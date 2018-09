Tạo mắt hai mí không cần phẫu thuật

Bấm mí Hàn Quốc mang lại hiệu quả đôi mắt 2 mí to trong, mí mắt to đều, rõ ràng không bị trợn, xếch, giúp bạn tự tin và rạng rỡ hơn.

Mắt một mí khiến gương mặt tôi kém tươi tắn, bạn bè thường bảo đôi mắt làm tôi trông rất thiếu sức sống. Để khắc phục, tôi thường phải dùng miếng dán mí rất mất thời gian. Mong bác sĩ tư vấn giúp phương pháp bấm mí không gây đau, không cần phẫu thuật. (Thanh Mai)

Trả lời:

Một đôi mắt to tròn với 2 mí rõ rệt không những giúp gương mặt trông rạng rỡ, tràn đầy sức sống mà còn có thể ăn gian tuổi thật của bạn. Chính vì vậy, những chị em sở hữu mắt một mí hoặc mí ẩn từ nhỏ thường cố gắng tìm cách che dấu khuyết điểm của mình bằng cách kẻ mắt, dán mí, đeo lens cho mắt trông to, mí rõ ràng hơn. Tuy nhiên, đây không phải là những giải pháp lâu dài, thậm chí khá tốn kém và mất thời gian. Chính vì vậy, bấm mí Hàn Quốc tạo mắt hai mí lâu dài, không đau, không phẫu thuật và không tốn thời gian chính là một trong những giải pháp tạo mắt 2 mí an toàn được nhiều chị em lựa chọn.

Đôi mắt hai mí to tròn chính là điểm nhấn của khuôn mặt.

Bấm mí Hàn Quốc là một thủ thuật đơn giản, tạo liên kết giữa da mi mắt và cơ nâng mi để tạo ra nếp mí mới. Để kết quả bấm mí thành công, đầu tiên bác sĩ sẽ cùng bạn trao đổi lựa chọn cung mí phù hợp với khuôn mặt. Sau đó với những dụng cụ chuyên dụng, bác sĩ sẽ đánh dấu vị trí cung bấm mí và thực hiện thao tác trong khoảng 15 - 20 phút. Kết thúc quá trình trên, bạn sẽ sở hữu đôi mắt 2 mí long lanh và không dấu vết thẩm mỹ. Tham khảo quy trình bấm mí an toàn theo chuẩn Hàn Quốc tại đây.

Bấm mí theo công nghệ Hàn Quốc không phẫu thuật, không đau, lựa chọn cho đôi mắt hai mí lâu dài.

Ưu điểm của phương pháp này là không phải cắt da, không bóc tách, không phẫu thuật nên khi thực hiện bấm mí, bạn không cảm thấy đau đớn, không để lại sẹo. Sau điều trị, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, không phải nghỉ dưỡng và hiệu quả lâu dài.

Hiệu quả sau khi thực hiện bấm mĩ Hàn Quốc tại thẩm mỹ viện Kangnam.

Bấm mí Hàn Quốc là phương pháp khá quen thuộc và phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên để đảm bảo an toàn và hiệu quả thẩm mỹ cao, bạn nên lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ tin cậy, bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thẩm mỹ Hàn Quốc và quy trình thẩm mỹ an toàn theo chuẩn y tế. Tìm hiểu chi tiết hoặc đăng ký tư vấn chuyên gia bấm mí Hàn Quốc tại đây.

