Thẩm mỹ mắt dịp đầu năm tại Mắt Ngọc

Làm đẹp sau Tết là lựa chọn của nhiều chị em để khởi đầu một năm mới suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Vẻ ngoài rạng rỡ giúp chị em tự tin hơn trong cả công việc và cuộc sống gia đình. Vì vậy, nhiều người chọn phẫu thuật thẩm mỹ để đem lại may mắn vào dịp năm mới. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc cho biết các ca phẫu thuật làm đẹp mắt tại viện tăng cao hơn nhiều so với các tháng trước đó vì khách hàng tranh thủ thời gian nghỉ Tết hay thời điểm đầu năm để làm đẹp. Trong đó, theo bác sĩ Hảo, các chị em thường chọn phẫu thuật mắt to, cắt góc mắt trong, cắt mí, phẫu thuật Midface… Một số trường hợp đặc biệt là cấy mỡ hốc mắt, phẫu thuật sửa chữa.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật mắt to kết hợp mở rộng góc mắt trong do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện.

Tại nhiều quốc gia phát triển, hình thức chuyên môn hóa trong phẫu thuật thẩm mỹ đã được hình thành từ lâu. Tuy nhiên ở Việt Nam hình thức này còn khá mới mẻ. Việc chuyên môn hóa giúp phân chia thế mạnh của từng bác sĩ thẩm mỹ, từ đó phát huy hết năng lực, sở trường của họ để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật mắt to kết hợp cấy mỡ hốc mắt sâu do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo đã bỏ ra hơn 20 năm nghiên cứu, đam mê phẫu thuật mắt, tiêu tốn rất nhiều thời gian công sức tu nghiệp ở Hàn Quốc, rồi về Việt Nam mở viện thẩm mỹ. Bác sĩ chỉ tập trung vào thẩm mỹ mắt với mong muốn ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam sẽ phát triển chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo cho biết: “Tôi có niềm đam mê mạnh mẽ về vẻ đẹp của đôi mắt. Ngoài ra, tôi muốn phổ biến phẫu thuật theo hướng chuyên môn hóa tại Việt Nam. Điểm mạnh của hình thức này là năng lực bác sĩ được đào tạo một cách bài bản, chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu, giúp mang lại kết quả cao cho khách hàng”. Không tham gia vào lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp khác, bác sĩ Việt Hảo tâm sự: "Tôi quyết định gắn bó với thẩm mỹ mắt và hạnh phúc khi giúp nhiều khách hàng thay đổi vẻ đẹp thành công".

Nhân dịp năm mới, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc triển khai chương trình “Vui xuân Mắt Ngọc, Rước lộc vào nhà”. Theo đó, khách hàng đến viện thực hiện các ca phẫu thuật làm đẹp vào dịp đầu năm mới sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt tặng 25% phí dịch vụ. Chương trình áp dụng từ 17/2 đến 10/3.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc)