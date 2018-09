Thẩm mỹ miễn phí tới 3 tỷ đồng tại Kangnam

'Hành trình lột xác' - cuộc thi do Kangnam tài trợ với giải thưởng phẫu thuật thẩm mỹ có tổng trị giá lên tới 3 tỷ đồng nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Một gương mặt xinh đẹp với cơ thể chuẩn mực sẽ giúp bạn tự tin và cuốn hút hơn trong mắt người đối diện. Nhưng không phải ai may mắn cũng đã sinh ra với vẻ ngoài như ý. Nhiều bạn trẻ không may gặp các khiếm khuyết khiến họ co mình, tự ti, đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Hiểu được điều này, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam tổ chức chương trình "Hành trình lột xác" mang đến cơ hội thẩm mỹ miễn phí toàn diện cơ thể.

Đông đảo các bạn trẻ xếp hàng hơn ba tiếng đồng hồ để đăng ký trực tiếp cuộc thi phẫu thuật thẩm mỹ tại ngã rẽ đường Bà Huyện Thanh Quan với Kỳ Đồng, quận 3, TP HCM.

Khi tham dự cuộc thi, thí sinh có cơ hội được phẫu thuật thẩm mỹ với các bác sĩ nổi tiếng của Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam và tiến sĩ Kang Kyoung Jin (Chủ tịch Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc). Sau khi phẫu thuật, thí sinh sẽ được sở hữu ngoại hình “chuẩn Hàn” với tỷ lệ vàng từ khuôn mặt V-line, dáng mũi S-line, vòng một Y-line... và vóc dáng quyến rũ hơn.

Các tư vấn viên của cuộc thi “Hành trình lột xác” nhiệt tình tư vấn cho các bạn trẻ đến đăng ký tham gia.

Sau khi chương trình công bố, Kangnam đã có hơn 2 triệu lượt xem trên kênh youtube và hàng nghìn hồ sơ đăng ký dự thi mỗi ngày. Đa phần thí sinh là các bạn trẻ, họ đều hy vọng sẽ nhận được giải thưởng là ca phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí để thay đổi diện mạo, đẹp và hoàn thiện hơn.

Minh Tuyết DJ cuộc sống thay đổi sau phẫu thuật gọt mặt V line.

Thu Anh (sinh viên) chia sẻ: “Tôi biết đến cuộc thi này thông qua facebook, đây là cơ hội được thẩm mỹ mà tôi ao ước bấy lâu nay. Khuôn mặt tôi từ khi sinh ra đã không cân xứng, phần hàm hơi hô khiến tôi mất tự tin khi giao tiếp với mọi người. Tham gia “Hành trình lột xác”, thí sinh sẽ được các bác sĩ, chuyên gia tại Việt Nam và Hàn Quốc trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, ban tổ chức còn mời đến 3 ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz làm huấn luyện viên cho cuộc thi nên tôi hy vọng mình sẽ là người may mắn nhận được cơ hội này”.

