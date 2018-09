Tạo hình má lúm cho khuôn mặt thêm cuốn hút

Không chỉ là nét duyên khi nói cười, má lúm đồng tiền còn mang đến may mắn theo cách nhìn của các bạn trẻ.

Nụ cười má lúm làm tăng thêm vẻ cuốn hút của các cô gái.

Má lúm đồng tiền nhỏ xinh thoắt ẩn thoắt hiện nơi khóe miệng khi cười khiến cho gương mặt bạn thêm phần tươi tắn, rạng rỡ. Không chỉ tạo nên nét duyên hút hồn người đối diện mà má lúm còn là dấu hiệu của người có tướng phú quý. Người con gái sở hữu má lúm thường là người dịu dàng, duyên dáng, đáng yêu, dễ gần và được các chàng trai yêu thích. Không chỉ các cô gái, các chàng trai cũng có má lúm đồng tiền tuy số lượng này không nhiều. Với các chàng trai sở hữu má lúm đồng tiền, họ thường là người vui vẻ, có tài ăn nói, hoạt bát. Đó chính là những lý do nhiều bạn trẻ lựa chọn phương pháp tạo má lúm.

Má lúm đồng tiền của nam tài t​ử đốn tim người hâm mộ.

Quan niệm về má lúm

Trong nhân tướng học, má lúm đồng tiền nói lên sự may mắn của chủ nhân trong sự nghiệp và công danh. Họ thường hay gặp may mắn nên dễ dàng thành công hơn. Người có má lúm cũng được cho là giàu tình cảm, thủy chung. Phương Tây quan niệm ai sở hữu má lúm là người được thần Vệ Nữ phù trợ và bao bọc. Nhờ vậy, họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc và may mắn suốt đời.

Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng có may mắn được nét duyên thầm “trời ban”. Chính vì thế có nhiều người mẹ khi còn bầu bí đã tìm kiếm những bí kíp để sinh con sau này sẽ có má lúm.

Cách hình thành má lúm

Theo khoa học, má lúm đồng tiền tự nhiên được hình thành do có khiếm khuyết nhỏ ở vùng cơ má khi còn là bào thai hoặc do di truyền. Nếu mẹ có má lúm thì sẽ có 30% khả năng con có mà lúm, nếu cả bố và mẹ đều có má lúm thì khả năng con có má lúm là 70%.

Ước mơ sở hữu má lúm của bạn trẻ không còn là điều khó khăn với nền y học phát triển. Kỹ thuật tạo hình má lúm cũng được dựa trên cơ sở hình thành má lúm tự nhiên, bằng việc sử dụng chỉ thẩm mỹ sinh học, bác sĩ sẽ tạo một liên kết nhỏ giữa da má và tổ chức cơ bên dưới để khi nói hoặc cười, cơ co rút sẽ tạo nên chiếc lúm tròn đều, nhỏ xinh đẹp tự nhiên.

Phương pháp tạp má lúm đồng tiền Hàn Quốc mang lại nụ cười duyên.

Bác sĩ thẩm mỹ Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn cho biết, ngoài việc tăng thêm khuôn mặt nét duyên thầm đáng yêu hay cải thiện tướng số, nhiều khách hàng còn ưa chuộng thẩm mỹ tạo hình má lúm bởi đây là dạng tiểu phẫu đơn giản, thực hiện nhẹ nhàng trong khoang miệng nên không để lại dấu vết gì trên da. Thời gian thực hiện chỉ 20 phút và không mất nhiều thời gian hồi phục, không cần nghỉ dưỡng. Đặc biệt, kỹ năng chuẩn xác của bác sĩ sẽ đảm bảo không để lại sẹo, không gây ra những biến chứng nguy hại cho sức khỏe trong và sau quá trình làm đẹp.

Tuỳ vào đường nét gương mặt và mong muốn nguyện vọng của từng người, má lúm đồng tiền tạo sẽ được tạo ở một hoặc cả hai bên má. Đồng thời, bạn cũng có thể thống nhất với bác sĩ thực hiện về kiểu dáng má lúm mình yêu thích. Kỹ thuật tạo má lúm đồng tiền được Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn được thực hiện bởi đội ngũ các bác sĩ giàu chuyên môn và kinh nghiệm được nhiều khách hàng tin dùng.

