Thẩm mỹ làm đẹp cho 'cửa sổ tâm hồn'

Vẻ đẹp phụ nữ châu Á được tôn vinh qua mái tóc và đôi mắt. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu được đôi mắt đẹp theo chuẩn mực.

Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp hơn mỗi ngày. Vì vậy, nhiều dịch vụ làm đẹp bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ đã ra đời để đáp ứng nhu cầu của chị em. Nói về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ mắt, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc cho biết mọi người thường ví đôi mắt như cửa sổ tâm hồn, điểm nhấn quan trọng để khuôn mặt trông đẹp hơn. “Tôi không nói về các vấn đề nhân tướng học nhưng xét về tổng thể, đôi mắt chính là nơi mà người đối diện chú ý khi trò chuyện. Bên cạnh khuôn mặt, mũi, dáng cằm thì đôi mắt góp phần hoàn thiện nét đẹp cho bạn", bác sĩ chia sẻ.

Tìm đến Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc, chị Đoan Trang (25 tuổi, Lâm Đồng) mong phẫu thuật đôi mắt để có được vẻ ngoài dễ nhìn hơn. Chị không tự tin, hạn chế giao tiếp với người xung quanh vì đôi mắt của mình. Nhiều người thường chỉ trỏ bàn tán và cho rằng đôi mắt chị Đoan Trang bị tật.

Hình ảnh trước mổ của Đoan Trang.

Là người trực tiếp phẫu thuật cho Đoan Trang, thạc sĩ, bác sĩ Hảo chia sẻ “Mỗi khách hàng đến với tôi, ai cũng mong muốn mình đẹp lên, nên khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tôi luôn thấu hiểu điều đó. Vì vậy trước khi phẫu thuật, tôi không chỉ trấn an khách hàng mà còn cố gắng hết sức để giúp bệnh nhân. Với chị Đoan Trang, đây là một trong rất nhiều trường hợp phẫu thuật rất thành công tại viện”. Trước khi phẫu thuật, nhìn vào ai cũng tiếc nuối vì chị có khuôn mặt ưa nhìn nhưng đôi mắt nhỏ, sụp mi không đều kết hợp da dư ở góc mắt trong, khiến tổng thể khuôn mặt lúc nào cũng u sầu, thiếu sức sống. Sau khi thăm khám chi tiết, đồng thời tư vấn kỹ càng, bác sĩ Hảo tiến hành phẫu thuật mắt to và mở rộng góc mắt trong. Trải qua ba giờ đồng hồ trên bàn mổ, cuối cùng chị Đoan Trang đã sở hữu được đôi mắt đẹp như ý.

Sau mổ mắt có hai mí rõ đẹp, hai mắt to tròn và dài làm cho gương mặt tươi trẻ hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Hảo chia sẻ: “Phẫu thuật mắt to là loại hình khó trong phẫu thuật thẩm mỹ mắt. Phẫu thuật này bao gồm một hoặc ba phẫu thuật là phẫu thuật mắt to đơn thuần. Phẫu thuật mắt to kết hợp cắt da dư góc mắt trong và góc mắt ngoài, mở rộng góc mắt trong hoặc góc mắt ngoài. Để khuôn mặt khách hàng phải thật tươi sáng, thật tự nhiên sau phẫu thuật là việc làm không hề dễ dàng”. Theo bác sĩ Hảo, để quá trình phẫu thuật mắt to đạt kết quả tốt, đẹp tự nhiên, bác sĩ thực hiện cần phải đảm bảo đủ các điều kiện như hiểu thật rõ cấu trúc giải phẫu của mắt, nhất là cấu trúc ở tầng sâu như cơ nâng mi trên, cơ Muller; có dụng cụ, chỉ chuyên dùng cho phẫu thuật mắt to và có ê kíp phụ mổ thành thục hiểu ý nhau. Vì các cấu trúc ở lớp sâu vùng mắt cực mỏng đòi hỏi bác sĩ phải thao tác thật nhẹ nhàng, tinh tế và kiên nhẫn; thao tác phẫu thuật phải chuẩn xác; nhận định đúng tình trạng cụ thể của đôi mắt, áp dụng đúng phương pháp để đôi mắt sau phẫu thuật không bị trợn, phù sẹo...

Hình ảnh so sánh rõ mắt trước và sau khi phẫu thuật của chị Đoan Trang.

Với đôi mắt chỉ cần một thay đổi nhỏ giúp cho khuôn mặt rạng rỡ đẹp hơn. Vì thế, chị em không nên quá lo lắng khi quyết định chọn phẫu thuật thẩm mỹ.

