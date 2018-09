Thẩm mỹ không phẫu thuật dưới góc nhìn chuyên gia

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Anh Tú, các công nghệ làm đẹp thế hệ mới có thể giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi mà không cần phẫu thuật.

Bên cạnh giải pháp dao kéo, các nhà khoa học đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao chế tạo thiết bị laser, sóng siêu âm, sóng RF… để làm đẹp mà không cần phẫu thuật, giúp ngành thẩm mỹ nội khoa ngày một phát triển. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Anh Tú - Giám đốc Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú (TP HCM) là một trong những người ứng dụng thành công thẩm mỹ nội khoa tại Việt Nam. Dưới đây là chia sẻ của bà về vấn đề này.

- Từng vượt qua kỳ thi cấp bằng Chứng nhận Quốc tế “Board Certified” của Hội đồng phẫu thuật thẩm mỹ Quốc tế (IBCS) tại Hàn Quốc năm 2006, vì sao những năm gần đây bác sĩ lại chuyển hẳn sang thẩm mỹ nội khoa?

- Thẩm mỹ nội khoa là lĩnh vực mới của thế giới với nhiều công nghệ phức tạp, nhưng rất hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực chống lão hóa. Các công nghệ hiện đại có thể giúp bạn trẻ hơn tuổi nhưng trông rất tự nhiên phù hợp với mong muốn của mọi người, kể cả nữ và nam. Tôi yêu thích thẩm mỹ nội khoa nên buộc phải ngưng phẫu thuật để có thể toàn tâm toàn ý đi sâu vào lĩnh vực phức tạp mà hiệu quả này.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Anh Tú nhận bằng “Board Certified” tại Hàn Quốc vào tháng 7/2006.

- Bác sĩ có thể chia sẻ về tiến bộ của thẩm mỹ nội khoa trong một số lĩnh vực làm đẹp hiện nay?

- Để làm đẹp vùng mặt, làm sáng da, trước đây hầu như chỉ dùng mỹ phẩm, hiện nay các bác sĩ có thể dùng nhiều loại laser. Đối với da chùng do lão hóa, ngoài phẫu thuật căng da mặt, nay có thể dùng công nghệ sóng RF (Thermage), sóng siêu âm (Ultherapy)… Còn để thon gọn vóc dáng, ngoài phẫu thuật hút mỡ, bạn có thể sử dụng các công nghệ sóng RF, sóng siêu âm và mới đây có hủy mỡ bằng laser (Laser SculpSure); hủy mỡ bằng công nghệ đông lạnh tế bào mỡ (Zeltiq Coolsculpting). Về xóa xăm, các màu khó như xanh da trời, vàng, tím... có thể xóa được bằng laser thế hệ mới Picosure.

Thon gọn bụng và bắp tay bằng Laser SculpSure.

- Bác sĩ có chia sẻ gì về ý kiến cho rằng đầu tư nhiều loại thiết bị hiện đại là yếu tố quyết định chất lượng điều trị?

- Thiết bị tốt rất quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định chất lượng điều trị, mà phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ. Mỗi loại thiết bị có chế độ điều trị khác nhau cho từng trường hợp. Ví dụ như các máy Laser Pico phát ra năng lượng rất cao, nếu xác định đúng thông số phù hợp thì hiệu quả sẽ cao, nếu không, có thể dẫn tới biến chứng xấu như thâm nám, phỏng da… Hoặc với điều trị làm săn da bằng sóng RF Thermage, do tôi là bác sĩ phẫu thuật có nhiều kinh nghiệm trong việc phẫu thuật căng da mặt sẽ am hiểu sâu các tổ chức bên dưới da nên việc điều trị săn da bằng sóng RF Thermage sẽ hiệu quả hơn…

- Vừa là giám đốc thẩm mỹ viện, vừa là bác sĩ điều trị, điều này giúp ích gì cho hiệu quả điều trị, thưa bác sĩ?

- Vừa là chủ cơ sở, vừa là bác sĩ điều trị, đã buộc tôi đặt trách nhiệm điều trị sao cho hiệu quả và an toàn lên hàng đầu. Là chủ cơ sở, tôi sẽ chọn những trang thiết bị tốt nhất để đầu tư cho cơ sở mình. Là bác sĩ điều trị, tôi sẽ nghiên cứu sử dụng các thiết bị này sao cho hiệu quả nhất và an toàn cho khách. Ngoài ra, tôi dùng tên mình để đặt cho thẩm mỹ viện chính là sự cam kết mạnh mẽ của tôi trong việc phục vụ tốt, lâu dài và an toàn cho chị em.

Tiến sĩ, bác sĩ Tú chia sẻ kinh nghiệm điều trị bằng Laser PicoSure với các bác sĩ quốc tế tại Bangkok tháng 6/2016.

- Lời khuyên của bác sĩ cho những người muốn làm đẹp bằng thẩm mỹ nội khoa là gì?

- Sau khi tư vấn, tôi hay khuyên mọi người lên mạng tìm thêm thông tin về các thiết bị, công nghệ mà họ sẽ điều trị. Với các thiết bị tốt, hiện đại thì trên Internet có rất nhiều thông tin. Trong đó, các công nghệ của Mỹ thì Bộ Y tế Mỹ có chế độ kiểm tra xét duyệt nghiêm ngặt, sau khi đã duyệt mới được đưa vào sử dụng (gọi là “FDA Approved”). Ngoài ra, bạn nên cẩn thận chọn các cơ sở được cấp phép, bác sĩ có uy tín, không nên chỉ chú ý vào giá thấp hoặc dựa theo lời rủ rê không có cơ sở…

Ngọc Châu