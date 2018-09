Sau khi khỏi mụn, làn da vẫn chịu nhiều khiếm khuyết như lỗ chân lông to, da thương tổn, sần sùi và trở nên khá nhạy cảm. Nếu không chăm sóc đúng cách, mụn có thể quay trở lại.

Acnes Baby Mud được đặc chế từ bùn non tự nhiên, hấp thu và loại bỏ các tác nhân gây hại, cho làn da thanh khiết, sáng mịn. Đồng thời giúp se lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn quay trở lại. Bùn non cấu tạo bởi các phần tử kết dính tạo lớp màng hấp thu và loại bỏ các độc tố, bụi bẩn, bã nhờn giúp làm sạch sâu và se lỗ chân lông. Khoáng chất và nguyên tố vi lượng trong bùn non giúp ngăn ngừa quá trình oxy hoá, thúc đẩy sản sinh tế bào mới, cho làn da sáng mịn tự nhiên. Bùn non là thành phần tự nhiên, không chứa hoá chất kích ứng gây mụn hoặc bắt nắng cho da.

Thanh lọc da với bùn non tự nhiên.

Cách sử dụng:

Bước 1: rửa mặt với Acnes Baby Mud. Làm ướt mặt, lấy một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay, tạo bọt và thoa đều lên khắp mặt. Rửa mặt sạch với nước. (Sản phẩm này có giá 37.500 đồng tuýp 50g và 60.000 đồng tuýp 100g)

Bước 2: đắp mặt nạ với Acnes Baby Mud Mask. Sau khi rửa mặt sạch, thoa một lớp mặt nạ bùn non lên da khoảng 5-10 phút rồi rửa sạch với nước. Sử dụng 1-2 lần mỗi tuần.

Thanh lọc da sau mụn bằng bùn non tự nhiên

Sản phẩm giá 88.000 đồng một hộp 100g và có bán tại các siêu thị và cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc. Tìm hiểu thêm tại: www.acnes.com.vn.

