nếu thực hiện bằng phương pháp công nghệ nói trên. Còn như bạn chị không thực hiện, collagen đang ở mức chỉ còn 50% sẽ tiếp tục suy giảm dần theo thời gian chỉ còn 45, 39%...chỉ sau 1 năm hoặc vài tháng…Nguyên nhân: do rất nhiều yếu tố tác động như: stress, chế độ ăn uống, hoàn cảnh sống, điều kiện môi trường xung quanh, tâm trạng…làm đẩy nhanh sự lão hóa, da vì thế nhanh xuống cấp. Và nếu chúng ta chỉ thực hiện 1 lần nhưng không chăm sóc dưỡng và duy trì thì da xuống cấp là lẽ tất yếu.

MC Thanh Mai. Ảnh: Hà Mai.

- Chào chị! Em thật sự hâm mộ vì chị trẻ trung năng động. Em và các chị trong gia đình rất muốn biết bí quyết. Chị hướng dẫn giúp em nhé! Cám ơn chị! Chúc chị luôn khỏe! (Huỳnh Thanh Tuyền, 24 tuổi, TP HCM)

- MC Thanh Mai:

Chào em,

Cám ơn em về lời khen tặng. Về sự trẻ trung cho chị cám ơn 3 bác sĩ đang ngồi kế bên đã luôn chăm sóc cho chị. Còn về sự năng động, thật sự chị là người yêu công việc, vừa điều hành công việc tại thẩm mỹ viện BB Thanh Mai, vừa làm MC, diễn viên... Với khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi mình phải làm tròn trách nhiệm, không năng động thì mới lạ. Vậy bí quyết là em hãy đề ra nhiều mục tiêu trong khả năng của mình và lao động tích cực cho mục tiêu đó. Chị luôn yêu thích câu nói "Hãy trân trọng tuổi trẻ của mình, hãy sống sao cho ta có cái để nhớ lại những năm tháng của tuổi thanh xuân".

- Mặt tôi có rất nhiều mụn thịt nổi lên. Bác sĩ tư vấn giúp tôi cách điều trị mụn thịt như thế nào? (Thanh Hoa, 33 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lư Huỳnh Thanh Thảo:

Chào bạn,

Mụn thịt thì cũng tương đối dễ điều trị, bạn có thể điều trị bằng phương pháp laser CO2 hoặc đốt điện. Với các phương pháp này chỉ cần điều trị một lần.

Nhưng mụn thịt là do cơ địa mỗi người nên sau khi điều trị vẫn có thể tái phát ở những nơi lân cận. Khi đó, mình phải tiếp tục điều trị bằng các phương pháp trên.

- Mong bác sĩ tư vấn giúp em chăm sóc da hằng ngày cần chú ý những điều gì? Bước quan trọng là gì? (Lê thị Ngọc Điệp, 28 tuổi)

- Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo:

Thân chào Ngọc Điệp,

Về cơ bản, việc chăm sóc da bao gồm các bước: rửa mặt, tẩy trang, tẩy da chết, dưỡng ẩm và chống nắng tốt. Việc rửa mặt và tẩy trang giúp loại bỏ các bụi bẩn và bã nhờn; còn việc tẩy da chết giúp loại bỏ lớp tế bào sừng, giảm tình trạng da xỉn màu. Ngoài ra, bạn cần cung cấp độ ẩm cho da thông qua việc sử dụng các serum, cream, mặt nạ để bổ sung nước và chất dinh dưỡng. Điều này sẽ giúp duy trì độ bóng, mượt và mềm mịn cho làn da của bạn.

Bước quan trọng nhất trong chăm sóc da hàng ngày là rửa mặt sạch và chống nắng tốt bạn nhé. Bởi vì ánh nắng là nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng lão hóa da (khô, nhăn, sạm).

