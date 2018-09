Thẩm mỹ miễn phí cho 'Nick Vujicic Việt' và cô gái viêm da

Trong tập 2 'Phép màu sắc đẹp', chàng diễn giả Nguyễn Sơn Lâm và cô gái Nguyễn Ái My cùng giành cơ hội nhận suất thẩm mỹ miễn phí một tỷ đồng.

Sau tập đầu tiên lên sóng, chương trình “Phép màu sắc đẹp” đã nhận được sự quan tâm và theo dõi của đông đảo khán giả truyền hình. “Bà mẹ đơn thân” Hoài Phương đã vượt qua cô sinh viên nghèo Thu Huyền để giành chiến thắng gói giải thưởng một tỷ đồng. Hoài Phương “lột xác” trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều khi được hạ xương gò má và chỉnh sửa hàm để có khuôn mặt thon gọn hơn.

Trong tập 2, chàng diễn giả Nguyễn Sơn Lâm – người được ưu ái gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt” sẽ cùng cô gái Nguyễn Ái My bị mắc căn bệnh lạ viêm biểu bì giành một suất phẫu thuật miễn phí.

Nguyễn Sơn Lâm sinh ra trong gia đình nghèo có 4 anh chị em ở Uông Bí, Quảng Ninh. Tròn một tuổi, cơ thể anh ngày càng yếu, hai chân teo lại. Anh trai thứ hai của Sơn Lâm cũng bị viêm màng não. Tuy nhiên, Sơn Lâm đã vượt lên số phận để thể hiện tài năng và nghị lực sống đáng mình “tàn nhưng không phế”. Sơn Lâm có thể sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ Anh, Nhật, Pháp. Hiện tại, anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần đào tạo và truyền thông Tỏa sáng, chuyên dạy kỹ năng mềm cho sinh viên. Ngoài ra, anh còn làm diễn giả đi giao lưu, trò chuyện với mọi người trên khắp đất nước.

Chia sẻ về ước mơ của mình khi tham gia chương trình “Phép màu sắc đẹp”, Sơn Lâm cho biết anh muốn sau khi chỉnh sửa trên khuôn mặt thì khả năng phát âm của mình sẽ tốt và rõ ràng hơn. Ngoài ra, khi hàm răng được làm lại cho thật chuẩn thì sức khỏe sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.

Nhân vật thứ 2 trong chương trình là Nguyễn Ái My đến từ huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa. My là con gái lớn trong gia đình, không may mắn mắc phải căn bệnh hiếm gặp là viêm biểu bì. Phát hiện bệnh khi mới lên 4 tuổi, My thường phải đối mặt với những cái nhìn không mấy thiện cảm từ bạn bè xung quanh khiến em dần trở nên tự ti, mặc cảm khi đến trường.

Dù cuộc sống chật vật và gia đình gặp nhiều khó khăn phải đi vay mượn từ bên ngoài nhưng mẹ của Ái My vẫn tìm mọi cách để mong sao giúp con gái có khuôn mặt bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. “Mỗi lần con về kể lại bị bạn bè trêu là giống mặt khỉ, tôi lại thấy trong ruột như thắt lại, trào nước mắt vì không thể cầm lòng nổi”, mẹ của My tâm sự. Ước mơ của Ái My sau này là trở thành bác sĩ để nghiên cứu về những chứng bệnh lạ như những gì mà cô bé 12 tuổi này đã và đang mắc phải.