- Tôi bị nổi đồi mồi ở mặt và bàn tay. Cho hỏi nguyên nhân và cách điều trị cho da trẻ và đẹp hơn. Xin cảm ơn. Thích chị Mai vai Hiền trong phim "Đại gia đình", chúc chị luôn trẻ đẹp và thanh công. (Linh Phương, 45 tuổi, Quận 7 -TPHCM)

- MC Thanh Mai:

Chào chị,

Cảm ơn chị đã nhắc đến bộ phim Mai tham gia gần đây. Đồi mồi ở mặt và tay có thể là do cơ địa của chị cũng có thể do trong quá trình sinh hoạt mình tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời làm gây tổn hại làn da. Với tình trạng nổi đồi mồi ở mặt và bàn tay, chị có thể điều trị bằng laser Revlite. Đây là phương pháp đã được FDA công nhận là hiệu quả và an toàn. Liệu trình điều trị có thể 6-8 lần, khoảng một tuần một lần.

Về chi tiết hơn, chị có thể liên hệ đến bác sĩ để được thăm khám và tư vấn cụ thể.

Mến chúc chị luôn có nhiều sức khỏe, trẻ đẹp, thành công, và gặp nhiều may mắn!

- Chào chị, chị có thể cho biết cách gì để chữa trị thâm môi hiệu quả không ạ? Em đã từng dùng thử dầu ô liu, mật ong nhưng không hiệu quả. Cám ơn chị (Hường Nguyễn, 33 tuổi, HN)

- MC Thanh Mai:

Chào bạn.

Thâm môi do nhiều nguyên nhân, có thể do các yếu tố từ bên ngoài (tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời, sử dụng nhiều chất kích thích), hoặc do nguyên nhân bên trong (yếu tố di truyền), nguyên nhân nội tiết tố hay rối loạn chuyển hóa của cơ thể.

Để xác định đúng nguyên nhân và có cách điều trị chính xác, bạn cần đến cơ sở da liễu uy tín để bác sĩ thăm khám. Nếu nguyên nhân đến từ việc gia tăng sắc tố melanin do tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, việc điều trị với laser sẽ mang lại kết quả cao hơn.

- Chị Mai ơi, em có mỡ ở dưới cằm, có cách nào để làm hết được không chị. Em cảm ơn chị ạ. (Thu phương, 36 tuổi)

- MC Thanh Mai:

Chị chào Phương,

Mỡ dưới cằm tích tụ theo độ tuổi và chế độ ăn uống. Nếu mỡ dưới cằm nhiều có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Nhưng rất may, ngày hôm nay có nhiều phương pháp để triệt tiêu những phần mỡ dư thừa ở nọng, cằm, hai bên má như công nghệ sóng đa tần hoặc Ultherapy đi sâu được 4,5mm dưới da - nơi mà lớp mỡ tích tụ. Phương pháp này không những làm tiêu lớp mỡ dưới cằm mà còn làm săn chắc cơ và tăng collagen, đem lại gương mặt V-line thon gọn mà nan toàn không cần phẫu thuật.

- Em năm nay 30 tuổi nhưng dấu hiệu lão hóa đã xuất hiện khá rõ rệt. Vì thế em được đánh giá là già hơn trước tuổi rất nhiều. Vậy có cách nào trẻ hóa làn da tuổi 30 không ạ? Em thấy khá bối rối về vấn đề này. Mong bác sĩ tư vấn giúp em cách điều trị với. (Thùy Trang, 30 tuổi, Hải Phòng)

- MC Thanh Mai:

Chào bạn.

Lão hóa là một tiến trình tự nhiên của cơ thể, thường bắt đầu xuất hiện từ độ tuổi 25. Với một số người, tình trạng lão hóa sẽ đến sớm hơn. Dấu hiệu của lão hóa da gồm: khô, sần, mỏng, mất độ bóng mượt, xuất hiện các đốm nâu hoặc các vết nhăn, rãnh nhăn.

Để duy trì sự trẻ hóa của làn da, bạn cần chú trọng đến việc dưỡng ẩm, chống nắng, thường xuyên sử dụng các sản phẩm chống lão hóa và săn chắc cơ.

Nếu tình trạng lão hóa nhiều, bạn cần sự thăm khám, kiểm tra của bác sĩ để có cách điều trị phù hợp. Bạn cũng có thể tham khảo thêm công nghệ cao như Thermage và Ultherapy để cải thiện tình trạng lão hóa của mình nhé.

- Tôi bị mụn cám, sờ đầu mũi lúc nào cũng gờn gợn. MC Thanh Mai có thể chia sẻ cách chăm sóc, chữa trị, nơi uy tín để điều trị cũng như chăm sóc da như tôi được không? Cám ơn và chúc chị luôn giữ được vẻ tươi trẻ và dịu dàng nhưng không kém phần thông minh, hiện đại của mình. (39, Hà Nội)

- MC Thanh Mai:

Chào bạn,

Thường da nhờn là do tuyến bã dưới da hoạt động mạnh cùng với tế bào chết gây bít tắc lỗ chân lông, sinh ra nhân mụn. Vì thế, để chăm sóc da nhờn, bạn cần sử dụng sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm thích hợp với da dầu. Chẳng hạn khi mua mỹ phẩm, bạn hãy chú ý có những chữ được ghi trên sản phẩm như oil-free, non comedongenic, non paraben... Bạn nên tẩy tế bào chết thường xuyên, trung bình 1-2 lần trong tuần. Bạn cũng nên tránh tự ý nặn mụn, sờ tay vào vùng mụn, tránh nhiễm trùng lây lan. Nếu mụn nhỏ, bạn có thể sử dụng sản phẩm có những thành phần axit salicylic, AHA.

Bạn cũng đừng buồn nhiều vì da dầu thì lại ít bị nhăn hơn so với da khô khi chúng ta lớn tuổi. Chúc bạn có làn da đẹp như ý.

MC Thanh Mai và đội ngũ bác sĩ tại tòa soạn Ngoisao.net. Ảnh: Minh Thư.

- Nam giới mà muốn trẻ hóa da có được không chị? (Minh Thiên, 30 tuổi, Địa chỉ * Sài Gòn)

- MC Thanh Mai:

Chào Thiên.

Sở hữu làn da đẹp là mong muốn của tất cả mọi người, trong đó có cả nam giới. Mai đã từng có dịp tư vấn cho nhiều bạn nam gặp các vấn đề về da như: chùng nhão, chảy xệ cơ, mụn, sẹo lồi, sẹo lõm... Điểm chung của các bạn nam là chăm sóc da chưa đúng, như: rửa mặt không sạch, không chống nắng tốt, uống nhiều rượu bia, cà phê, chất kích thích khác. Với việc đưa ra liệu trình chăm sóc và điều trị phù hợp, Mai cũng luôn dành thời gian tư vấn để các bạn có những điều chỉnh phù hợp trong việc chăm sóc da.

Sau khi điều trị đúng cách, các bạn này đã tự tin hơn trong công việc và giao tiếp hàng ngày.

- Chào chị Mai, tôi là nhân viên bảo hiểm. Đặc thù công việc cần tiếp xúc nhiều với khách hàng do đó Tôi luôn muốn xuất hiện với một diện mạo hoàn hảo cùng sự tự tin nhất. Tuy nhiên, dạo gần đây làn da của tôi bắt đầu có dấu hiệu lão hóa và già nua. Vậy chị có thể cho tôi lời khuyên để tôi có được một làn da đẹp không ? Tôi xin cảm ơn! (Thu Huyền, 32 tuổi, Hải Dương)

- MC Thanh Mai:

Chào Huyền,

Mai đồng ý với chị vẻ bề ngoài mang lại cho mình sự tự tin, tạo nên cá tính riêng và thành công bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy.

Với thời gian, chúng ta không thay đổi nhiều so với thời còn con gái ở đôi môi, đôi mắt và chiếc mũi thanh tú, nhưng làn da lại thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Da mất collagen chảy xệ, che mắt đôi mắt to tròn. Rãnh mũi, rãnh nhăn xung quanh mắt bắt đầu xuất hiện làm cho gương mặt chúng ta có cảm giác mệt mỏi. Vì vậy, để lấy lại tuổi thanh xuân, chúng ta sẽ tập trung trẻ hóa cho làn da.

Da có nhiều lớp: thượng bì, trung bì, hạ bì. Chăm sóc trên bề mặt da chỉ đạt được 0,1-0,3mm. Chăm sóc lớp thượng bì ở độ sâu 1,5mm giúp cho sắc tố da được thay đổi, làn da được mịn màng và sáng hơn. Để can thiệp, chúng ta có công nghệ laser Nd: Yag Q-switch 1064 nm.

Chăm sóc lớp trung bì với độ sâu 3mm, chúng ta có thể sử dụng công nghệ như sóng cao tần, Thermage.

Chăm sóc lớp hạ bì với độ sâu 4,5mm để tăng collagen, elastin săn chắc cơ, chúng ta có công nghệ Ultherapy.

Tại BB Thanh Mai có tất cả công nghệ để chăm sóc và điều trị cho từng lớp da khác nhau và có gói tổng hợp 4D để chăm sóc toàn diện cho khách hàng.

Hy vọng những chia sẻ của Mai sẽ giúp chị hiểu hơn về cấu trúc da của mình để chăm sóc cho thích hợp.

Chúc chị có làn da đẹp!

- Bác sĩ cho tôi hỏi, trị nám da, tàn nhang bắn tia laser không xâm lấn có thực sự hết hẳn hay không? Bao nhiêu lần mới hết được và có phải thường xuyên trị liệu hàng tháng hay không? (Thu hien, 42 tuổi, binh thuan)

- Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo:

Chào bạn.

Nám da không phải là bệnh, nhưng lại là nỗi lo ngại của rất nhiều người. Nám da là tình trạng rối loạn sắc tố nằm sâu ở lớp bì, thể hiện bằng những mảng màu nâu nhạt, giới hạn không rõ, thường xuất hiện đối xứng ở 2 bên gò má, vùng trán hoặc vùng mép.

Việc điều trị nám đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và kết hợp nhiều phương pháp (thuốc uống, thoa, laser). Trong đó, laser không xâm lấn là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả, nhờ ưu điểm: thời gian điều trị ngắn, không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng, không để lại sẹo. Nếu tuân thủ theo đúng lịch trình điều trị laser theo chỉ định của bác sĩ kết hợp với việc chống và tránh nắng tốt, lối sống lành mạnh, tích cực, nghỉ ngơi hợp lý thì hiệu quả trị nám da, tàn nhang có thể đạt hiệu quả 80-90%.

- Chị Mai ơi, làm thế nào mà chị trẻ và đẹp mãi vậy? (Phanthithanhloan)

- MC Thanh Mai:

Em ơi em áp lực chị rồi. Chị lại có động lực phấn đấu để nhiều năm sau nữa vẫn nhận được những lời khen như vậy!

Theo chị, sự trẻ trung phải đến từ nhiều yếu tố, một chút hiểu biết để tự tin, biết nhìn xa, tạo dựng sự tự chủ lo cho bản thân mình và người thân để được bình yên, tâm tịch để thanh thản và yêu quý chính bản thân mình để chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp của mình.

Mỗi ngày chị dành thời gian đọc sách, tập thể dục thể thao và tận dụng cơ hội đi du lịch nếu có thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Những điều trên chính là mục tiêu chị đang làm và đang muốn hướng tới để luôn được khỏe đẹp và hạnh phúc. Chị cũng chúc cho em luôn tìm được niềm vui, may mắn và luôn xinh đẹp nhé!

Sao Mai